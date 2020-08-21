|
Коронавирус обнажил бессилие ВОЗ: Грядёт масштабная реформа
21 августа 2020, 01:45 • 55 • В мире
ВОЗ может ждать масштабная реформа. За это выступают власти Франции и Германии. По их мнению, серьёзные проблемы организации обнажил большей частью коронавирус, но не только он. Основная проблема состоит в том, что структура попросту не способна полностью достигать стоящих перед ней важных целей в связи с ограниченным финансированием и отсутствием должных юридических полномочий.
По данным Reuters, немецкие и французские власти намерены в ближайшее время инициировать масштабную реформу ВОЗ.
В распоряжении информагентства оказалась официальная бумага. В ней отражён предварительный перечень предлагаемых изменений. Всего в документе представлено 10 позиций.
Отмечается, что организация не может полностью достигать стоящих перед ней важных целей, в том числе по противодействию распространению инфекций, в связи с ограниченным финансированием и отсутствием должных юридических полномочий.
Авторы документа уверены, что специалисты Всемирной организации здравоохранения должны, в частности, иметь права и ресурсы на проведение независимых эпидемиологических расследований и оперативное вынесение собственных оценок угроз.
Ожидается, что широкое обсуждение возможных грядущих изменений в ВОЗ стартует в середине следующего месяца.
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 17:15
|
15 августа 2020, 04:35
|
15 августа 2020, 18:20
|
15 августа 2020, 18:20
|
17 августа 2020, 07:55
|
16 августа 2020, 22:45
|
18 августа 2020, 01:20