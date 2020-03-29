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Коронавирус и русское оружие рушат мечты НАТО о Балканах и Чёрном море - эксперты
29 марта 2020, 22:35 • 160 • Политика
Пока власти Украины грезят о вступлении в НАТО, руководство военного альянса переключило свое внимание на Балканы. Однако мечты может разрушить эпидемия коронавируса, которая на глазах перекраивает карту связей в Европе. А в Черном море расклад изменило русское оружие, отмечают эксперты.
Несмотря на ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки на Украине, население страны продолжают пугать стандартными рассказами про "агрессию России". Ситуацию РИА ФАН прокомментировал заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Иоффе.
Мечты о базе НАТО
Ранее стало известно о старте сбора подписей украинцев в поддержку создания новой военно-морской базы НАТО в Мариуполе. Инициатива опубликована на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Впрочем, Иоффе сомневается в том, что задумка будет осуществлена. Дело в том, что лишний раз Москву военный альянс злить не намерен. НАТО является противником России, однако в руководстве сидят далеко не идиоты.
Поэтому петиция является обыкновенной провокацией. Кроме того, курс на вступление НАТО, который прописан в украинском законодательстве, также зависит не от Киева.
"Есть такая известная русская поговорка, которая, я уверен, известна и в Брюсселе. Звучит она так: "Не лезь на рожон!". Уверен, никто в НАТО этим заниматься не будет", - подчеркнул он.
Если же военная база все же будет создана, то она будет представлять угрозу не только для Крымского полуострова, но и для всей России в целом. Однако российская сторона готова встретить оппонента во всеоружии.
Мечты НАТО о Чёрном море рушит русское оружие
Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс изучает возможности по расширению своего присутствия в Чёрном море.
"Мы рассматриваем возможность увеличения присутствия в Чёрном море", - подчеркнул Столтенберг.
Но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы учений альянса. Кроме того, российские военные сообщили о том, что попытки кораблей НАТО проникнуть в коммуникационные и цифровые сети в районе Крыма проваливаются.
Как заявил Царьграду обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, американцы действительно признали, что Россия сегодня находится в авангарде тех стран, которые владеют самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного противодействия. И всё это - благодаря воронежскому институту радиоэлектроники, в котором создана мощная школа.
"Я внимательно слежу за тем, что говорят американцы. Буквально несколько месяцев назад один из американских генералов сказал, что нам в сирийском небе невозможно работать в том регионе. Потому что русские создали такую агрессивную, как он сказал, среду, что у них выключается аппаратура и они не могут получить точные координаты, а американские самолёты корабли и ракеты русские "сбивают с толку", - заявил эксперт Царьграду.
Мечты о Балканах рушит коронавирус
Несмотря на провалы, НАТО не готово сдаваться. Так, на этой неделе Северную Македонию официально приняли в альянс. А главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко не исключил, что сейчас сфера интересов организации переключится на Сербию, причем активность на Балканах можно однозначно назвать антироссийской.
"Сегодня он борется с коронавирусом, а завтра, когда он будет побежден, мы снова увидим агрессивное мурло НАТО на наших границах, бряцанье оружием, запугивание, угрозы, давление. Поэтому его расширение ничего хорошего никому не несет, особенно России", - заявил он "Политэксперту".
Впрочем, проевропейский энтузиазм в Сербии находится на спаде. И виной тому эпидемия коронавируса, к которой Европа оказалась не готова. Как напоминает телеканал "360", на прошлой неделе в Сербии ввели чрезвычайное положение.
При этом президент страны Александр Вучич обвинил европейских соседей в блокаде Белграда, из-за чего невозможно импортировать медицинскую технику, лекарства и иные препараты. По мнению главы государства, это говорит об отсутствии международной солидарности.
"Все это оказалось книжной сказочкой", - уверен он.
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