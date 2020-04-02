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Коронавирус обнажил всё: В 90-е США смеялись над русскими, а сейчас ждут нашей гумпомощи - Поддубный
02 апреля 2020, 17:35 • 42 • Политика
По мнению военного журналиста Евгения Поддубного, коронавирус обнажил лицемерие и беспомощность США и других стран Запада. Когда-то в 90-е американцы смеялись над бедами русских, а сейчас сами принимают нашу гумпомощь, написал он в Telegram.
Военный журналист Евгений Поддубный признался, что изумлен тем, как пандемия коронавируса и всё, что с ней связано, изменили международную геополитическую обстановку. Так, ещё несколько месяцев назад было невозможно представить, что США будут принимать у себя военные самолёты из РФ с гумпомощью, заметил он в Telegram.
На этом фоне американские санкции, идеи США о собственной исключительности о постоянные обвинения в адрес русских теперь уже кажутся совершенной нелепостью.
Сейчас, когда всё западное сообщество в панике, на помощь приходит Россия. А между тем сами США и Европа смеялись над нашей страной в тяжёлую эпоху 90-х, которые оказались для нас "страшнее любой пандемии".
Поддубный выразил гордость за Россию, что мы, в отличие от Запада, всегда готовы протянуть руку помощи в беде и забыть обиды.
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