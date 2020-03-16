Коронавирус и высшее образование: Вузам России посоветовали перейти на дистанционное обучение

С 16 марта вузам России рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства науки и высшего образования.

Кроме того, на руководителей научных и образовательных организаций возложена обязанность проконтролировать выполнение всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.

На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ, - говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой болезни.