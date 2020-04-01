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Коронавирус начал "косить" не только Пентагон, но и Госдеп: Зафиксирована смерть чиновника

01 апреля 2020, 20:35  •  9 • В мире
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что один из чиновников Госдепартамента скончался от коронавируса COVID-19. Ранее Бретт Крозье, капитан атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", призвал военное ведомство спасти моряков от вспышки заболевания.
В Госдепартаменте первые потери от коронавируса. Глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что из-за COVID-19 скончался один из сотрудников подведомственного ему учреждения.
По его словам, у чиновника из Госдепа был выявлен коронавирус, оправиться заболевший не смог.
Впрочем, Помпео так и не назвал имя умершего чиновника.
"У нас были и другие члены команды, которые приехали с COVID-19. Я думаю, что сейчас у нас до четырёх-пяти дюжин человек, которые прошли положительные анализы, в Государственном департаменте, включая наш штатный персонал, всю команду Государственного департамента", - отметил он.
На сегодняшний день в США зафиксировано более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 3,4 тысячи случаев - летальные.
Ранее Бретт Крозье, капитан атомного авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", на борту которого число членов экипажа, заразившихся коронавирусом, перевалило за сотню, обратился к командованию с просьбой спасти остальную команду от заболевания. "Моряки не должны умирать", - заявил он.
Авианосец "Теодор Рузвельт уже несколько дней стоит на приколе у американской военно-морской базы на острове Гуам. Команда корабля - почти 6000 человек - помещена на карантин, который, как предполагается, может продлиться целый месяц.

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