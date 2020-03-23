«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19

Температура тела выше 39°С без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, входящий в состав оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По его словам, вирусная инфекция характеризуется выраженной общей интоксикацией организма, в частности, болью в мышцах. Врач подчеркнул, что опасность нового коронавируса заключается в его способности легко передаваться от человека к человеку, а особому риску подвержены пожилые люди. Говоря о профилактике, Бессараб посоветовал слушать только лечащего врача и воздержаться от самолечения.

— Вирусная или бактериальная инфекция: чем отличаются? Как понять, какую подхватил?

— Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной? Прежде всего обратите внимание на то, есть ли у вас болезненные ощущения в носоглотке, как изменяется температура тела. Если горло сильно болит, першит, резкого повышения температуры нет, значит, вы имеете дело с бактериальным заражением, а вот высокая температура тела (выше 39°С) без признаков чёткой локализации боли — факт встречи с вирусами. Это два основных признака, по которым можно отличить природу возбудителей.

Следует сказать, при вирусной инфекции дебют заболевания скоротечен и не имеет видимой причины, отмечается выраженная общая интоксикация. Это и боль позади глазных яблок, и боль в мышцах при движении. Если говорить об отделяемом из верхних дыхательных путей, то при вирусной инфекции они прозрачны, при бактериальной — жёлто-зелёные. Обратите внимание на сухой кашель! Но даже если вы считаете, что самостоятельно распознали причину недуга, вызовите врача на дом!

— Чем так опасен новый коронавирус в сравнении с теми вирусами, о которых мы уже наслышаны?

— Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ — пневмония, бронхит, синусит и другие. Опасность этого вируса в том, что он легко передаётся от человека к человеку. Особому риску подвержены пожилые люди.

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— Какой у него принцип действия? Как влияет на организм?

— Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путём подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны».

Это усложняет распознание вируса системой иммунитета. Так начинается разрушительная работа вируса в организме. Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания.

— Пара вопросов о профилактике: кто-то говорит пить витамин С, кто-то парацетамол — кого слушать и слушать ли вообще?

— Ответ очень простой! Слушать только вашего лечащего врача! Отдельно — о парацетамоле. Известен целый ряд случаев его бесконтрольного применения. А непреднамеренная передозировка парацетамола ведёт к отравлению, сопровождающемуся тяжёлым поражением печени. Крайне не рекомендуется принимать этот препарат с алкоголем! Итак, главный помощник — ваш лечащий доктор!

— Давайте поподробнее о «нормальной профилактике»: как можно предупредить или обезопасить организм?

— Первое — чистота рук и окружающих поверхностей. Часто мойте руки водой с мылом и используйте дезинфицирующие средства.

Потрудитесь не касаться рта, носа и глаз руками, такие прикосновения неосознанно свершаются человеком более 15 раз в час.

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли им воспользоваться.

Обязательно мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев.

Регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Помните, почему предметы личной гигиены так называются!

— Возьмем пример: человек приехал из-за границы с кашлем и решил самоизолироваться. Врача не вызывает, думает, это обычный ОРВИ или грипп, сейчас полечится и пройдет. Это рабочая схема, как думаете?

— Нет! Важно не оставлять без внимания постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

— Стоит ли вообще заниматься самолечением без диагноза? Какого порядка действий порекомендуете держаться, если человек заболел?

— При подозрении на коронавирусную инфекцию самолечение абсолютно противопоказано. Не выходите из дома. Вызовите врача.

— Мыть руки — казалось бы, супер просто, но об этом так часто сейчас говорят, как будто до этого вообще не мыли. Какие еще полезные привычки посоветуете ввести в обиход?

— Мыть руки нужно правильно! Т.е. часто мыть руки с мылом (в течение не менее минуты), причём не только ладони, но и тыльную их сторону, между пальцами, под ногтями. При этом очень важно их хорошо высушивать одноразовыми полотенцами, так как вирус на влажных руках также может сохраняться.

Обрабатывайте доступные поверхности общепринятыми дезинфицирующими средствами.

Используйте домашние ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы и кварцевые лампы.

Часто проветривайте помещение, где вы находитесь.

И самое главное! Не паниковать! Инфекция не любит паники. Страх — первый помощник врага и на всякую беду страха не напасёшься.