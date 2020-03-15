Коронавирус наносит удар по планам Пентагона и НАТО • 272 • Аналитика

Как известно, сейчас уже потихоньку идут беспрецедентные учения ВС США и НАТО Defender Europe 2020. По сути, это лишь версия лайт учений времен "холодной войны" Reforger, проводившихся с 1969 по 1993 гг., по оперативной переброске войск из США в Европу. Но на их пути встал коронавирус. Да и не только на их пути.



"Защитники Европы" от России, которая Европе не угрожает

Учения Defender Europe 2020 имеют целью отработку оперативной переброски одного соединения Армии США (Сухопутных войск) с континентальной части США (CONUS на их военном жаргоне, Continental US) для усиления группировки ВС США в Европе. На учениях "Рефорджер" все было, конечно, куда масштабнее. Времена были другие. Тогда были построены более 40 складов в ФРГ и Бенилюксе под кодовым названием ПОМКУС (POMCUS) с зарезервированными для дивизий и бригад комплектами техники. И можно было перебрасывать на самолетах ВТА и пассажирских бортах военнослужащих соединений, которые сразу получали комплекты техники. А не тащить через океан десятки огромных конвоев, которые вдобавок стали бы законной целью наших АПЛ и полков дальних бомбардировщиков (в зоне их досягаемости). Всего к переброске к 80-м годам в случае войны по схеме получения техники с ПОМКУС были предназначены части и соединения 3 армейских корпусов: 5 тяжелых (бронетанковых и механизированных) дивизий и 4 различных бригад плюс канадской механизированной дивизии. В 1988 г. масштаб учений "Рефорджер" достиг пика, численность переброшенных войск усиления только из США достигла 125 тыс. чел. Разумеется, Главное командование ВС Организации Варшавского договора реагировало на эту военную деятельность соответственно. Ничего, разумеется, в этой идее со складами и переброской налегке не было — в ВС СССР она была известна. И в ВС РФ также с некоторых пор существуют склады системы двойного базирования, где хранится техника для комплектов не отмобилизуемых бригад и дивизий, а для личного состава соединений, которые перебрасываются на угрожаемые направления из глубины страны.







За 90-е и начало 2000-х годов бывшие склады ПОМКУС были расформированы, устаревшая техника типа танков М60 пошла в переплавку, а что посовременнее, ушло в ходе иракской войны в Ирак, где в немалом количестве и осталось. Группировка ВС США в Европе ужалась к середине 2010-х до бронекавалерийского полка (пехотной бригадной боевой группы на БТР "Страйкер") в Германии, воздушно-десантной бригады в Италии (той самой, военные которой разбили несколько лет назад сразу три "Хамви" на учениях по десантированию из-за непрофессионализма и головотяпства) и обеспечивающих подразделений и частей.



После известных событий в Сирии и на Украине в 2013-2014 гг. в США было принято решение об усилении группировки в Европе ротируемой бронетанковой бригадой, которую "размазали" по 8 странам НАТО. Кроме того, позже было принято решение воссоздать аналог складов ПОМКУС, т.н. Army Prepositioned Stores (APS) на территории Бенилюкса, для комплекта техники 1 бронетанковой бригады, а потом и для 1 пехотной "Страйкер" (но не в Бенилюксе, а подалее от России). Но эти склады пока в стадии создания, хотя частично техника там есть. Оттуда частично должны взять технику для прибывающих налегке подразделений. Но основная масса войск приедет через океан конвоями транспортов. И сам процесс перевозки и развертывания контингента почти в 20 тыс. чел. занять должен 2 месяца, сами действия войск на местности будут намного менее длительными, а потом — 2 месяца на обратную дорогу. Говорить о практической ценности подобной переброски в кризисной предвоенной реальной ситуации просто смешно (ну, кроме того, что сам по себе опыт переброски полезен, конечно). Противник, то есть Россия, успеет за такой срок все ВС развернуть по штатам военного времени, не то что перебросить подкрепления из сил мирного времени. Но речь не об этом.



