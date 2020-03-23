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Коронавирус изменит государство Украина
23 марта 2020, 07:35 • 81 • Украина
Карантин, введённый из-за опасности коронавируса, сплотит регионы Украины вокруг местных ярких лидеров на фоне слабого центра, что, если не приведёт к развалу, то в корне изменит украинское государство.
Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады и бывшая пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман.
«Карантин ещё не изменил нашей жизни, он ещё её изменит, он изменит страну, он изменит мир. Те страны, которые сильные, станут ещё сильнее, и те лидеры, которые сильные, объединят вокруг себя людей ещё плотнее, люди будут ещё больше поддерживать сильных лидеров.
Мне кажется, что Украина станет Украиной регионов, и местные лидеры, которые хорошо ориентируются в тех регионах, где есть сильные лидеры – я уже вспоминала про Кернеса, которого я назвала украинским Рузвельтом – сильные лидеры, которые пользуются авторитетом, они будут сплачивать вокруг себя свой регион, и Украина выйдет с этой истории с сильными регионами, которые будут диктовать Центру», – заявила Герман.
«Это такой мой прогноз, и я думаю, что изменится наша жизнь. Возможно, мы останемся в рамках одного государства, но это уже будет другое государство и другие лидеры», – добавила экс-депутат.
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