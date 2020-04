Коронавирус: made in USA? • 173 • Аналитика

Источник: iz.ru

Все возможно

Исследование самых опасных вирусов и микроорганизмов является одной из самых приоритетных задач любого развитого государства. В России этим занимаются, в частности, в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный под Новосибирском, в Кольцово. Именно этот центр для многих регионов страны сейчас является референс-центром по определению заражения человека инфекцией COVID-19. В США за такое опасное направление многие десятилетия отвечал Форт-Детрик, недавно закрытый, кстати, из-за провала системы безопасности.



Всегда при работе с такими вирусами есть соблазн трансформации генетической начинки. Зачем это делается? Нередко дело в уникальной способности смертельно опасных вирусов проникать сквозь клеточную оболочку и встраивать свой генетический материал в ядро. Так, вирус Эбола планировали (в измененном виде, естественно) использовать для лечения глиобластомы у мышей. Кстати, такие исследования проходили в Китае. Нередко эксперименты подобного рода проводятся с целью выяснения патогенного потенциала нового вируса.









Вирус цепляется к инфицируемой клетке s-белком той самой пресловутой "короны". Источник: ru.wikipedia.org

Что бы ни говорили скептики от научной общественности, но на данный момент есть основания полагать, что коронавирус SARS-CoV-2 создан руками человека.



Начнем историю с 2015 года, когда американские биотехнологи создали гибридный вирус, собранный из поверхностного белка вируса SHC014, хозяином которой является летучая мышь подковонос, и генетического материала вируса SARS. Последний стал известен в 2002-2003 годах после того, как стал возбудителем атипичной пневмонии. Вообще, медицинские исследования по коронавирусам достаточно распространены: до трети всех современных респираторных заболеваний вызываются вирусами из данной группы. И вот пять лет назад создатели этой «химеры» доказали, что модифицированный SHC014 отлично связывается с главными рецепторами клеток человека и, соответственно, может его заражать. Как утверждали авторы этого проекта, до них никто не верил в возможность подобного переноса, а в итоге новый гибридный вирус по имени SHC014-MA15 отлично размножался в культурах человеческих тканей in vitro. Основным методом работы биотехнологов была обратная генетика: модифицируя генотип вируса, ученые наблюдают, к каким последствиям это приводит. Кстати, опыты проводили с тканями высокодифференцированного эпителия дыхательных путей человека. Именно легкие были основной мишенью для вирусной «химеры». Совместно с американцами из Института инфекционных болезней армии США в проекте участвовали специалисты Лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии, что лишний раз наводит на мысли о слишком странном совпадении. Ученые серьёзно подошли к вопросу, соблюдая все требования биобезопасности, в частности, оснащение лаборатории было сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта Biosafety level 3 laboratory – это предпоследний уровень по шкале опасности патогенов.





Возможно, именно подковонос был первичным хозяином SARS-CoV-2. А, возможно, и нет. Источник: web-zoopark.ru





Наверное, самое известное изображение последних месяцев — компьютерная реконструкция вируса SARS-CoV-2. Источник: ru.wikipedia.org

В 2015 году в итоге исследователей пожурили за чрезмерный риск и нарушение запрета США на работу с подобными вещами, но, как мы сейчас видим, никто никаких выводов не сделал. Введение запрета на дальнейшие исследования по усилению патогенности вирусов SARS и MERS говорит о том, что никто уже пять лет назад не давал гарантии безопасности таких работ. На уровне Департамента здравоохранения США вводили запреты (пусть и временные) на исследования в подобной области, а сейчас чиновники от медицины стараются всех убедить в невозможности создания искусственных патогенов типа SARS-CoV-2, вызвавшего современную пандемию.