"Асимметричная война" коронавируса

Но тут внезапно в стройные планы МО США и других стран НАТО влез коронавирус COVID-19. Для начала он нанес удар по Италии, наверное, одной из самых безалаберных стран "старого НАТО". То есть тех 16 стран, которые и составляли альянс до того, как в него начали набирать различные государства, первым делом после вступления в НАТО сокращавшие свои армии до уровня "ниже минимума" и разваливавшие все, что можно. Италия в настоящий момент уверенно вырвалась на второе место по числу зараженных и по числу жертв тоже. Говорить о причинах этого можно долго, но к теме данной статьи это не относится.



В Италии среди заразившихся коронавирусом оказался даже начальник штаба Сухопутных войск ВС страны генерал-лейтенант Сальваторе Фарина (в наших СМИ его почему-то часто называют начальником генштаба ВС Италии — нет, это не так). Вскоре выяснилось, что зараженные COVID-19 есть и в штаб-квартире альянса в Брюсселе, и началось это все с одного из сотрудников, "удачно" отдохнувшего в Северной Италии. Впрочем, к нам тоже порядком уже приехало таких же любителей отдыха и шопинга в Италии, к сожалению. Также стало известно, что среди зараженных в ходе заседания руководства ВС стран альянса, участвующих в учениях "Дефендер", оказался и польский генерал-лейтенант Ярослав Мика, занимающий должность главнокомандующего ВС страны. В Польше есть верховный главнокомандующий, то есть президент, есть министр обороны, есть начальник генштаба, и есть главком, который, кстати, имеет и свой штаб, в общем, все весьма запутанно. Также подозревается и командующий американскими силами в Европе — он находится в карантине, да и другие присутствовавшие также под подозрением.



Учения отменяются или сокращаются

Сначала руководство НАТО и США заявляли, что эпидемия не повлияет на планы боевой подготовки ВС НАТО. Однако вскоре выяснилось, что на распространившуюся из Италии в Европе заразу надо реагировать. Первыми пострадали учения Cold Responce 2020, проходившие в Норвегии. Финны, планировавшие отправить туда свой небольшой контингент, отказались после того, как среди военнослужащих той бригады, откуда планировалось отправить подразделение на учения, нашелся зараженный COVID-19. Всю бригаду, от греха подальше, посадили на карантин. А двое суток назад отменили и всю оставшуюся часть этих учений — по решению властей Норвегии. Оно было вызвано тем, что и там нашелся зараженный военный, более 20 подозреваемых были помещены в карантин. Причем это случилось еще 6 числа, и почему столько ждали, если хотели отменить, непонятно. Учения должны были продлиться до конца этой декады марта, насчитывать до 15 тыс. участников в основном из Норвегии, а также из США (1500 чел.) и еще 8 стран. Теперь "гости" поедут домой. Возможно, отсидев в карантине.



Следом настал черед Defender Europe. Было принято решение свернуть учения, чтобы справиться с распространением COVID-19. "После тщательного анализа текущей деятельности учений Defender Europe 2020 и в свете нынешней вспышки коронавируса мы изменим эти учения, сократив число участников из США", — говорится в пресс-релизе EUCOM, то есть Европейского командования ВС США. "Мероприятия, связанные с учениями, будут соответствующим образом скорректированы, и мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения наших самых приоритетных учебных целей". Однако пока не сообщается, сколько военнослужащих и из каких соединений не будут участвовать в этих учениях. "По мере работы над договоренностями с нашими союзниками и партнерами мы будем предоставлять дополнительные обновления", — говорится в релизе. Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство



Вероятно, американцы еще и сами не решили, как бы покрасивее свернуть лавочку и до какого масштаба. Не надо забывать и о том, что учения носят пропагандистский характер: вряд ли в США думают реально "вразумить" или даже "напугать" Россию одной дивизией, перевозимой туда-сюда треть года, но зато своих европейских союзников вразумлять — в самый раз, заодно поддерживая в них веру в то, что "барин помнит, не забудет и поможет, если что". И Пентагону с Белым домом очень бы не хотелось терять этот полезный эффект.



"Мы серьезно относимся к вспышке коронавируса и уверены, что, приняв это важное решение, мы продолжим вносить свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, одновременно максимизируя наши усилия по продвижению нашего альянса и партнерских отношений и по повышению нашей всеобъемлющей готовности к разрешению любого кризиса или непредвиденных обстоятельств",

— говорится в релизе EUCOM.



