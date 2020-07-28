Коронавирус мутировал? В России изучат "агрессивную" форму COVID, которая убивает быстрее

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство в ближайшее время оценит информацию о некоей "агрессивной" форме коронавируса, выявленной во Вьетнаме.

Ранее в Минздраве страны сообщили о вспышке инфекции, которая отличается более высокой скоростью распространения и быстрее провоцирует тяжёлое течение болезни.

По версии вьетнамских властей, данный всплеск COVID-19 вызван прибытием мигрантов-нелегалов в Дананг или мутацией вируса, которая могла произойти в каком-то из местных учреждений, работающих с заражёнными.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что их специалисты регулярно наблюдают за обстановкой с распространением коронавирусной инфекции в отдельных государствах и на планете в целом.