В итоге человечество как не было готово к пандемии до создания «химеры», так и осталось беззащитными после эксперимента. Лишь в 2018 году была разработана вакцина, которая мешала гибридному вирусу инфицировать клетки подопытных мышей. Инфицирование происходит с помощью пресловутой короны, состоящей из молекул белков S, необходимых для проникновения в клетку. Уточним, вакцину испытывали на лабораторных животных – до клинических исследований на человеке не дошли. Это, конечно, доказывает, что тот самый «химерный» вирус очень отдаленно похож на современный коронавирус человека – иначе бы вакцину быстренько «допилили» и уже продавали бы на каждом углу. Но тут возникает новый вопрос о проблемах с биобезопасностью.



Биобезопасность и World Military Games

Немного информации для размышления. С 1937 года человечеству стали известны 39 видов коронавирусов, из которых как минимум уже два вызывали серьезные эпидемии – в 2002-2003 годах это была атипичная пневмония SARS-CoV и 2012 году в Саудовской Аравии наблюдали «деятельность» вируса MERS-CoV. В обоих случаях источником были летучие мыши, передавшие свои патогены через других животных. В случае с SARS-CoV это была малайская пальмовая куница (мусанг), а в Саудовской Аравии промежуточным хозяином был одногорбый верблюд. Тогда это заболевание по ошибке называли верблюжьим гриппом, хотя правильнее — ближневосточный респираторный синдром. Вызываемый его MERS-CoV провоцировал очень высокую смертность – до трети заболевших скончались. Спасла ситуацию только низкая вероятность передачи вируса от человека к человеку. В ситуации же с вирусом SARS-CoV-2, который все ученые мира исследуют последние несколько месяцев, не нашли даже 100% первичного хозяина – есть только предположения, что это упоминаемые подковоносы. Но дикий вирус этой летучей мыши серьезно отличается от «человеческого», в частности, строением белков на той самой короне. И он, соответственно, не может заражать человека. Возможно, ситуацию прояснит промежуточный хозяин, но о нем сейчас ходят только околонаучные предположения. Собственно, пока с этими двумя видами исследователи не определятся, никто не сможет с полной уверенностью опровергнуть теорию об искусственном происхождении современной пандемии. Тем более что коронавирусы на данный момент очень хорошо изучены и у биотехнологов есть инструментарий для манипуляции с такими патогенами.





Легкие — основная цель всех респираторных синдромов. Источник: nytimes.com

Вернемся к американским биологическим патогенам. Упоминаемую ранее лабораторию Форт-Детрик в штате Мэриленд закрыли в начале августа прошлого года по причине несоблюдения строгих правил биологической безопасности – попросту не было гарантий, что смертельные штаммы вирусов и бактерий не могут вырваться на свободу. При этом фигурировали формулировки типа «по соображениям национальной безопасности». Одной из причин стала неэффективная стерилизация отходов и оборудования с помощью химических соединений. Лаборатории рекомендовали вернуться к старой тепловой обработке. Это, кстати, не первое закрытие Форт-Детрика по причинам организационного плана. В 2009 году в лаборатории обнаружили «недостачу» некоторых очень опасных патогенов, к примеру, сибирской язвы. То есть биобезопасность на столь серьёзных объектах оборонного значения в США уже давно хромает. Гибридная война против России: в США выделили её главные направления



Идем по хронологии событий далее. 31 августа 2019 года газета «Нью-Йорк таймс» оповещает весь мир о вспышке в США новых респираторных заболеваний, причины которых на тот момент связывают с новомодными вейпами. От стремительно развивающегося воспаления легких в 30 штатах США умирает несколько человек. При этом несколько десятков заболевших из пяти сотен госпитализированных никогда не курили вейп. Вспышки респираторного заболевания неизвестного происхождения также фиксируются в сентябре 2019 года на Гавайях среди этнических японцев. Они не были до этого в Китае и не могли быть инфицированы коронавирусом, однако клинические проявления заболевания, как впоследствии выяснилось, были близки к COVID-19.





