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Коронавирус как мировой экзаменатор и аудитор

16 апреля 2020, 00:10  •  130 • Война
Погибают либерализм, трансграничные свободы, европейские солидарность… – и что?
Информационное пространство перенасыщено коронавирусом; порой кажется, других тем и не осталось. На многих телеканалах видим специальные окошки – табло с регулярно обновляемыми сводками: «Число заразившихся, умерших, выздоровевших»... А можно бы рядом установить другой счётчик, отмеряющий количество заразившихся / погибающих «общечеловеческих» ценностей, всемирных учреждений, широко распространившихся иллюзий…
Понятно, что погибают либерализм, трансграничные свободы, европейская солидарность… Впрочем, спешить с диагнозами не стоит. Ясно одно: вирус, убив тысячи, ударил по образу жизни миллиардов.
Отодвинули всемирный праздник спорта, Олимпиаду-2020, и этого почти никто не заметил.
В Латвии вирус впервые за десятилетия сорвал традиционный «парад ветеранов СС».
Сорваны крупнейшие за 25 лет военные учения НАТО Defender Europe - 2020, на которых от Бельгии, Нидерландов до «самых угрожаемых» Эстонии - Латвии - Литвы 37.000 военнослужащих альянса должны были изобразить «спасение от российского вторжения», а американцы – перебросить контингенты через Атлантику… И вот – нет этих учений.
Однако лишаться привычных для альянса занятий и тёплых служебных мест не хочется; генсек НАТО Столтенберг выступает с речью, обвиняющей Россию в подрыве европейской солидарности и веры в «трансатлантические ценности». Не успевает, однако, Столтенберг за стремительно меняющейся обстановкой (успевать-то непросто!): «трансатлантические ценности» уже дали трещину и трещина расширяется.
Вот и похороны Pax Americana готовятся, но хоронят «американский мир» (внимание!) не «русские хакеры» – хоронит его лондонская The Times, атакуя президента Дональда Трампа в последние месяцы перед его схваткой на выборах с Джо Байденом: «Момент требует лидера свободного мира, но его нет. Дональд Трамп не способен даже организовать адекватный ответ внутри США, не говоря уже о том, чтобы возглавить или вдохновить международные институты. Его это даже не интересует. Трамп воплощает американское отношение, укрепившееся в последнее время... Вторая мировая и даже холодная война уходят все дальше вглубь истории, американцы уже устали от своих международных обязанностей. Роль мирового лидера стоит денег, времени, сил и жизней американцев, но при этом им кажется… что эта роль не принесет американцам ни хлеб насущный, ни безопасность. Даже наоборот».
И массовые убийства в центре Киева 20 февраля 2014 года, произведённые «неизвестными снайперами», – тоже напрасны. У коронавируса оказался более надёжный «безвиз», чем у украинских заробитчан: их вышвыривали из Германии, из Польши, им не одну ночь приходилось ночевать на границах, которые как по мановению волшебной палочки появились в Европейском союзе…
Если вдуматься, этот вирус, COVID-19, играет сегодня роль мирового экзаменатора и аудитора. Вирус выявляет: кто жил удобно, но не по средствам; чьи «единственно верные теории» оказались пустой иллюзией. А вот недавняя новость с родины Исаака Ньютона и Фрэнсиса Бэкона – британцы жгут вышки сети 5G. Живо представляется директор китайской Huawei, повторяющий за Джордано Бруно: «Сжечь [вышку] – не значит опровергнуть!»
Не так давно «лидеры свободного мира» провозглашали: Крым в 2014 году – это первое после Второй мировой войны нарушение государственных границ. Отчего же так? Не приходит ли время снова напомнить тем, кто настолько забывчив, об изменении государственных границ Сербии в 1999 году?
Да, многое меняется. И очень многое необходимо переосмысливать.
Однако если самым рациональным ответом западного мира на приход вируса станет призыв «Жги вышки с китайской 5G!», то разве это не показатель нисходящей линии эволюции господствующей системы? Та же лондонская The Times торопит с «глобальным итогом» и подводит его так: «Момент требует лидера свободного мира (выделено мою. – И.Ш.), которого нет. Когда это закончится, наша задача будет вместе с другими странами создать мировые структуры, которые будут меньше зависеть от США. Если мы этого не сделаем, есть риск, что придет конец не только Pax Americana, но и миру вообще».
Лондон подал сигнал. Этот барабанный бой («момент требует лидера свободного мира…») дальше будет звучать ещё громче, касается он не только подготовки к выборам в США. И надо помнить, что их «свободный мир» с их ценностями, выдаваемыми за общечеловеческие, – это мир, в котором нет места России. А «момент» действительно требует… Требует решений, у которых не будет прецедента.
Заглавное фото: cnsphoto via REUTERS
Игорь ШУМЕЙКО

Фонд Стратегической Культуры

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