В общем, пока неизвестно, вдруг вообще решат развернуть суда и самолеты над океаном полностью, и тех, кого уже привезли, везти обратно, соблюдая карантинные меры.



План "Стоп, колеса!"

Также МО США ввело серьезные ограничения на поездки военных и членов их семей по миру. Начиная с 13 марта, все подразделения, отдельные военные и члены их семей не будут в течение 60 дней перемещаться в страны или из стран с высокой степенью распространения заболевания. Это те, по которым издано в США т.н. предупреждение третьего уровня. Сейчас это КНР, Италия и Южная Корея. В КНР, правда, вряд ли ездят американцы и по отдельности и тем более подразделениями, ну, кроме разве что военных делегаций и атташе посольства, но в Италии имеется несколько американских баз, дислоцирована 173-я воздушно-десантная бригада и ряд других подразделений, а в Южной Корее контингент один из самых крупных за пределами США. То есть все должностные перемещения или в отпуск запрещены на 2 месяца (хотя Трамп ввел запрет на месяц, но военные перестраховались). Кроме того, в течение двух месяцев членам семей военнослужащих и гражданскому персоналу будет запрещено совершать поездки в места с устойчивой передачей заболевания, обозначенные уровнем предупреждения 2, который в настоящее время включает Японию, Бахрейн и Великобританию. Наверняка этот список в ближайшие дни пополнится Германией, Испанией, и Францией, уверенно пустившихся в погоню за оторвавшимися итальянцами.



Также запрещен набор гражданского персонала на базы и объекты США в этих странах. А имеющийся персонал подвергнется проверке на вирус и карантину. В экстренных случаях полеты в эти страны уровней 2 и 3 все же возможны, но только самолетами ВТА ВВС США либо гражданскими бортами, выполняющими чартерные перевозки по отдельным контрактам с Пентагоном.







Пентагон также опубликовал обновленное руководство по охране здоровья войск (сил), требующее проведения скрининга на вирус и 14-дневного самоконтроля на дому по возвращении для всех сотрудников МО США, которые путешествовали из стран уровня 2 или 3 или через них. Эта схема вводится до до конца 60-дневного периода, а затем видно будет, будет она изменена или продлена. "Главным приоритетом министерства обороны остается защита и благосостояние нашего народа", — говорится в заявлении министра обороны Эспера. “Я по-прежнему уверен в нашей способности защитить наших военнослужащих, гражданских лиц и семьи”, — заявил он.



Другие шаги

Также принято решение прекратить временно работу курсов начальной военной подготовки для рекрутов (то, что в нашей армии называется КМБ, курсом молодого бойца), и системы продвинутой военной подготовки рекрутов, видимо, чтобы с гражданки меньше приносили вирус в части. Об этом заявлено пресс-секретарем Центра начальной военной подготовки Армии США Меган Рид в четверг. Она уточнила, что те, кто уже обучается на различных курсах, начиная от начального и заканчивая курсами для уоррент-офицеров (по-нашему — прапорщиков и мичманов) и курсами для молодых офицеров, продолжат обучение, но выпускных церемоний у них всех не будет. Чем и о чем думают эстонские политики. Минфин заметил кризис в стране



Кроме того, одно из высших должностных лиц Пентагона заявило, что любые военнослужащие или гражданские служащие, у которых развивается лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, должны немедленно сообщить об этом своим подчиненным. Военным также рекомендовано "по возможности" поддерживать расстояние друг от друга, обращать внимание на кашляющих и так далее. Вот интересно, как расстояние друг от друга держать в армии, где, как известно строем ходят?



При этом лица, выходящие на пенсию или увольняющиеся из ВС по истечению контракта или иным причинам, будут освобождены от запрета на поездки, а также будут освобождены от него "те, кто путешествует в рамках выданного государственным департаментом санкционированного разрешения". Но эти лица будут подлежать новым протоколам проверки путешествий и возможному карантину по схеме для гражданских, а не для военных.