Ухань. Открытие Всемирных военных игр. Октябрь 2019 года. Источник: hediplomat.com

Наконец, Всемирные военные игры, которые принимал Ухань 18–27 октября 2019 года и после которых появились первые заболевшие новым респираторным синдромом. В городе в течение нескольких дней было не менее 200 военных США, которые вполне могли быть носителями коронавируса. Откуда он у американских солдат? Из Форт-Детрика, который пару месяцев тому ранее прикрыли из-за потенциальной возможности утечек опасных патогенов. Со временем коронавирус распространился по всем США, но до разгара мировой пандемии на участившиеся случаи пневмонии никто не обращал внимания. Именно поэтому сейчас американцы среди лидеров по зараженности SARS-CoV-2 — изначально очагов было очень много. В пользу этого играет и отсутствие в США "нулевого пациента", человека, с которого эпидемия в стране началась. Это, кстати, одна из безобидных версий зарождения пандемии. Более зловеще выглядит маскировочное заражение Уханя.



Все условия для молниеносного распространения вируса созданы именно в Китае – многомиллионные города с чрезвычайно высокой скученностью населения, а также тесным контактом с различной живностью, способной передать патоген из дикой природы. Кроме этого, в Ухане еще и своя биолаборатория имеется, которую вполне можно обвинить в нарушении правил биобезопасности. Бесспорно, никто не говорит, что в Ухань было целенаправленно завезено новое биологическое оружие – все-таки настолько опрометчиво поступать мало кто решится. Но вот объявить страну виновником зарождающейся пандемии вполне возможно. Только до определенного момента требуется скрывать масштабы эпидемии у себя в стране.





Уханьский институт вирусологии. Источник: spharma-industry-review.com

Еще немного информации для размышления. Теперь о мутационной изменчивости коронавирусов. Дело в том, что геном SARS-CoV-2 состоит из РНК (рибонуклеиновой кислоты), которая по ряду причин неспособна исправлять случайные или направленные мутации. Вот ДНК-вирусы (к примеру, вирус оспы) могут самостоятельно себя исправлять, пусть и в клетках хозяина. Но никак не коронавирусы. В этом и сила, и слабость группы РНК-вирусов. Они могут случайно мутировать, перекидываясь на новых хозяев, а могут набрать массу вредных мутаций и в конце концов сгинуть. Поэтому коронавирусы становятся отличным объектом для различных экспериментов по искусственному мутагенезу, в ходе которых можно добиться и усиления патогенности. Скорость распространения SARS-CoV-2 сейчас просто огромна – вирус себя воспроизводит в гигантских количествах, неизбежно при этом мутируя, что в определенной мере позволят маскировать изначальную сущность патогена.







Импортозамещение в кризис: отменить и обнулить?

