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Коронавирус начался не в декабре: Странности в Ухане натолкнули учёных на гипотезу
09 июня 2020, 23:00 • 24 • В мире
Учёные обратили внимание на странности в Ухане. Оценив загруженность на парковках у медучреждений и запросы в интернет-поисковике, специалисты пришли к выводу, что коронавирус мог появиться в этом городе намного раньше - ещё летом 2019 года.
Специалисты Гарвардской медицинской школы заподозрили, что распространение коронавируса могло начаться раньше - ещё летом 2019 года. Эксперты представили косвенные улики в подтверждение своей версии, передаёт CNN.
Учёные проанализировали спутниковые снимки, запечатлевшие парковки у медучреждений Уханя, откуда и началось распространение инфекции.
Они отметили, что с августа стало наблюдаться заметно больше автомобилей, пика их количество достигло в декабре.
В рамках другого исследования было установлено, что с конца лета прошлого года в китайском интернет-поисковике Baidu стали значительно популярнее запросы с наличием слов "диарея" и "кашель".
В настоящее время подтверждено, что расстройства желудочно-кишечного тракта нередко наблюдаются при COVID-19.
Учёные подчеркивают, что их доводы являются лишь косвенными свидетельствами, но не исключают, что коронавирус мог пока не слишком заметно начать своё шествие ещё в августе 2019-го.
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