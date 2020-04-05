Коронавирус наносит удары по НАТО

Умри ты сегодня, а я завтра

Турецкая газета Yeni Şafak обнародовала статистику заболеваемости коронавирусом в армиях стран НАТО. Первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в штаб-квартире НАТО в Бельгии 8 марта. В подразделениях Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) на 25 марта зарегистрировали уже 33 подтверждённых случая заболевания, 66 человек были помещены под домашний карантин.

10 марта под карантин был помещён греческий фрегат, у одного из моряков которого диагностировали коронавирус. После обнаружения вируса у четырёх военных, служащих в войсках, и еще четырёх, работающих в штабе командования сухопутных войск Греции, военнослужащие штаба были отправлены на домашний карантин. 26 марта унтер-офицер, служивший в Ксанти, скончался от коронавируса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом – в армии Соединённых Штатов. 11 марта с подозрением на коронавирус в карантин был отправлен командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи. 22 марта вирус был обнаружен у гражданского сотрудника Военно-морской академии США. 13 марта после положительного теста на коронавирус у моряка на десантном корабле Boxer под карантин был помещён весь корабль. Вирус обнаружили у члена экипажа эсминца Ralph Johnson и ещё у одного члена экипажа литорального корабля Coronado. К 26 марта общее количество случаев заражения в структурах министерства обороны США достигло 415. К 28 марта 2600 американских военных были помещены под карантин. О массовом заражении экипажей двух американских авианосцев пишут все мировые СМИ.

Среди высокопоставленных военных больше всего случаев заражения зафиксировано в Италии. 6 марта инфекция была обнаружена у девяти генералов. В Италии вирус был также выявлен у двух моряков на кораблях-амфибиях San Gusto и San Georgia. Корабли помещены под карантин в порту Бриндизи. COVID-19 диагностировали и у двух офицеров на фрегате Fasan.

10 марта после визита в Германию вирус обнаружили у начальника Генштаба Польши и членов сопровождавшей его делегации.

Массовое заражение коронавирусом выявлено в сводном батальона НАТО в Литве. Подтвердились тесты на коронавирус у 20 военнослужащих. Эпидемия добралась до бригады НАТО в Латвии. Здесь коронавирус был обнаружен у восьми военных, которых отправили на лечение домой.

Пентагон усилил меры предосторожности на всех своих внутренних и зарубежных объектах. Как сообщила пресс-секретарь МО США Алиса Фарах, меры охраны здоровья подняты до уровня «Чарли» – четвёртого из пяти возможных. Это предполагает перевод большего числа служащих на удалёнку. Военнослужащим США за границей рекомендовано подготовиться к возможному возвращению на родину.

Пандемия может повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он объяснил отмену ряда военных учений именно снижением боеготовности. Альянc фактически свернул крупнейшие за последние 25 лет военные учения Defender-2020. Приготовления к этим учениям были прекращены 13 марта, когда европейские страны закрыли границы и ограничили передвижение. Отменены также учения Saber Strike, которые проводились ежегодно с 2010 года на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Отменены крупные военные учения African Lion 2020, которые должны были проходить c 23 марта по 4 апреля в Марокко, Сенегале и Тунисе. Франция заявила, что из-за эпидемии выводит свои войска из Ирака.

В Испании, где темпы распространения эпидемии сейчас выше, чем в Италии, армия официально признала свою неспособность бороться с COVID-19 и попросила помощи у Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия (EADRCC). 24 марта правительство Испании начало переход к «военной экономике».

Защита от биологического нападения входит в обязательный функционал любой армии мира, но происходящее свидетельствует о том, что армии НАТО оказались не готовы к борьбе с распространением эпидемического заболевания. Проявляется это во множестве мелочей. Итальянская La Reppublica пишет, например, о том, как Чешская Республика присвоила себе тысячи масок из Китая, предназначенные для Италии: «Выяснилось, что местные власти своевольно конфисковали огромное количество (680 тысяч) масок и тысячи респираторов, которые Китайская Народная Республика оправила в нашу страну, чтобы помочь нам».

3 апреля немецкая Der Tagesspiegel сообщила, что министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель обвинил США в краже в Бангкоке 200 тысяч медицинских масок, предназначенных для Германии. «Мы считаем это актом современного пиратства. Вот, значит, как вы обращаетесь с атлантическими партнерами», – сказал Гайзель.

В перекупке китайских масок обвинили американцев и во Франции. Регион Гранд-Эст (Эльзас, Лотарингия и Шампань-Арденны), больше других пострадавший от эпидемии, 2 апреля обвинил власти США в том, что они перекупают заказанные французами в Китае защитные маски буквально «на взлетной полосе» в КНР. «Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо выше цены нашего заказа», – заявил Роттнер в интервью медиакомпании RTL.

Закончилась скандалом и видеоконференция, которую руководство НАТО провело 3 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей, согласно которым Анкара соглашалась принять 4 млн мигрантов из Сирии в обмен на безвизовый режим и 6 млрд. евро. А заодно Чавушоглу обвинил Грецию в том, что та не пропускает мигрантов на свою территорию и убивает их. Возмущённый министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил в ответ, что Турция распространяет ложную информацию. А поскольку генсек НАТО Йенс Столтенберг отказал Чавушоглу, снова потребовавшему дать ему слово, турецкий министр выключился из режима видеоконференции.

Страны-члены Североатлантического альянса всё больше начинают действовать по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». И выражается это не только в повальной краже медицинских масок друг у друга.