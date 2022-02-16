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Коронавирус хотят "повесить" на Россию? NYT нашёл параллели между "русским гриппом" и COVID-19

16 февраля 2022, 18:35  •  98 • Политика
"Русский грипп" может быть неоткрытым коронавирусом, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на мнения учёных.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень напоминает эпидемию "русского гриппа" 1977-1978 годов, пишет американское издание The New York Times. Издание приводит мнения учёных, которые считают, что болезнь могла быть неоткрытой разновидностью коронавируса.
Речь идёт об одной из самых странных эпидемий, с которой связано много слухов и домыслов. Болезнь впервые была замечена в России - и на Западе её сразу окрестили "русский" или "красный грипп". Как и COVID-19, вирус особенно активно поражал тесные коллективы. При этом он значительно отличался от циркулировавшего тогда штамма гриппа.
Затем болезнь ушла так же неожиданно, как и появилась. Из-за этого ходило много слухов о том, что вирус был выведен то ли русскими, то ли китайскими учёными в качестве биологического оружия.
NYT приводит мнения некоторых учёных о том, что "русский грипп" мог быть на самом деле неоткрытым штаммом коронавируса. При этом указывается, что данных об этом штамме очень мало. Для анализа требуются ткани, поражённые этой болезнью, однако доступа к ним у американских специалистов нет.
Материал носит очевидный спекуляционный характер. Однако само его появление весьма настораживает. Предыдущие два года США активно пытались "повесить" пандемию COVID-19 на Китай, однако информационная кампания провалилась. Не исключено, что теперь коронавирус могут попытаться "повесить" на Россию.

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