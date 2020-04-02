Коронавирус обнажил всё: В 90-е США смеялись над русскими, а сейчас ждут нашей гумпомощи - Поддубный

Военный журналист Евгений Поддубный признался, что изумлен тем, как пандемия коронавируса и всё, что с ней связано, изменили международную геополитическую обстановку. Так, ещё несколько месяцев назад было невозможно представить, что США будут принимать у себя военные самолёты из РФ с гумпомощью, заметил он в Telegram.

На этом фоне американские санкции, идеи США о собственной исключительности о постоянные обвинения в адрес русских теперь уже кажутся совершенной нелепостью.

"Коронавирус показал всю искусственную структуру антироссийской истерии - уже показал, а ещё не вечер", - подчеркнул журналист.

Сейчас, когда всё западное сообщество в панике, на помощь приходит Россия. А между тем сами США и Европа смеялись над нашей страной в тяжёлую эпоху 90-х, которые оказались для нас "страшнее любой пандемии".

Поддубный выразил гордость за Россию, что мы, в отличие от Запада, всегда готовы протянуть руку помощи в беде и забыть обиды.