Эти шаги были сделаны после того, как президент Дональд Трамп объявил о запрете на поездки для посетителей из большинства европейских стран, за исключением граждан Великобритании и американцев, возвращающихся домой. Последняя группа будет проходить "соответствующие скрининги" для определения того, не заразились ли они. В общенациональном обращении из Овального кабинета в среду вечером Трамп заявил, что эти шаги призваны “значительно уменьшить угрозу для наших граждан” от пандемии. "Умные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра", — сказал президент.



«Каждое сообщество сталкивается с различными рисками, и для вас очень важно следовать рекомендациям ваших местных должностных лиц, которые тесно сотрудничают с нашими федеральными экспертами в области здравоохранения».

МО США также заключило контракт с фармацевтическим гигантом Gilead по предоставлению военным для тестирования на военнослужащих препарата ремдесивир, причем бесплатно. Этот противовирусный препарат вместе с прочими противовирусными сейчас проходит тестирование в Китае. В США им пробуют лечить добровольца, эвакуированного с "чумного лайнера" в Японии (Diamond Princess). Производитель уверяет, что препарат может быть эффективен и против COVID-19, хотя разрабатывался он против Эболы. Отмечается, что "ближневосточный респираторный синдром" и "атипичную пневмонию" SARS им лечили, а их вызывали тоже коронавирусы.



Также сообщается, что в магазинах при военных базах на территории самих США уже замечены массовая скупка различных товаров и лекарств и то, что эти магазины стали "зажимать" товар, придерживая его на складах для усиления ажиотажного спроса. В общем, некоторым что война, что чума, что коронавирус, что мать родна. И это, к сожалению, интернациональное явление.



