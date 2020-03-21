Коронавирус и санкции: Эксперт предложил решение проблемы ограничительных мер в условиях эпидемии

В свете глобальной эпидемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 страны должны пересмотреть своё отношение друг к другу ради спасения жизней людей. Такое мнение выразил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

В качестве примера он привёл ситуацию с санкциями. Из-за введённых ограничений против Ирана и других стран Ближнего Востока весь регион страдает от нехватки ряда крайне необходимых товаров.

По мнению эксперта, в условиях глобальной пандемии следует принять документ, который позволил бы снимать санкции на время, пока бушует эпидемия. Таким образом можно будет спасти множество жизней людей, которые абсолютно не участвуют ни во внешнеполитической, ни во внешнеэкономической деятельности страны.