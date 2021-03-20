Коронавирус наносит очередной удар: украинцы заговорили о «геноциде» населения страны

Украина продолжает бороться с коронавирусом. Политтехнолог Дмитрий Раимов уверен, что страна идет по итальянскому сценарию.

Ситуация с коронавирусом на Украине, которая в конце минувшего и начале нового года, казалось, начала стабилизироваться и даже улучшаться, теперь снова обострилась. Кроме того, страна поставила очередной антирекорд по количеству заболевших. Так, за минувшие сутки на Украине зафиксировано 15 292 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего больных с Covid-19 обнаружили во Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской областях (1037), а также в Киеве (1070). По данным киевских СМИ, Украина стала четвертой страной в Европе по распространению коронавируса.

Примечательно, что Верховная рада Украины приняла закон, который освобождает производителей препаратов от коронавируса от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от коронавируса, зарегистрированных под обязательство для экстренного применения. Помимо этого, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.

Заметим, что 10 марта Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после CoviShield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

В свою очередь в эфире телеканала «НАШ» политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что на Украине от коронавируса умерли почти 30 тыс. человек. Эксперт уверен, что если ситуация не изменится, то через несколько месяцев эта цифра может достичь отметки в 100 тыс.

«Сколько сегодня на Украине людей умерло от коронавируса? Мы знаем только официальную цифру, о реальной нам никто не сообщает. Но даже официальная цифра ужасает — 29 515 человек. Это маленький город. Через месяц-два мы можем получить уже более 100 тыс. Сегодня ситуация в стране хуже, чем была несколько месяцев назад. Киевские власти могут гордится тем, что они остановили коронавирус, как это сделал, например, Израиль? Нет, конечно. А что, у нас в стране люди перестали умирать от других болезней? Тоже нет. Украинцы не хотят обращаться в больницу, поскольку боятся заболеть коронавирусом в медицинском учреждении», — сказал эксперт.

Дмитрий Раимов утверждает, что если в ближайшее время ситуация в стране с коронавирусом не изменится, то представителей нынешней киевской власти, экспертов и журналистов украинский народ обвинит в «геноциде».

«Знаете, где заложена мина? Переболевшие коронавирусом думают, что они больше не заразятся. Но это не так. Антитела уйдут, мы пойдем болеть по второму круга. А это означает, что с такими темпами вакцинации Украина будет бороться с пандемией до 2024 года. Пройдет 10–20 лет, что напишут в учебниках истории? Смотрите, депутаты всех фракций, журналисты, политики, политологи, чтобы нас всех не обвинили в геноциде собственного народа, поскольку мы не смогли побороть коронавирус. Сегодня ситуация в стране идет по итальянскому сценарию», — резюмировал Дмитрий Раимов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что депутат Верховной рады Ольга Стефанишина обвинила нынешние киевские власти в превращении Украины в «ковидное гетто».