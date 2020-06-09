Коронавирус начался не в декабре: Странности в Ухане натолкнули учёных на гипотезу

Специалисты Гарвардской медицинской школы заподозрили, что распространение коронавируса могло начаться раньше - ещё летом 2019 года. Эксперты представили косвенные улики в подтверждение своей версии, передаёт CNN.

Учёные проанализировали спутниковые снимки, запечатлевшие парковки у медучреждений Уханя, откуда и началось распространение инфекции.

Они отметили, что с августа стало наблюдаться заметно больше автомобилей, пика их количество достигло в декабре.

В рамках другого исследования было установлено, что с конца лета прошлого года в китайском интернет-поисковике Baidu стали значительно популярнее запросы с наличием слов "диарея" и "кашель".

В настоящее время подтверждено, что расстройства желудочно-кишечного тракта нередко наблюдаются при COVID-19.

Учёные подчеркивают, что их доводы являются лишь косвенными свидетельствами, но не исключают, что коронавирус мог пока не слишком заметно начать своё шествие ещё в августе 2019-го.