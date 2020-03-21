Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
Главная / Политика

Коронавирус и санкции: Эксперт предложил решение проблемы ограничительных мер в условиях эпидемии

21 марта 2020, 19:35  •  18 • Политика
Пандемия SARS-CoV-2 должна объединять страны, а не диктовать политическую повестку, считает эксперт по международным вопросам Александр Ионов. Он предложил государствам принять документ, позволяющий снимать санкции на время глобальных эпидемий.
В свете глобальной эпидемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 страны должны пересмотреть своё отношение друг к другу ради спасения жизней людей. Такое мнение выразил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
В качестве примера он привёл ситуацию с санкциями. Из-за введённых ограничений против Ирана и других стран Ближнего Востока весь регион страдает от нехватки ряда крайне необходимых товаров.
По мнению эксперта, в условиях глобальной пандемии следует принять документ, который позволил бы снимать санкции на время, пока бушует эпидемия. Таким образом можно будет спасти множество жизней людей, которые абсолютно не участвуют ни во внешнеполитической, ни во внешнеэкономической деятельности страны.
Я считаю, что данная пандемия должна способствовать укреплению международных связей и показывать, что люди должны объединяться, а не формировать свою политическую повестку, которая потом критически сказывается не просто на уровне жизни, а на жизни как таковой, - сказал Александр Ионов в интервью Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 00:35
"Какая забота иностранных агентов..." ООН попросили вмешаться в дела России
21 марта 2020, 00:35
Забрали весь запас себе: Военные США оставили Италию без тестов на коронавирус
21 марта 2020, 15:35
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
21 марта 2020, 02:35
"Халява портит": Вассерман об оккупации русских земель Польшей и попытках нового захвата
21 марта 2020, 00:35
Откуда деньги брать? Делягин задал серию неудобных вопросов Набиуллиной
21 марта 2020, 00:35
Своих не бросаем: 600 граждан России, застрявших из-за эпидемии на Украине, вернут на родину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
17 марта 2020, 22:35
Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.