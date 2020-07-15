Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию

Сложные межгосударственные отношения между Россией и Украиной не смогли отменить существующих родственных переплетений рядовых граждан и устоявшихся экономических связей, в частности возможностей для украинцев найти себе работу в России, в свою очередь остро нуждающейся в трудовых мигрантах.

Сюжет: Коронавирус

4 миллиона украинских мигрантов

Президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов, выступая в прямом эфире Санкт-Петербургской медиагруппы «Патриот», сообщил о находящихся в России на фоне эпидемии коронавируса примерно 10 млн иностранных мигрантов, где около 4 млн – граждане Украины, которые, в отличие от других диаспор, «моментально адаптируются, знают язык и не испытывают проблем».

В какой-то момент из-за пандемии коронавируса возникли сложности с возвращением мигрантов на родину, так же как и с продолжением работы в России из-за спада во многих отраслях экономики на фоне Сovid-19. Как только появилась возможность, многие из украинцев, имеющих временную работу, вернулись на родину. Сейчас, когда ограничения по коронавирусу в России снимаются, мигранты из Незалежной готовы снова приступить к работе. Однако теперь у них появились новые сложности.

Граница на замке

Во-первых, согласно принятому несколько месяцев назад закону граждане Украины могут посещать территорию России и пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам. Если у взрослого гражданина имеется только внутренний украинский паспорт, ему не позволят пересечь границу (то же самое касается ребёнка, у которого только свидетельство о рождении).

Во-вторых, в целях предотвращения распространения коронавируса, Россия еще в марте ввела ограничения на въезд для всех иностранцев, в том числе и для соседей-украинцев.

Запрет не распространяется лишь на некоторые категории лиц, а именно:

• На тех, кто имеет официальное право постоянно проживать в России;

• На водителей грузовиков, совершающих международные рейсы;

• На транзитных пассажиров, летящих через аэропорты в другие государства;

• На лиц, едущих на похороны;

• На работников дипломатических учреждений.

И принятые в России из-за эпидемиологической ситуации ограничения всё еще действуют: в настоящее время российско-украинская граница находится «под замком». Уехать из России в Украину можно, а вот с возвращением наверняка возникнут серьёзные проблемы.

Выражая готовность

В то же время, по сообщению интернет-портала «Юнион», на 14 июля 2020 года 25 стран заявили о своей готовности открыть границы с Украиной. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что главным критерием для открытия иностранными государствами границ для украинцев является эпидситуация в самой Украине: «То есть, если наша ситуация плохая, то соответственно и количество стран, в которые украинцы могут поехать, ограничивается. Чем лучше ситуация у нас дома, тем больше стран открываются».

Украина уже возобновила работу на восьми контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией: с 15 июня на границе с Крымом; с 17 июня в Вильче (Харьковская область); с 6-го июля - пешеходное сообщение в международных пунктах пропуска «Сеньковка» и «Троебортное» на границе с Брянской областью; с 7-го июля в пунктах пропуска «Меловое» (Луганская область), «Гоптовка» (Харьковская область), «Бачевск» (Сумская область), «Юнаковка» (Сумская область).

Критерий - эпидситуация

Согласно распоряжению российского правительства от 6 июня, некоторые иностранцы могут свободно въезжать на территорию Российской Федерации. Это касается тех, кто приезжает сюда лечиться сам или вести уход за близкими.

Чтобы отправиться в Россию с целью лечения, гражданину Украины потребуются документы, выданные медицинским учреждением, подтверждающие факт приглашения на лечение, где должно быть указано время проведения терапии.

Чтобы жителю Украины приехать в Россию к своему родственнику, которому требуется уход, он также должен предоставить соответствующие медицинские документы, подтверждающие необходимость в уходе, а также доказательство родства с больным.

Работник таможни, на условиях анонимности, ответил корреспонденту «Нашей версии», что на вопрос, когда Россия откроет границу с Украиной, ответ «знает только Бог», так как все зависит от эпидемиологической и, отчасти, политической обстановки. Проводницы пассажирских поездов, работающие на направлениях «Москва-Харьков» и «Москва-Львов», движение которых пока приостановлено из-за коронавируса, также не знают даже каких-либо предварительных дат. С какой-то долей вероятности это произойдет во второй половине июля, если Сovid-19 не нанесет второй удар.