При этом стоит заметить, что самого Трампа и вице-президента Пенса проверять на коронавирус (если верить пресс-релизу) не будут, хотя Трамп с Пенсом обедали и вообще стояли рядом с зараженным бразильским чиновником, который, кстати, уже заразил своего президента Болсонару. А ведь "вашингтонским старцам", включая крепкого дедушку Трампа, пусть и ведущего местами странные речи, и заканчивая впадающим в маразм его соперником Байденом, и многим другим, в том числе демократически несменяемым лет по 40 престарелым сенаторам, как раз, стоит поберечься: коронавирус косит в первую очередь именно старшую возрастную группу, тех, кому за 70. Но, наверное, в Белом доме просто пока не хотят выносить сор из избы и все равно проверят главу государства и его заместителя. Ну не до такой же степени они глупы, чтобы не понимать таких вещей! Это же не основополагающий Договор в области стратегической стабильности с русскими, который американцы успешно мурыжат и в итоге и профукают, в первую очередь на свою же голову. Это собственное здоровье, оно дороже! Как известно, сейчас уже потихоньку идут беспрецедентные учения ВС США и НАТО Defender Europe 2020. По сути, это лишь версия лайт учений времен "холодной войны" Reforger, проводившихся с 1969 по 1993 гг., по оперативной переброске войск из США в Европу. Но на их пути встал коронавирус. Да и не только на их пути.Учения Defender Europe 2020 имеют целью отработку оперативной переброски одного соединения Армии США (Сухопутных войск) с континентальной части США (CONUS на их военном жаргоне, Continental US) для усиления группировки ВС США в Европе. На учениях "Рефорджер" все было, конечно, куда масштабнее. Времена были другие. Тогда были построены более 40 складов в ФРГ и Бенилюксе под кодовым названием ПОМКУС (POMCUS) с зарезервированными для дивизий и бригад комплектами техники. И можно было перебрасывать на самолетах ВТА и пассажирских бортах военнослужащих соединений, которые сразу получали комплекты техники. А не тащить через океан десятки огромных конвоев, которые вдобавок стали бы законной целью наших АПЛ и полков дальних бомбардировщиков (в зоне их досягаемости). Всего к переброске к 80-м годам в случае войны по схеме получения техники с ПОМКУС были предназначены части и соединения 3 армейских корпусов: 5 тяжелых (бронетанковых и механизированных) дивизий и 4 различных бригад плюс канадской механизированной дивизии. В 1988 г. масштаб учений "Рефорджер" достиг пика, численность переброшенных войск усиления только из США достигла 125 тыс. чел. Разумеется, Главное командование ВС Организации Варшавского договора реагировало на эту военную деятельность соответственно. Ничего, разумеется, в этой идее со складами и переброской налегке не было — в ВС СССР она была известна. И в ВС РФ также с некоторых пор существуют склады системы двойного базирования, где хранится техника для комплектов не отмобилизуемых бригад и дивизий, а для личного состава соединений, которые перебрасываются на угрожаемые направления из глубины страны.За 90-е и начало 2000-х годов бывшие склады ПОМКУС были расформированы, устаревшая техника типа танков М60 пошла в переплавку, а что посовременнее, ушло в ходе иракской войны в Ирак, где в немалом количестве и осталось. Группировка ВС США в Европе ужалась к середине 2010-х до бронекавалерийского полка (пехотной бригадной боевой группы на БТР "Страйкер") в Германии, воздушно-десантной бригады в Италии (той самой, военные которой разбили несколько лет назад сразу три "Хамви" на учениях по десантированию из-за непрофессионализма и головотяпства) и обеспечивающих подразделений и частей.После известных событий в Сирии и на Украине в 2013-2014 гг. в США было принято решение об усилении группировки в Европе ротируемой бронетанковой бригадой, которую "размазали" по 8 странам НАТО. Кроме того, позже было принято решение воссоздать аналог складов ПОМКУС, т.н. Army Prepositioned Stores (APS) на территории Бенилюкса, для комплекта техники 1 бронетанковой бригады, а потом и для 1 пехотной "Страйкер" (но не в Бенилюксе, а подалее от России). Но эти склады пока в стадии создания, хотя частично техника там есть. Оттуда частично должны взять технику для прибывающих налегке подразделений. Но основная масса войск приедет через океан конвоями транспортов. И сам процесс перевозки и развертывания контингента почти в 20 тыс. чел. занять должен 2 месяца, сами действия войск на местности будут намного менее длительными, а потом — 2 месяца на обратную дорогу. Говорить о практической ценности подобной переброски в кризисной предвоенной реальной ситуации просто смешно (ну, кроме того, что сам по себе опыт переброски полезен, конечно). Противник, то есть Россия, успеет за такой срок все ВС развернуть по штатам военного времени, не то что перебросить подкрепления из сил мирного времени. Но речь не об этом.Но тут внезапно в стройные планы МО США и других стран НАТО влез коронавирус COVID-19. Для начала он нанес удар по Италии, наверное, одной из самых безалаберных стран "старого НАТО". То есть тех 16 стран, которые и составляли альянс до того, как в него начали набирать различные государства, первым делом после вступления в НАТО сокращавшие свои армии до уровня "ниже минимума" и разваливавшие все, что можно. Италия в настоящий момент уверенно вырвалась на второе место по числу зараженных и по числу жертв тоже. Говорить о причинах этого можно долго, но к теме данной статьи это не относится.