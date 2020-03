Коронавирус из Уханя и тайны Форта Детрик

Кто на самом деле является инкубатором заболеваний – Китай или США?

Китайская Народная Республика постепенно преодолевает пагубные последствия коронавируса COVID-19, относительно возможного искусственного происхождения которого курсируют самые разные предположения. На некоторые из них невозможно не обратить внимания.

Как известно, первый случай заражения в Китае опасной болезнью был зарегистрирован 17 ноября 2019 года у одного из жителей провинции Хубэй. Известно, что в её административном центре, мегаполисе Ухань, на базе местного института вирусологии функционирует вирусологическая лаборатория 4-го уровня безопасности, ранее попадавшая в перекрестье информационных атак недоброжелателей, усиленных синофобией людей из окружения Трампа. Например, глава Национального торгового совета США Питер Наварро называл Китай «инкубатором заболеваний», а небезызвестный Уолтер Рассел Мид – «новым больным человеком Азии». Отсюда вполне резонное предположение о том, что опасный вирус мог быть завезён в Китай американскими военными (преднамеренно или нет – об этом ниже), о чём открыто заявил в своём Twitter-аккаунте официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Свою запись дипломат сопроводил видеофрагментом выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в палате представителей конгресса с информацией о том, что несколько американцев скончались вовсе не от обычного гриппа, а именно от коронавируса. И в Пекине сделали вывод: первоначально COVID-19 возник именно в Америке с тем, чтобы распространился по всему миру. Некоторые наблюдатели усмотрели в заявлении Чжао Лицзяня политическую подоплёку и недвусмысленный ответ на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона , обвинявшего Пекин в выведении смертоносного штамма в рамках программы «биологической войны».

Между тем гораздо меньше внимания привлекла публикация в The New York Times в начале августа 2019 года о закрытии из-за неких «угроз безопасности» военно-биологической лаборатории при Армейском институте медицинского исследования инфекционных заболеваний (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID) в Форте Детрик (штат Мэриленд). Проблемы с утилизацией опасных материалов привели к приостановке на несколько месяцев исследований в этом «ведущем центре военной биозащиты», где упражнялись с такими опасными микробами и токсинами, как вирус лихорадки Эбола, оспа, сибирская язва, чума, а также яд рицин. Если верить официальной версии, в центре не было «достаточных систем для обеззараживания сточных вод». Отказ от предоставления более подробной информации был мотивирован «соображениями национальной безопасности». Институт с персоналом около 900 человек исследует потенциальные угрозы здравоохранению и эпидемиологические вспышки, выполняет проекты для государственных учреждений, университетов и фармацевтических компаний. В апреле 2019 года отделение молекулярных и трансляционных наук USAMRIID выпустило отчёт о результатах изучения коронавируса у летучих мышей, согласно которому «…нехватка лекарств, способных противостоять активности панкоронавируса, повышает уязвимость систем общественного здравоохранения к высокопатогенной пандемии коронавируса».

При этом технологические проблемы преследуют лабораторию как минимум с мая 2018 года, что обусловило проблемы с государственной аккредитацией (по состоянию на 2017 год подобного рода объектов различной принадлежности в Америке было 263). Более того, в 2009 году исследования в институте в Форте Детрик также приостанавливались, ибо выяснилось, что там хранились патогены, не указанные в базе данных. Микробиолог из этого института Брюс Айвинс, подозревавшийся в рассылках сибирской язвы в 2001 году, в результате которых погибли пять человек, скончался в 2008 году при неясных обстоятельствах. По некоторым данным, только в 2005-2012 гг. в США имели место более 1000 инцидентов, так или иначе связанных с исчезновением или кражей патогенов из биолабораторий.

