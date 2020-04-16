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Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против COVID-19
16 апреля 2020, 02:10 • 29 • В мире
Канадские учёные выяснили, что есть эффективное лекарство, способное обмануть COVID-19, в результате чего коронавирус больше не сможет размножаться.
Своё исследование ученые из Университета Альберты обнародовали в Journal of Biological Chemistry. Они изучили препарат ремдесивир и выяснили, что тот эффективно действует против размножения коронавируса.
Это лекарство, разработанное еще в 2014 году против вируса Эболы, как оказалось, способно обмануть COVID-19. И это доказывают лабораторные исследования. Судя по результатам, препарат может обманывать вирус. В результате "коронавирус больше не может размножаться", говорится в исследовании.
Канадские учёные отмечают, что препарат "является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса". Однако пока это лишь лабораторные исследования, требующие проверки уже на людях. Пока предсказать, как лекарство будет действовать на заражённых, сложно.
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