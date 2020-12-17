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Коронавирус и не только: на Путина посыпались вопросы. LIVE

17 декабря 2020, 13:35  •  97 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря. Из-за коронавируса пришлось изменить привычный формат ежегодного мероприятия.
Отвечать на вопросы президент решил онлайн. Сам он находится в подмосковной резиденции "Ново-Огарево". Журналисты – частично (около 250 человек) собрались в зале Центра международной торговли в Москве, остальные (500 с лишним человек) работают из пресс-центров в своих регионах. Помимо аккредитованных репортеров, возможность задать вопрос Путину получили все желающие – для этого было создано специальное мобильное приложение.
Прямую трансляцию ведут федеральные телеканалы и радиостанции.
13.27 – Путин также затронул вопрос отношений с Украиной. Он указал на то, что украинские власти делают громкие заявления о прекращении конфликта на Донбассе, затем, оглядываются на националистов, и процесс замирает. Также президент добавил, что в одностороннем порядке пересмотреть Минские соглашения не получится.
13.00 – Президент РФ вновь возмутился ростом цен на базовые продукты питания, отметив, что это недопустимо.
12.45 – Президент также ответил на вопрос о вакцинации. Путин сообщил, что пока не сделал себе прививку, так как до таких пациентов по возрасту, как он, вакцины пока не добрались. Однако лидер россиян сделает ее, как только будет возможно. Также он пообещал, что страна нарастит производство вакцины, чтобы всем хватило. Он не видит причин не делать прививку.
12.27 – Путин рассказал о системе здравоохранения. По его словам, в период пандемии она показала себя эффективнее, чем у других стран. Проблемы с лекарствами связаны не с производством, а с логистикой. При этом негативных случаев применения вакцины от COVID-19 нет.
12.12 – Первый вопрос задала журналистка из Магадана, поинтересовавшись у главы государства, было ли что-то хорошее в этом году. Президент ответил, что проблем много, главной стала пандемия коронавируса. Однако Россия достойно встретила ее. ВВП страны упало на 3,6%, что меньше, чем у США и Европы. Падение реальных доходов в этом году составит 3%, а зарплата может вырасти на 1,5%. Путин подчеркнул, что 70% бюджета уже формируется не благодаря нефтегазовому сектору.
12.08 – Путин выступил с приветственным словом, отметив, что для него подобные мероприятия не являются формальными.
12.00 – Ежегодная большая пресс-конференция Путина стартовала.
11.55 – Пресс-конференция начнется через несколько минут. Главная интрига – как журналисты будут привлекать к себе внимание президента, учитывая дистанционный формат мероприятия. Прежде в ход шли флаги, яркие лозунги, национальные костюмы, в прошлом году одна журналистка явилась в каске.
11.50 – Судя по сеткам телепрограмм, вещатели отвели на мероприятие 3 часа. В 2019 г. президент отвечал на вопросы 4 часа 18 минут, но бывали годы, когда пресс-конференция длилась около двух часов.

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