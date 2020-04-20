Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / В России

Коронавирус нашли у студентов Московской академии СК России

20 апреля 2020, 23:35  •  38 • В России

Постоянный мониторинг здоровья учащихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания. Об этом в понедельник вечером заявили в СК России.

- Незамедлительно принятые меры по госпитализации ребят в одно из медицинских учреждений ФМБА России и оказываемое его медиками комплексное лечение стали залогом их стабильно положительного состояния здоровья, а изначальные симптомы угасают и практически отступили, - заявили в ведомстве.

По информации ведомства председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за состоянием госпитализированных студентов. Так, сегодня в ходе телефонного разговора с каждым из них глава ведомства поинтересовался их самочувствием и возможными потребностями. Ребята отметили, что находятся в отличном расположении духа и не ощущают какого-либо беспокойства благодаря внимательному и заботливому персоналу медицинского учреждения ФМБА России.

Отдельные слова признательности глава СК России адресовал руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Игоревне Скворцовой за организацию профессиональной работы и оперативной медицинской помощи в подведомственных ей учреждениях, а также созданные условия, которые позволяют полностью довериться рукам настоящих специалистов, круглосуточно окружающих заботой своих пациентов.

В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации во всех образовательных учреждениях Следственного комитета России продолжается тщательный мониторинг состояния здоровья всех обучающихся в них ребят. Учитывая масштабы пандемии, к сожалению, полностью исключить вероятность заболевания фактически невозможно, однако постоянная объективная оценка нынешних условий, четко поставленные перед преподавательскими составами задачи и принимаемые ими меры позволяют обеспечить основательный контроль за каждым обучающимся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
20 апреля 2020, 11:35
Зачем российский истребитель подлетел на 8 метров к американскому? «Хотел проверить - в маске ли он!»
20 апреля 2020, 00:05
«Только после начала поставок в войска РФ»: Мантуров сообщил о предварительных заявках на экспорт танка Т-14 «Армата»
20 апреля 2020, 19:05
Революция в воздухе: как электродвигатели могут изменить российскую авиацию
20 апреля 2020, 17:35
Ополченца не пустили в республику, за которую он воевал
20 апреля 2020, 08:05
«Востребованы в боевых условиях»: в чём главные достоинства российской системы подготовки офицеров ПВО
20 апреля 2020, 15:35
Анна Герман из Киева: Слова Зеленского девальвированы больше, чем гривна. А Украина после вируса может расколоться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
16 апреля 2020, 09:10
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
19 апреля 2020, 14:10
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Москву
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.