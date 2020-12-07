|
Коронавирус мутировал и обхитрил антитела: Названы страны, где есть больные новым типом COVID
07 декабря 2020, 21:40 • 118 • В мире
Коронавирус мутировал и обхитрил антитела. Названы страны, где есть больные новым видом COVID-19. Так, пациенты с данным типом SARS-CoV-2 зарегистрированы в Дании и Нидерландах, подчёркивают учёные из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона.
Исследователи обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую ко всем видам антител, используемых в терапии.
Открытие сделали учёные из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона, передаёт журнал Nature, ссылаясь на предпубликацию статьи.
Было установлено, что некоторые мутации SARS-CoV-2 способны оставаться невидимыми для некоторых из трёх типов антител, применяемых в лечении больных.
Более того, выяснилось, что одна из мутаций может успешно "скрываться" сразу от всех видов антител.
По словам учёных, различные варианты мутировавшего коронавируса нередко встречаются у пациентов с COVID-19. Случаи же самого устойчивого к антителам типа SARS-CoV-2 были зарегистрированы в Дании и Нидерландах.
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2020, 00:40
|
05 декабря 2020, 15:35
|
07 декабря 2020, 10:40
|
04 декабря 2020, 10:15
|
05 декабря 2020, 17:25
|
07 декабря 2020, 05:10
|
05 декабря 2020, 00:00