31 августа 2019 года в той же The New York Times появляется материал о развитии в Америке таинственной эпидемии неизвестной доселе болезни лёгких (на момент выхода статьи – 215 заражённых). Под подозрение врачей и медицинских чиновников попали канабис, электронные сигареты и их жидкостные аналоги (вейпы), однако не исключалась и вирусно-бактериальная природа тяжёлого заболевания лёгочной системы: ведь болели и те, кто вообще ничего не курил. В середине сентября президент Дональд Трамп с подачи Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) созвал по этому поводу специальное совещание, в то время как власти ряда штатов добивались запрета продажи некоторых видов смесей до полного изучения природы заболевания. Тем не менее только на 1 октября 2019 года было зафиксировано 1080 случаев этого заболевания в 48 штатах и на Виргинских островах (на 25% больше, чем за неделю до того), включая смертельные случаи. Предположения о возможной «коронавирусной» природе заболевания, скорее всего, не были должным образом исследованы. Кроме того, сообщается о никогда не бывавших в Китае инфицированных японских гражданах в сентябре 2019 года на Гавайях (непосредственно после закрытия объекта в Форте Детрик).

Наконец, с 18 по 27 октября не где-нибудь, а в Ухане проходили очередные Всемирные военные игры (World Military Games), на которые Пентагон направил делегацию в несколько сот человек. Как минимум одна из членов делегации – Бадди Бенасси, пришедшая в 50-мильной велогонке восьмой из-за внезапного падения, – проходила службу в USAMRIID. Издание Global Research со ссылкой на публикации в китайских социальных сетях упоминает о пяти иностранных спортсменах или других сотрудниках, госпитализированных в Ухане с неопределённой инфекцией. Возможно, первоначально не столь выраженные симптомы заболевания были связаны с более длительным инкубационным периодом, способствуя заражению многих местных граждан, побывавших затем на местном рынке морепродуктов. О «тихом» распространении вируса в Ухане в ноябре, не связанных с этим рынком, свидетельствуют и некоторые научные публикации. Последующий взрывной рост заболеваемости в целом соответствует установленному медиками стандартному инкубационному периоду коронавируса (около 14 дней).

Версию о том, что коронавирус мог быть выведен в биолабораториях за океаном, после чего сознательно или непреднамеренно вышел из-под контроля, разделяет и бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин: «COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла». В одной из статей пятилетней давности в журнале Nature упоминалось о практических исследованиях в США по искусственной модификации коронавируса китайской летучей мыши, благодаря которой он мог бы передаваться человеку непосредственно, без инкубации в промежуточном носителе. Что же касается возможной разработки этнически или расово ориентированного оружия, то, учитывая специфические особенности человеческого генома, оно неизбежно будет давать «сбои». Здесь до некоторой степени справедливы аналогии исполнительного директора американского Совета по национальным интересам отставного офицера спецслужб Филиппа Джиральди с компьютерным вирусом Stuxnet, изначально нацеленным на объекты атомной отрасли Ирана, но поражавшим компьютеры отнюдь не только там.

И вот мы видим, как объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия катится по Европе и по Америке, не оставляя без «внимания» Российскую Федерацию и страны постсоветского пространства. Между тем к территориям Китая, России и Ирана подбираются военно-биологические объекты Пентагона, что вызывает обоснованную тревогу в Пекине, Москве и Тегеране. Рассказывая о деятельности российской дипломатии в 2019 году, Сергей Лавров упомянул о блокировании американцами усилий Москвы по созданию верификационного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия 1972 года. «Через Секретариат ООН, через свои закрытые, нетранспарентные, келейные двусторонние контакты» Вашингтон пытается «продвигать свои интересы, в том числе на постсоветском пространстве» – не в последнюю очередь путём создания биолабораторий с участием Пентагона: «Это все очень серьезные вещи... они волнуют всех. Но американцы не хотят их рассматривать по-честному, с участием всех тех, кто является подписантами КБТО».

В Китае безуспешно призывают американские власти повысить прозрачность в вызывающих сомнения вопросах, включая подлинные причины приостановки работы лаборатории в Форте Детрик. Тем временем власти некоторых постсоветских государств периодически рапортуют о 100-процентной безопасности биолабораторий, якобы передаваемых американскими партнёрами под местную юрисдикцию. Однако пандемия «уханьского» коронавируса со всей очевидностью свидетельствует, что вопросы остаются. Смертоносного «джинна», однажды выпущенного из бутылки (пусть случайно и неважно где), затолкать обратно чрезвычайно сложно. А пока американские элиты, преднамеренно торпедирующие международное сотрудничество и международное право, будут насмехаться над бедами и страданиями других народов, прямо или косвенно им способствуя, то и вовсе не возможно.