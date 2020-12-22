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Коронавирус нанёс отложенный удар: Перенёсшие COVID-19 женщины забили тревогу
22 декабря 2020, 08:10 • 368 • В мире
Коронавирус нанёс отложенный удар. В Великобритании перенёсшие COVID-19 женщины забили тревогу. Целый ряд жительниц страны поделились тем, что после болезни у них наступила преждевременная менопауза.
Британские женщины рассказали газете Daily Mail о том, с чем они столкнулись после перенесённого COVID-19.
Собеседницы издания признались, что после болезни у них наступила преждевременная менопауза.
Например, 46-летняя жительница Сомерсета поделилась, что симптомы коронавируса она переносила довольно тяжело, при этом они наблюдались у неё на протяжении нескольких недель.
Кроме того, у женщины пропала менструация. Через пару месяцев, когда она вдруг вновь почувствовала себя плохо, британка обратилась к врачу, в результате чего выяснилось, что у неё произошёл климакс.
Похожими историями с корреспондентами газеты поделились и некоторые другие жительницы Соединённого Королевства, большей частью в возрасте около 50 лет.
Ситуацию прокомментировала врач-терапевт Луиза Ньюсон. Она не исключила, что потеря фертильности действительно может являться одним из симптомов COVID-19.
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