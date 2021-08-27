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Коронавирус не был биологическим оружием Китая - доклад разведки США

27 августа 2021, 23:05  •  102 • Политика
Коронавирус не являлся биологическим оружием Китая. К такому выводу пришла разведка США. Обнародованы детали доклада о природе COVID-19.
По мнению американского разведывательного сообщества, китайские власти не знали о коронавирусе SARS-CoV-2 до того, как произошла вспышка заболевания. В докладе сказано, что коронавирус не разрабатывался Китаем как биологическое оружие.

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