Источник: nytimes.com

В конце материала есть смысл поговорить о побочных эффектах пандемии коронавируса SARS-CoV-2. До предела разогретые зрители центральных каналов, читатели желтой прессы и экзальтированных интернет-ресурсов впадают в панику, «защищая» себя от напасти народными и не очень средствами. И хорошо, если это будут безобидный имбирь, чеснок или лимон. Но граждане разных стран в тщетной попытке спасти себя от простого ОРВИ (который, естественно, принимают за COVID-19) глотают антибиотики широкого спектра – это попахивает уже глобальной биологической диверсией. Иммунные свойства организма заметно снижаются на фоне столь мощной атаки антибиотиков, отчего страдает коллективный иммунитет популяции и человек становится более восприимчив к новым инфекциям. Цикл замыкается. Кроме этого, формируются новые штаммы микроорганизмов, которые и так очень неплохо мутировали в теле человека, а стресс в виде антибиотиков стимулирует это с новой силой. Формируются новые формы бактерий, отличающиеся большей антибиотикорезистентностью (то есть устойчивостью к антибиотикам), которые требуют для нейтрализации новые более мощные средства. В 2018 году в США и Европе от устойчивых к лекарствам инфекций погибло порядка 50 тыс. человек. Заметьте, никто в набат не бил от столь большого количества жертв. Всего 12 месяцев назад прогноз на 2050 год предсказывал потери от таких суперинфекций порядка 10 млн. человек ежегодно. Сейчас, на фоне лихорадочного спроса на всевозможные препараты широкого спектра действия, это число, конечно, будет скорректировано. Грядущая «пандемия» от устойчивых суперинфекций станет гораздо масштабнее наблюдаемой сейчас. Только такой истерии она, безусловно, не вызовет. Исследование самых опасных вирусов и микроорганизмов является одной из самых приоритетных задач любого развитого государства. В России этим занимаются, в частности, в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный под Новосибирском, в Кольцово. Именно этот центр для многих регионов страны сейчас является референс-центром по определению заражения человека инфекцией COVID-19. В США за такое опасное направление многие десятилетия отвечал Форт-Детрик, недавно закрытый, кстати, из-за провала системы безопасности.Всегда при работе с такими вирусами есть соблазн трансформации генетической начинки. Зачем это делается? Нередко дело в уникальной способности смертельно опасных вирусов проникать сквозь клеточную оболочку и встраивать свой генетический материал в ядро. Так, вирус Эбола планировали (в измененном виде, естественно) использовать для лечения глиобластомы у мышей. Кстати, такие исследования проходили в Китае. Нередко эксперименты подобного рода проводятся с целью выяснения патогенного потенциала нового вируса.Что бы ни говорили скептики от научной общественности, но на данный момент есть основания полагать, что коронавирус SARS-CoV-2 создан руками человека.Начнем историю с 2015 года, когда американские биотехнологи создали гибридный вирус, собранный из поверхностного белка вируса SHC014, хозяином которой является летучая мышь подковонос, и генетического материала вируса SARS. Последний стал известен в 2002-2003 годах после того, как стал возбудителем атипичной пневмонии. Вообще, медицинские исследования по коронавирусам достаточно распространены: до трети всех современных респираторных заболеваний вызываются вирусами из данной группы. И вот пять лет назад создатели этой «химеры» доказали, что модифицированный SHC014 отлично связывается с главными рецепторами клеток человека и, соответственно, может его заражать. Как утверждали авторы этого проекта, до них никто не верил в возможность подобного переноса, а в итоге новый гибридный вирус по имени SHC014-MA15 отлично размножался в культурах человеческих тканей in vitro. Основным методом работы биотехнологов была обратная генетика: модифицируя генотип вируса, ученые наблюдают, к каким последствиям это приводит. Кстати, опыты проводили с тканями высокодифференцированного эпителия дыхательных путей человека. Именно легкие были основной мишенью для вирусной «химеры». Совместно с американцами из Института инфекционных болезней армии США в проекте участвовали специалисты Лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии, что лишний раз наводит на мысли о слишком странном совпадении. Ученые серьёзно подошли к вопросу, соблюдая все требования биобезопасности, в частности, оснащение лаборатории было сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта Biosafety level 3 laboratory – это предпоследний уровень по шкале опасности патогенов.