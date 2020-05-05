Коронавирус не мешает военному сотрудничеству России и Армении

Все совместные армяно-российские военные учения идут по плану

«Уже становится очевидным, что праздник 75-летия Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне вследствие мировой эпидемии COVID-19 будет сильно смазан. Празднование дня Победы во всех тех постсоветских странах, где они отмечаются, пройдут в сильно усечённом варианте, и Армения не является исключением. Надо полагать, что торжественные публичные мероприятия будут ограничены возложением официальными лицами венков к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и рядом других церемоний»,

– пишет интернет-журнал «Военно-политическая аналитика».

Издание напоминает, что в Армении действует режим чрезвычайного положения с 16 марта, накладывающий ограничения на передвижение граждан.

Парадные расчёты Вооружённых сил Армении долго готовились к участию в военных парадах в Москве и в Ростове-на-Дону. К сожалению, парады эти перенесены и сегодня пока неясно, когда они могут состояться.

Не состоится в Ереване и традиционное шествие «Бессмертного полка». Всего же в совместных парадных мероприятиях в Ереване и в Гюмри должны были принять участие около пятисот военнослужащих 102-й российской военной базы в Армении.

Теперь же весь праздник будет ограничен для жителей Армении, так же как и других постсоветских стран, экранами телевизоров и интернетом.

Понятно, что вся военно-политическая активность региона заметно снизилась из-за введённых карантинных мер. Министр обороны Армении Давид Тоноян ввёл карантин в Вооружённых силах Армении ещё за 4 дня до выявления первого заболевшего COVID-19 в стране – военнослужащих перевели на казарменное положение и запретили все внешние контакты, отмечает интернет-журнал.

И такие строгие меры помогли – коронавирус не проник в армию Армении и Нагорного Карабаха за исключением одного-двух эпизодов.

Что касается военных учений и тренировок, в том числе совместных с российскими военнослужащими, то они проводились всё это время строго по плану – «совместные батальонные и ротные тактические учения с боевыми стрельбами, с применением аэромобильных групп, оперативно-тактической армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)».

На текущий год всего запланировано тридцать совместных учений, и пока отклонений от графика не было.

«В конце марта были проведены тактико-специальные учения медицинских подразделений по отработке специальных мероприятий в условиях применения противником оружия массового поражения. Отрабатывались нормативы по развёртыванию госпиталя, лабораторных и химических комплексов, эвакуация больных военнослужащих (в том числе с применением авиации). В учениях принимали участие 1,5 тысячи военнослужащих и гражданских медицинских работников с задействованием более 300 автомобилей и специальной медицинской техники, а также вертолёты Ми-8МТВ»,

– пишет автор статьи независимый журналист Давид Петросян.

С 1 по 12 апреля на полигоне Баграмян прошли совместные армяно-российские батальонные учения, за которыми наблюдали военные атташе полутора десятков стран.

«Основная особенность данных учений – отсутствие сценария. Командирам давалось задание исходя из развития ситуации. Все действия, которые осуществлялись при участии армий двух стран, были слаженными и гармоничными»,

– рассказал журналистам командующий армяно-российской объединённой группировкой войск генерал-майор Тигран Парванян.

Он отметил, что в план учений входили незаконное пересечение границы условным противником, захват и освобождение здания, отражение агрессии, разгром противника и переход в контрнаступление. Всё это – при участии артиллерии, бронетехники, авиации. Также во время этих учений впервые в Армении были применены комплексы радиоэлектронной борьбы, находящиеся на балансе объединённой группировки.

«Учения прошли очень качественно, на высоком уровне, поставленная задача выполнена», – констатировал командир 102-й военной базы в Армении Владимир Елканов и отметил высокий уровень взаимодействия между сторонами.

С его оценкой согласен и Тигран Парванян, также отметивший «координацию на высоком уровне».

При этом не стоит забывать, что кроме учений и тренировок необходимо нести боевое дежурство на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, где в последнее время обстановка становится всё напряжённее.

«21 апреля был сбит БПЛА ORBITER азербайджанской армии, а 29 апреля – открыт огонь на подавление огневых точек противника после применения им 60-мм миномёта. С июня 2019 года это первый случай использования миномёта в направлении армянских позиций. Так что эпидемия эпидемией, а учения, тренировки, стрельбы и перестрелки на линии сторон – "по расписанию"»,

– отмечает Давид Петросян.

Интернет-журнал напоминает, что ещё в начале апреля в Армению прибыла передвижная лаборатория сводного отряда войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны России. Её успешная работа по проведению диагностики коронавируса расширит взаимодействие между военными ведомствами двух стран в сфере радиационной, химической и биологической защиты, которая до последнего времени была в тени иных сфер сотрудничества, не сомневается издание.

Поскольку в последнее время различные эпидемии возникают с завидной регулярностью, очевидно, что необходимо быть готовым к биологическим войнам. На этом фоне организация армяно-российского военного сотрудничества в этой области приобретает большое значение. Ну а для того, чтобы снять все возможные вопросы и исключить недопонимание в этой сфере, нельзя, по мнению автора, «откладывать подписание меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности между двумя странами "в долгий ящик"».