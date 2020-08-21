Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / В мире

Коронавирус обнажил бессилие ВОЗ: Грядёт масштабная реформа

21 августа 2020, 01:45  •  55 • В мире
ВОЗ может ждать масштабная реформа. За это выступают власти Франции и Германии. По их мнению, серьёзные проблемы организации обнажил большей частью коронавирус, но не только он. Основная проблема состоит в том, что структура попросту не способна полностью достигать стоящих перед ней важных целей в связи с ограниченным финансированием и отсутствием должных юридических полномочий.
По данным Reuters, немецкие и французские власти намерены в ближайшее время инициировать масштабную реформу ВОЗ.
В распоряжении информагентства оказалась официальная бумага. В ней отражён предварительный перечень предлагаемых изменений. Всего в документе представлено 10 позиций.
Отмечается, что организация не может полностью достигать стоящих перед ней важных целей, в том числе по противодействию распространению инфекций, в связи с ограниченным финансированием и отсутствием должных юридических полномочий.
Стало понятно, причём не только в условиях нынешней пандемии, что ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи, - указано в тексте.
Авторы документа уверены, что специалисты Всемирной организации здравоохранения должны, в частности, иметь права и ресурсы на проведение независимых эпидемиологических расследований и оперативное вынесение собственных оценок угроз.
Ожидается, что широкое обсуждение возможных грядущих изменений в ВОЗ стартует в середине следующего месяца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
20 августа 2020, 17:30
Титан ростом 2,4 метра, говорящий на 6 языках: СМИ узнали правду о "телохранителе" короля Бахрейна
20 августа 2020, 11:55
«США уже действовали подобным образом»: Помпео пригрозил России санкциями за поддержку Ирана
20 августа 2020, 23:55
Жён насиловать, детей калечить: Журналист показал ужасающую рассылку минских провокаторов
20 августа 2020, 12:00
Трампа посчитали плохим защитником США от России
20 августа 2020, 23:55
Всеобщая мобилизация: 27 стран против Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2020, 23:55
Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу: "Мы можем согласиться, но..."...
20 августа 2020, 23:55
Тактика на измор: Зачем России нужен Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.