В Италии среди заразившихся коронавирусом оказался даже начальник штаба Сухопутных войск ВС страны генерал-лейтенант Сальваторе Фарина (в наших СМИ его почему-то часто называют начальником генштаба ВС Италии — нет, это не так). Вскоре выяснилось, что зараженные COVID-19 есть и в штаб-квартире альянса в Брюсселе, и началось это все с одного из сотрудников, "удачно" отдохнувшего в Северной Италии. Впрочем, к нам тоже порядком уже приехало таких же любителей отдыха и шопинга в Италии, к сожалению. Также стало известно, что среди зараженных в ходе заседания руководства ВС стран альянса, участвующих в учениях "Дефендер", оказался и польский генерал-лейтенант Ярослав Мика, занимающий должность главнокомандующего ВС страны. В Польше есть верховный главнокомандующий, то есть президент, есть министр обороны, есть начальник генштаба, и есть главком, который, кстати, имеет и свой штаб, в общем, все весьма запутанно. Также подозревается и командующий американскими силами в Европе — он находится в карантине, да и другие присутствовавшие также под подозрением.Сначала руководство НАТО и США заявляли, что эпидемия не повлияет на планы боевой подготовки ВС НАТО. Однако вскоре выяснилось, что на распространившуюся из Италии в Европе заразу надо реагировать. Первыми пострадали учения Cold Responce 2020, проходившие в Норвегии. Финны, планировавшие отправить туда свой небольшой контингент, отказались после того, как среди военнослужащих той бригады, откуда планировалось отправить подразделение на учения, нашелся зараженный COVID-19. Всю бригаду, от греха подальше, посадили на карантин. А двое суток назад отменили и всю оставшуюся часть этих учений — по решению властей Норвегии. Оно было вызвано тем, что и там нашелся зараженный военный, более 20 подозреваемых были помещены в карантин. Причем это случилось еще 6 числа, и почему столько ждали, если хотели отменить, непонятно. Учения должны были продлиться до конца этой декады марта, насчитывать до 15 тыс. участников в основном из Норвегии, а также из США (1500 чел.) и еще 8 стран. Теперь "гости" поедут домой. Возможно, отсидев в карантине.Следом настал черед Defender Europe. Было принято решение свернуть учения, чтобы справиться с распространением COVID-19. "После тщательного анализа текущей деятельности учений Defender Europe 2020 и в свете нынешней вспышки коронавируса мы изменим эти учения, сократив число участников из США", — говорится в пресс-релизе EUCOM, то есть Европейского командования ВС США. "Мероприятия, связанные с учениями, будут соответствующим образом скорректированы, и мы будем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для достижения наших самых приоритетных учебных целей". Однако пока не сообщается, сколько военнослужащих и из каких соединений не будут участвовать в этих учениях. "По мере работы над договоренностями с нашими союзниками и партнерами мы будем предоставлять дополнительные обновления", — говорится в релизе.Вероятно, американцы еще и сами не решили, как бы покрасивее свернуть лавочку и до какого масштаба. Не надо забывать и о том, что учения носят пропагандистский характер: вряд ли в США думают реально "вразумить" или даже "напугать" Россию одной дивизией, перевозимой туда-сюда треть года, но зато своих европейских союзников вразумлять — в самый раз, заодно поддерживая в них веру в то, что "барин помнит, не забудет и поможет, если что". И Пентагону с Белым домом очень бы не хотелось терять этот полезный эффект.— говорится в релизе EUCOM.В общем, пока неизвестно, вдруг вообще решат развернуть суда и самолеты над океаном полностью, и тех, кого уже привезли, везти обратно, соблюдая карантинные меры.Также МО США ввело серьезные ограничения на поездки военных и членов их семей по миру. Начиная с 13 марта, все подразделения, отдельные военные и члены их семей не будут в течение 60 дней перемещаться в страны или из стран с высокой степенью распространения заболевания. Это те, по которым издано в США т.н. предупреждение третьего уровня. Сейчас это КНР, Италия и Южная Корея. В КНР, правда, вряд ли ездят американцы и по отдельности и тем более подразделениями, ну, кроме разве что военных делегаций и атташе посольства, но в Италии имеется несколько американских баз, дислоцирована 173-я воздушно-десантная бригада и ряд других подразделений, а в Южной Корее контингент один из самых крупных за пределами США. То есть все должностные перемещения или в отпуск запрещены на 2 месяца (хотя Трамп ввел запрет на месяц, но военные перестраховались). Кроме того, в течение двух месяцев членам семей военнослужащих и гражданскому персоналу будет запрещено совершать поездки в места с устойчивой передачей заболевания, обозначенные уровнем предупреждения 2, который в настоящее время включает Японию, Бахрейн и Великобританию. Наверняка этот список в ближайшие дни пополнится Германией, Испанией, и Францией, уверенно пустившихся в погоню за оторвавшимися итальянцами.