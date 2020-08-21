Коронавирус обнажил бессилие ВОЗ: Грядёт масштабная реформа

По данным Reuters, немецкие и французские власти намерены в ближайшее время инициировать масштабную реформу ВОЗ.

В распоряжении информагентства оказалась официальная бумага. В ней отражён предварительный перечень предлагаемых изменений. Всего в документе представлено 10 позиций.

Отмечается, что организация не может полностью достигать стоящих перед ней важных целей, в том числе по противодействию распространению инфекций, в связи с ограниченным финансированием и отсутствием должных юридических полномочий.

Стало понятно, причём не только в условиях нынешней пандемии, что ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи, - указано в тексте.

Авторы документа уверены, что специалисты Всемирной организации здравоохранения должны, в частности, иметь права и ресурсы на проведение независимых эпидемиологических расследований и оперативное вынесение собственных оценок угроз.

Ожидается, что широкое обсуждение возможных грядущих изменений в ВОЗ стартует в середине следующего месяца.