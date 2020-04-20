Коронавирус нашли у студентов Московской академии СК России

Постоянный мониторинг здоровья учащихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания. Об этом в понедельник вечером заявили в СК России.

- Незамедлительно принятые меры по госпитализации ребят в одно из медицинских учреждений ФМБА России и оказываемое его медиками комплексное лечение стали залогом их стабильно положительного состояния здоровья, а изначальные симптомы угасают и практически отступили, - заявили в ведомстве.

По информации ведомства председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за состоянием госпитализированных студентов. Так, сегодня в ходе телефонного разговора с каждым из них глава ведомства поинтересовался их самочувствием и возможными потребностями. Ребята отметили, что находятся в отличном расположении духа и не ощущают какого-либо беспокойства благодаря внимательному и заботливому персоналу медицинского учреждения ФМБА России.

Отдельные слова признательности глава СК России адресовал руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Игоревне Скворцовой за организацию профессиональной работы и оперативной медицинской помощи в подведомственных ей учреждениях, а также созданные условия, которые позволяют полностью довериться рукам настоящих специалистов, круглосуточно окружающих заботой своих пациентов.

В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации во всех образовательных учреждениях Следственного комитета России продолжается тщательный мониторинг состояния здоровья всех обучающихся в них ребят. Учитывая масштабы пандемии, к сожалению, полностью исключить вероятность заболевания фактически невозможно, однако постоянная объективная оценка нынешних условий, четко поставленные перед преподавательскими составами задачи и принимаемые ими меры позволяют обеспечить основательный контроль за каждым обучающимся.