В 2015 году в итоге исследователей пожурили за чрезмерный риск и нарушение запрета США на работу с подобными вещами, но, как мы сейчас видим, никто никаких выводов не сделал. Введение запрета на дальнейшие исследования по усилению патогенности вирусов SARS и MERS говорит о том, что никто уже пять лет назад не давал гарантии безопасности таких работ. На уровне Департамента здравоохранения США вводили запреты (пусть и временные) на исследования в подобной области, а сейчас чиновники от медицины стараются всех убедить в невозможности создания искусственных патогенов типа SARS-CoV-2, вызвавшего современную пандемию.В итоге человечество как не было готово к пандемии до создания «химеры», так и осталось беззащитными после эксперимента. Лишь в 2018 году была разработана вакцина, которая мешала гибридному вирусу инфицировать клетки подопытных мышей. Инфицирование происходит с помощью пресловутой короны, состоящей из молекул белков S, необходимых для проникновения в клетку. Уточним, вакцину испытывали на лабораторных животных – до клинических исследований на человеке не дошли. Это, конечно, доказывает, что тот самый «химерный» вирус очень отдаленно похож на современный коронавирус человека – иначе бы вакцину быстренько «допилили» и уже продавали бы на каждом углу. Но тут возникает новый вопрос о проблемах с биобезопасностью.Немного информации для размышления. С 1937 года человечеству стали известны 39 видов коронавирусов, из которых как минимум уже два вызывали серьезные эпидемии – в 2002-2003 годах это была атипичная пневмония SARS-CoV и 2012 году в Саудовской Аравии наблюдали «деятельность» вируса MERS-CoV. В обоих случаях источником были летучие мыши, передавшие свои патогены через других животных. В случае с SARS-CoV это была малайская пальмовая куница (мусанг), а в Саудовской Аравии промежуточным хозяином был одногорбый верблюд. Тогда это заболевание по ошибке называли верблюжьим гриппом, хотя правильнее — ближневосточный респираторный синдром. Вызываемый его MERS-CoV провоцировал очень высокую смертность – до трети заболевших скончались. Спасла ситуацию только низкая вероятность передачи вируса от человека к человеку. В ситуации же с вирусом SARS-CoV-2, который все ученые мира исследуют последние несколько месяцев, не нашли даже 100% первичного хозяина – есть только предположения, что это упоминаемые подковоносы. Но дикий вирус этой летучей мыши серьезно отличается от «человеческого», в частности, строением белков на той самой короне. И он, соответственно, не может заражать человека. Возможно, ситуацию прояснит промежуточный хозяин, но о нем сейчас ходят только околонаучные предположения. Собственно, пока с этими двумя видами исследователи не определятся, никто не сможет с полной уверенностью опровергнуть теорию об искусственном происхождении современной пандемии. Тем более что коронавирусы на данный момент очень хорошо изучены и у биотехнологов есть инструментарий для манипуляции с такими патогенами.Вернемся к американским биологическим патогенам. Упоминаемую ранее лабораторию Форт-Детрик в штате Мэриленд закрыли в начале августа прошлого года по причине несоблюдения строгих правил биологической безопасности – попросту не было гарантий, что смертельные штаммы вирусов и бактерий не могут вырваться на свободу. При этом фигурировали формулировки типа «по соображениям национальной безопасности». Одной из причин стала неэффективная стерилизация отходов и оборудования с помощью химических соединений. Лаборатории рекомендовали вернуться к старой тепловой обработке. Это, кстати, не первое закрытие Форт-Детрика по причинам организационного плана. В 2009 году в лаборатории обнаружили «недостачу» некоторых очень опасных патогенов, к примеру, сибирской язвы. То есть биобезопасность на столь серьёзных объектах оборонного значения в США уже давно хромает.Идем по хронологии событий далее. 31 августа 2019 года газета «Нью-Йорк таймс» оповещает весь мир о вспышке в США новых респираторных заболеваний, причины которых на тот момент связывают с новомодными вейпами. От стремительно развивающегося воспаления легких в 30 штатах США умирает несколько человек. При этом несколько десятков заболевших из пяти сотен госпитализированных никогда не курили вейп. Вспышки респираторного заболевания неизвестного происхождения также фиксируются в сентябре 2019 года на Гавайях среди этнических японцев. Они не были до этого в Китае и не могли быть инфицированы коронавирусом, однако клинические проявления заболевания, как впоследствии выяснилось, были близки к COVID-19.