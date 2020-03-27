Коронавирус: как перестать паниковать и успокоиться?

Как быть особенно впечатлительным людям, которые и так постоянно всем напуганы? Что делать и за что зацепиться, чтобы не уплыть во всеобщее безумие? Как не втянуться в истерию и не искать новые причины для паники? Почему людям нравится жить в панике? Как не сойти с ума в четырех стенах одному? Как избежать скандала в семье, если вы изолированы с теми, с кем отношения не очень хорошие?

Вероятно, за последние две недели вы задавали себе один из этих вопросов. Гуглили, читали посты в социальных сетях, пугались, снова гуглили и пугались еще больше. Почти каждый из нас впервые столкнулся с такой ситуацией – мы не знаем, что будет дальше и когда все это закончится. И это тот случай, когда политики нам не помогут, да и ругать их бессмысленно. Поэтому мы собрали самые очевидные вопросы и задали их психологу. Специально для тех, кто боится.

0:44 Самым впечатлительным людям сложно помочь, потому что их волнует все.

0:55 В жизни всегда происходит много разных событий, не все из них очень безопасные и хорошие…то, что происходит сейчас – это одна из таких ситуаций.

01:17 Есть много вирусов, много эпидемий, но все они заканчиваются… новость хорошая в том, что это закончится, и вы должны сохранить себя, желательно, в каком-то разуме.

02:15 У вас есть куча дел дома, нужно ими заниматься, это такая возможность сейчас, общаться с родными, и это вас будет отвлекать.

03:41 От того, что вы будете каждую секунду обсуждать этот коронавирус, ситуация не изменится.

05:44 Информации стало слишком много, она идет из всех источников.

07:02 Лучше слушайте тех людей, которые авторитетны и понимают это… сейчас уже есть такие доктора, которые спокойно разговаривают об этом, и им верят.

08:44 Уровень недоверия в обществе слишком высок… люди перестали доверять официальным учреждениям, официальному мнению, потому что их слишком обманывали много.

11:43 Большинство людей, которые выступают в (социальных) сетях и очень уверенно про это все рассказывают, они в этом ничего не понимают, и они это узнали вчера из википедии.

12:34 Изоляция не тотальна, есть телевидение, есть интернет. Сейчас в нашем обществе человек один, в полном объеме, остаться не может, если он не на необитаемом острове.

13:12 Самое худшее – это паника, когда мы говорим – надо бежать! Куда бежать, зачем…

16:20 Поскольку общение рождает конфликты, мы закрываем это, мы разберемся в этом, когда все закончится.

17:46 Если человек будет что-то делать, то есть вероятность, что ему будет лучше. Есть куча вещей, вот вышивать, например… делайте все, что угодно, и вы успокоитесь.

18:47 Любая деятельность, какой-бы она ни была, особенно равномерная…монотонная, она успокаивает людей.

20:14 О том, как было раньше, люди быстро забывают. И эта эпидемия тоже забудется….Если бы люди все помнили и из всего извлекали опыт, что вообще-то нужно делать, они были бы ангелами у нас.

25:06 Паника вам не поможет.