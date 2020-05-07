Коронавирус и лётчики-герои: О чём говорили Путин и Макрон

Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и в Ливии, а также затронули вопрос подготовки к видеоконференции стран - членов Совбеза ООН по проблеме коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, политики поздравили друг друга с Днём Победы, а также пожелали российским и французским ветеранам здоровья и благополучия. Путин заявил, что Россия помнит французских лётчиков, которые помогали Советскому Союзу в борьбе с нацистской Германией.

Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Макрона на парад в честь 75-летия Победы над Третьим рейхом, который должен был пройти в Москве 9 мая. Французский президент принял приглашение, однако в начале года весь мир охватила эпидемия коронавируса, в связи с чем стали отменяться все массовые мероприятия. Эта судьба постигла и парад. Впрочем, Путин заверил граждан России, что парад всё же будет проведён, когда пандемия завершится.