Наконец, Всемирные военные игры, которые принимал Ухань 18–27 октября 2019 года и после которых появились первые заболевшие новым респираторным синдромом. В городе в течение нескольких дней было не менее 200 военных США, которые вполне могли быть носителями коронавируса. Откуда он у американских солдат? Из Форт-Детрика, который пару месяцев тому ранее прикрыли из-за потенциальной возможности утечек опасных патогенов. Со временем коронавирус распространился по всем США, но до разгара мировой пандемии на участившиеся случаи пневмонии никто не обращал внимания. Именно поэтому сейчас американцы среди лидеров по зараженности SARS-CoV-2 — изначально очагов было очень много. В пользу этого играет и отсутствие в США "нулевого пациента", человека, с которого эпидемия в стране началась. Это, кстати, одна из безобидных версий зарождения пандемии. Более зловеще выглядит маскировочное заражение Уханя.Все условия для молниеносного распространения вируса созданы именно в Китае – многомиллионные города с чрезвычайно высокой скученностью населения, а также тесным контактом с различной живностью, способной передать патоген из дикой природы. Кроме этого, в Ухане еще и своя биолаборатория имеется, которую вполне можно обвинить в нарушении правил биобезопасности. Бесспорно, никто не говорит, что в Ухань было целенаправленно завезено новое биологическое оружие – все-таки настолько опрометчиво поступать мало кто решится. Но вот объявить страну виновником зарождающейся пандемии вполне возможно. Только до определенного момента требуется скрывать масштабы эпидемии у себя в стране.Еще немного информации для размышления. Теперь о мутационной изменчивости коронавирусов. Дело в том, что геном SARS-CoV-2 состоит из РНК (рибонуклеиновой кислоты), которая по ряду причин неспособна исправлять случайные или направленные мутации. Вот ДНК-вирусы (к примеру, вирус оспы) могут самостоятельно себя исправлять, пусть и в клетках хозяина. Но никак не коронавирусы. В этом и сила, и слабость группы РНК-вирусов. Они могут случайно мутировать, перекидываясь на новых хозяев, а могут набрать массу вредных мутаций и в конце концов сгинуть. Поэтому коронавирусы становятся отличным объектом для различных экспериментов по искусственному мутагенезу, в ходе которых можно добиться и усиления патогенности. Скорость распространения SARS-CoV-2 сейчас просто огромна – вирус себя воспроизводит в гигантских количествах, неизбежно при этом мутируя, что в определенной мере позволят маскировать изначальную сущность патогена.В конце материала есть смысл поговорить о побочных эффектах пандемии коронавируса SARS-CoV-2. До предела разогретые зрители центральных каналов, читатели желтой прессы и экзальтированных интернет-ресурсов впадают в панику, «защищая» себя от напасти народными и не очень средствами. И хорошо, если это будут безобидный имбирь, чеснок или лимон. Но граждане разных стран в тщетной попытке спасти себя от простого ОРВИ (который, естественно, принимают за COVID-19) глотают антибиотики широкого спектра – это попахивает уже глобальной биологической диверсией. Иммунные свойства организма заметно снижаются на фоне столь мощной атаки антибиотиков, отчего страдает коллективный иммунитет популяции и человек становится более восприимчив к новым инфекциям. Цикл замыкается. Кроме этого, формируются новые штаммы микроорганизмов, которые и так очень неплохо мутировали в теле человека, а стресс в виде антибиотиков стимулирует это с новой силой. Формируются новые формы бактерий, отличающиеся большей антибиотикорезистентностью (то есть устойчивостью к антибиотикам), которые требуют для нейтрализации новые более мощные средства. В 2018 году в США и Европе от устойчивых к лекарствам инфекций погибло порядка 50 тыс. человек. Заметьте, никто в набат не бил от столь большого количества жертв. Всего 12 месяцев назад прогноз на 2050 год предсказывал потери от таких суперинфекций порядка 10 млн. человек ежегодно. Сейчас, на фоне лихорадочного спроса на всевозможные препараты широкого спектра действия, это число, конечно, будет скорректировано. Грядущая «пандемия» от устойчивых суперинфекций станет гораздо масштабнее наблюдаемой сейчас. Только такой истерии она, безусловно, не вызовет. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





173 Источник Похожие новости Импортозамещение в кризис: отменить и обнулить? «Таинственная лаборатория Уханя». Запад продолжает подозревать Китай Как Украина разрушила завод по производству аппаратов ИВЛ «Буревестник» Коронавирус головного мозга: русофобов Эстонии оскорбила помощь Москвы Секретное оружие Трампа: как президент США будет крушить противника Гибридная война против России: в США выделили её главные направления Новости партнеров