Также запрещен набор гражданского персонала на базы и объекты США в этих странах. А имеющийся персонал подвергнется проверке на вирус и карантину. В экстренных случаях полеты в эти страны уровней 2 и 3 все же возможны, но только самолетами ВТА ВВС США либо гражданскими бортами, выполняющими чартерные перевозки по отдельным контрактам с Пентагоном.Пентагон также опубликовал обновленное руководство по охране здоровья войск (сил), требующее проведения скрининга на вирус и 14-дневного самоконтроля на дому по возвращении для всех сотрудников МО США, которые путешествовали из стран уровня 2 или 3 или через них. Эта схема вводится до до конца 60-дневного периода, а затем видно будет, будет она изменена или продлена. "Главным приоритетом министерства обороны остается защита и благосостояние нашего народа", — говорится в заявлении министра обороны Эспера. “Я по-прежнему уверен в нашей способности защитить наших военнослужащих, гражданских лиц и семьи”, — заявил он.Также принято решение прекратить временно работу курсов начальной военной подготовки для рекрутов (то, что в нашей армии называется КМБ, курсом молодого бойца), и системы продвинутой военной подготовки рекрутов, видимо, чтобы с гражданки меньше приносили вирус в части. Об этом заявлено пресс-секретарем Центра начальной военной подготовки Армии США Меган Рид в четверг. Она уточнила, что те, кто уже обучается на различных курсах, начиная от начального и заканчивая курсами для уоррент-офицеров (по-нашему — прапорщиков и мичманов) и курсами для молодых офицеров, продолжат обучение, но выпускных церемоний у них всех не будет.Кроме того, одно из высших должностных лиц Пентагона заявило, что любые военнослужащие или гражданские служащие, у которых развивается лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, должны немедленно сообщить об этом своим подчиненным. Военным также рекомендовано "по возможности" поддерживать расстояние друг от друга, обращать внимание на кашляющих и так далее. Вот интересно, как расстояние друг от друга держать в армии, где, как известно строем ходят?При этом лица, выходящие на пенсию или увольняющиеся из ВС по истечению контракта или иным причинам, будут освобождены от запрета на поездки, а также будут освобождены от него "те, кто путешествует в рамках выданного государственным департаментом санкционированного разрешения". Но эти лица будут подлежать новым протоколам проверки путешествий и возможному карантину по схеме для гражданских, а не для военных.Эти шаги были сделаны после того, как президент Дональд Трамп объявил о запрете на поездки для посетителей из большинства европейских стран, за исключением граждан Великобритании и американцев, возвращающихся домой. Последняя группа будет проходить "соответствующие скрининги" для определения того, не заразились ли они. В общенациональном обращении из Овального кабинета в среду вечером Трамп заявил, что эти шаги призваны “значительно уменьшить угрозу для наших граждан” от пандемии. "Умные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра", — сказал президент.МО США также заключило контракт с фармацевтическим гигантом Gilead по предоставлению военным для тестирования на военнослужащих препарата ремдесивир, причем бесплатно. Этот противовирусный препарат вместе с прочими противовирусными сейчас проходит тестирование в Китае. В США им пробуют лечить добровольца, эвакуированного с "чумного лайнера" в Японии (Diamond Princess). Производитель уверяет, что препарат может быть эффективен и против COVID-19, хотя разрабатывался он против Эболы. Отмечается, что "ближневосточный респираторный синдром" и "атипичную пневмонию" SARS им лечили, а их вызывали тоже коронавирусы.Также сообщается, что в магазинах при военных базах на территории самих США уже замечены массовая скупка различных товаров и лекарств и то, что эти магазины стали "зажимать" товар, придерживая его на складах для усиления ажиотажного спроса. В общем, некоторым что война, что чума, что коронавирус, что мать родна. И это, к сожалению, интернациональное явление.При этом стоит заметить, что самого Трампа и вице-президента Пенса проверять на коронавирус (если верить пресс-релизу) не будут, хотя Трамп с Пенсом обедали и вообще стояли рядом с зараженным бразильским чиновником, который, кстати, уже заразил своего президента Болсонару. А ведь "вашингтонским старцам", включая крепкого дедушку Трампа, пусть и ведущего местами странные речи, и заканчивая впадающим в маразм его соперником Байденом, и многим другим, в том числе демократически несменяемым лет по 40 престарелым сенаторам, как раз, стоит поберечься: коронавирус косит в первую очередь именно старшую возрастную группу, тех, кому за 70. Но, наверное, в Белом доме просто пока не хотят выносить сор из избы и все равно проверят главу государства и его заместителя. Ну не до такой же степени они глупы, чтобы не понимать таких вещей! Это же не основополагающий Договор в области стратегической стабильности с русскими, который американцы успешно мурыжат и в итоге и профукают, в первую очередь на свою же голову. Это собственное здоровье, оно дороже! Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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