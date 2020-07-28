Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным проте...
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением...
Главная / В мире

Коронавирус мутировал? В России изучат "агрессивную" форму COVID, которая убивает быстрее

28 июля 2020, 13:05  •  44 • В мире
Коронавирус мутировал? Стало известно об "агрессивной" форме COVID, которая убивает быстрее и которая быстрее распространяется. Соответствующие сообщения поступили от властей Вьетнама, где произошёл новый всплеск заболевания. Роспотребнадзор пообещал изучить информацию о случившемся в Дананге.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство в ближайшее время оценит информацию о некоей "агрессивной" форме коронавируса, выявленной во Вьетнаме.
Ранее в Минздраве страны сообщили о вспышке инфекции, которая отличается более высокой скоростью распространения и быстрее провоцирует тяжёлое течение болезни.
По версии вьетнамских властей, данный всплеск COVID-19 вызван прибытием мигрантов-нелегалов в Дананг или мутацией вируса, которая могла произойти в каком-то из местных учреждений, работающих с заражёнными.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что их специалисты регулярно наблюдают за обстановкой с распространением коронавирусной инфекции в отдельных государствах и на планете в целом.
Информация... будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку, - указано в заявлении ведомства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 00:05
ВОЗ бьёт тревогу: Коронавирус лишился тормозов?
28 июля 2020, 02:05
"Такие пусики!" Сатановский о заигрывании США с Россией
28 июля 2020, 04:05
Забрать у русских Арктику через Гренландию: Дорожную карту США описал Леонков
28 июля 2020, 02:05
Так называемые европейские ценности разделяются в Европе не всеми
28 июля 2020, 09:05
"Бредят?" Sina назвала три причины, почему русские женщины "предпочитают китайцев"
28 июля 2020, 09:05
"Туда надо тогда чеченцев везти": Макаревич о "битых полицией" на митингах в Хабаровске и Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтяр...
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, соби...
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео...
28 июля 2020, 07:05
"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США пот...
28 июля 2020, 04:05
"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в горо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
24 июля 2020, 19:05
Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.