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Коронавирус и высшее образование: Вузам России посоветовали перейти на дистанционное обучение
16 марта 2020, 10:35 • 11 • Политика
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта. "На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования", - сообщает пресс-служба ведомства.
С 16 марта вузам России рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования.
Кроме того, на руководителей научных и образовательных организаций возложена обязанность проконтролировать выполнение всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.
Также в Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой болезни.
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