Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
Главная / Украина

Коронавирус наносит очередной удар: украинцы заговорили о «геноциде» населения страны

20 марта 2021, 17:10  •  98 • Украина
Украина продолжает бороться с коронавирусом. Политтехнолог Дмитрий Раимов уверен, что страна идет по итальянскому сценарию.
Ситуация с коронавирусом на Украине, которая в конце минувшего и начале нового года, казалось, начала стабилизироваться и даже улучшаться, теперь снова обострилась. Кроме того, страна поставила очередной антирекорд по количеству заболевших. Так, за минувшие сутки на Украине зафиксировано 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской областях (1037), а также в Киеве (1070). По данным киевских СМИ, Украина стала четвертой страной в Европе по распространению коронавируса.
Примечательно, что Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает производителей препаратов от коронавируса от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от коронавируса, зарегистрированных под обязательство для экстренного применения. Помимо этого, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.
Заметим, что 10 марта Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после CoviShield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
В свою очередь в эфире телеканала «НАШ» политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что на Украине от коронавируса умерли почти 30 тыс. человек. Эксперт уверен, что если ситуация не изменится, то через несколько месяцев эта цифра может достичь отметки в 100 тыс.
«Сколько сегодня на Украине людей умерло от коронавируса? Мы знаем только официальную цифру, о реальной нам никто не сообщает. Но даже официальная цифра ужасает — 29 515 человек. Это маленький город. Через месяц-два мы можем получить уже более 100 тыс. Сегодня ситуация в стране хуже, чем была несколько месяцев назад. Киевские власти могут гордится тем, что они остановили коронавирус, как это сделал, например, Израиль? Нет, конечно. А что, у нас в стране люди перестали умирать от других болезней? Тоже нет. Украинцы не хотят обращаться в больницу, поскольку боятся заболеть коронавирусом в медицинском учреждении», — сказал эксперт.
Дмитрий Раимов утверждает, что если в ближайшее время ситуация в стране с коронавирусом не изменится, то представителей нынешней киевской власти, экспертов и журналистов украинский народ обвинит в «геноциде».
«Знаете, где заложена мина? Переболевшие коронавирусом думают, что они больше не заразятся. Но это не так. Антитела уйдут, мы пойдем болеть по второму круга. А это означает, что с такими темпами вакцинации Украина будет бороться с пандемией до 2024 года. Пройдет 10–20 лет, что напишут в учебниках истории? Смотрите, депутаты всех фракций, журналисты, политики, политологи, чтобы нас всех не обвинили в геноциде собственного народа, поскольку мы не смогли побороть коронавирус. Сегодня ситуация в стране идет по итальянскому сценарию», — резюмировал Дмитрий Раимов.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что депутат Верховной рады Ольга Стефанишина обвинила нынешние киевские власти в превращении Украины в «ковидное гетто».
Автор: Алиса Селезнева

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
19 марта 2021, 22:50
Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения
19 марта 2021, 21:00
Солдаты неудачи. Норвежских «викингов» выдавливают с Украины
19 марта 2021, 23:45
Тысячи украинцев планируют привиться вакциной «Спутник V» на территории РФ
19 марта 2021, 21:00
Впервые в истории Черноморского флота на боевое дежурство заступили все подводные лодки
20 марта 2021, 00:40
Могла ли вместо референдума за сохранение Союза ССР быть советская Тяньаньмэнь?
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём С...
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
13 марта 2021, 18:20
Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.