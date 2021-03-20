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Коронавирус наносит очередной удар: украинцы заговорили о «геноциде» населения страны
20 марта 2021, 17:10 • 98 • Украина
Украина продолжает бороться с коронавирусом. Политтехнолог Дмитрий Раимов уверен, что страна идет по итальянскому сценарию.
Ситуация с коронавирусом на Украине, которая в конце минувшего и начале нового года, казалось, начала стабилизироваться и даже улучшаться, теперь снова обострилась. Кроме того, страна поставила очередной антирекорд по количеству заболевших. Так, за минувшие сутки на Украине зафиксировано 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской областях (1037), а также в Киеве (1070). По данным киевских СМИ, Украина стала четвертой страной в Европе по распространению коронавируса.
Примечательно, что Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает производителей препаратов от коронавируса от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от коронавируса, зарегистрированных под обязательство для экстренного применения. Помимо этого, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.
Заметим, что 10 марта Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после CoviShield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
В свою очередь в эфире телеканала «НАШ» политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что на Украине от коронавируса умерли почти 30 тыс. человек. Эксперт уверен, что если ситуация не изменится, то через несколько месяцев эта цифра может достичь отметки в 100 тыс.
Дмитрий Раимов утверждает, что если в ближайшее время ситуация в стране с коронавирусом не изменится, то представителей нынешней киевской власти, экспертов и журналистов украинский народ обвинит в «геноциде».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что депутат Верховной рады Ольга Стефанишина обвинила нынешние киевские власти в превращении Украины в «ковидное гетто».
Автор: Алиса Селезнева
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