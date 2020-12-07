Коронавирус мутировал и обхитрил антитела: Названы страны, где есть больные новым типом COVID

Исследователи обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую ко всем видам антител, используемых в терапии.

Открытие сделали учёные из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона, передаёт журнал Nature, ссылаясь на предпубликацию статьи.

Было установлено, что некоторые мутации SARS-CoV-2 способны оставаться невидимыми для некоторых из трёх типов антител, применяемых в лечении больных.

Более того, выяснилось, что одна из мутаций может успешно "скрываться" сразу от всех видов антител.

По словам учёных, различные варианты мутировавшего коронавируса нередко встречаются у пациентов с COVID-19. Случаи же самого устойчивого к антителам типа SARS-CoV-2 были зарегистрированы в Дании и Нидерландах.