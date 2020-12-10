Коронавирус и кризис оснований современной медицинской науки

О влиянии сверхмалых доз биологически активных веществ на живые системы

Современная наука находится в гносеологическом тупике, куда она забрела ещё в ХХ веке.

Этот факт официально признан лишь в математике и назван кризисом оснований. В поисках выхода выдающийся немецкий математик Давид Гильберт (1862-1943) создал так называемую метаматематику, но преодолеть кризис оснований математикам так и не удалось.

Кризис оснований физики не признан никем, но и он существует. Современная физическая наука не может объяснить, как устроен микромир, предлагая лишь формулы для его описания. В начале XX века француз Луи де Бройль придумал так называемый волновой дуализм, утверждая, что все частицы микромира имеют двойную природу, они и частицы, и волны. На что советcкий физик Лев Ландау заметил: «И волна, и частица – это обман трудящихся!» Ему этот дуализм был непонятен. Впрочем, квантовую механику, которая довольно точно описывает происходящее в микромире, не понимает никто, как признал однажды Нобелевский лауреат Ричард Фейнман.

Самым завуалированным и непризнаваемым является кризис оснований современной медицины. Он развивался в течение долгих веков становления фармакологической индустрии, нацеленной не на избавление человечества от болезней, а на монетизацию своих разработок, зачастую сомнительных.

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Особенно ярко кризис оснований современной медицины проявляется в сфере инфекционной медицины. Успешная борьба с бактериальными инфекциями с помощью антибиотиков не привела к ликвидации инфекций, а лишь освободила место для вирусов.

Исследования взаимодействия вирусов и бактерий с многоклеточными организмами требуют взвешенного подхода. Ряд биологов ставят задачу уничтожить вирусы в целом, но это может привести к необратимым последствиям, учитывая, что вирусы играют роль своего рода санитаров биологического леса.

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Где выход? Решение проблемы борьбы с вирусными инфекциями может лежать на пути исследования действия сверхмалых доз (СМД) биологических активных веществ на живые системы при разработке оснований метамедицины. Метанаука – это обобщение какой-либо научной отрасли, захватывающее смежные науки. Нужда в метанауке возникает при наличии точек пересечения между дисциплинами. Путь к созданию современной метамедицины лежит в сфере междисциплинарных исследований.

В 1970-1980-е годы советские учёные провели ряд экспериментов, которые перевернули устоявшиеся веками представления о реакции живых организмов на различные химические вещества и излучения.

В начале 70-х годов в научной литературе появились публикации сотрудников Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, впервые обративших внимание на способность ряда химических веществ проявлять биологическую активность в сверхмалых дозах (СМД). Феномен СМД долгое время вызывал в академической среде недоверие, а работы пионеров в этой области (Г.Н. Шангина, Березовского, В.П. Ямсковой и других) не получали отклика. Однако факты о парадоксальных биоэффектах в области малых и сверхмалых доз и концентраций накапливались.

В наши дни уже не оспаривается существование феномена СМД. Обнаружение феноменальной биологической активности сверхмалых доз широкого спектра факторов химической и физической природы (противоопухолевые и антиметастатические агенты, радиопротекторы, нейротропные препараты, нейропептиды, гормоны, адаптогены, иммуномодуляторы, антиоксиданты, детоксиканты, стимуляторы и ингибиторы роста растений, ионизирующее излучение) сформировало самостоятельное направление исследований.

В последние десятилетия опубликовано много работ о чувствительности человека и животных к сверхмалым концентрациям биологически активных веществ (БАВ). Условно такую чувствительность назвали пико- (х10-12 М) и фемто- (х10-15 М) граммовой чувствительностью. Однако исчерпывающего объяснения действия СМД химических веществ и излучений на живые системы на сегодняшний день не существует. Это лишний раз подтверждает необходимость развития метамедицины как комплекса междисциплинарных научных знаний. Одним из перспективных направлений может стать, в частности, квантовохимический подход.

В любой развитой науке есть структурные принципы. Примерами структурных принципов могут служить атомистическое учение о строении вещества, космология расширяющейся вселенной, клеточная теория строения организмов, вирусная и бактериальная природа инфекционных болезней, тектоника плит в строении Земли, классовая структура общества… Структурные принципы на многие годы определяют рамки функционирования наук.

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У любой естественнонаучной теории два этажа: помимо эмпирически выведенных законов (первый этаж) должен существовать второй этаж, который состоит из логических связей между законами. Эти логические связи позволяют, следуя А. Эйнштейну, «понять эмпирическую закономерность как логическую необходимость». Если второй этаж отсутствует, данная область может рассматриваться лишь как совокупность эмпирических знаний, но не как теория.

Что касается исследований действия СМД БАВ на живые системы, то полностью отсутствуют оба теоретических этажа. Возможно, СМД БАВ влияют на живые системы не как «действующее вещества», а как «сигналы». Это объясняет экспериментально доказанный «кинетический парадокс», когда в клетке или организме присутствует то же вещество, что и в СМД БАВ, в дозах на несколько порядков больших, но не оказывающих никакого воздействия.

Сигнал – это информация. Передать информацию от СМД БАВ живой системе может только биополе. И сдвиг в понимании действия СМД БАВ на живые системы могут быть связаны с исследованием реакции на них биополей живых систем.

Постановка вопроса об исследовании биополей вирусов с целью поиска эффективных методов борьбы с рукотворными эпидемиями, за которыми стоят интересы транснациональных корпораций «Биг Фарма», вызвала большой интерес у специалистов. Ряд российских учёных вплотную подошли к созданию такого инструментария, который позволит положить конец корона-психозу и вооружить людей реальными средствами борьбы с всевозможными инфекциями.

Исследования группы российских учёных из ГУП «Научно-исследовательский институт новых медицинских технологий» показали, что вирусы испускаются одноклеточными организмами, находящимися в непосредственном контакте с организмом-хозяином (многоклеточным организмом). Этот процесс интенсифицируется при облучении одноклеточного организма электромагнитным излучением (ЭМИ) как ответ на «информационное раздражение» – сигнал опасности.

Доказано, что целевая программа вируса заложена в его ДНК. ДНК управляет и управляется биополем. Вдоль ДНК движутся электромагнитные волны, образующие солитоны, структурно устойчивые одиночные волны. Экспериментально подтверждено резонансное полевое взаимодействие молекул ДНК в гига-герцевом диапазоне.

Экспериментально доказано также, что сверхмалые дозы (СМД) когерентного излучения позитивно действуют на простейшие организмы.

Ещё более важно, что реакция детекторных популяций простейших, находившихся вне зоны когерентного облучения, но расположенных в пределах оптического контакта с индукторными, аналогична. Исследования российских учёных показали наличие межклеточного дистанционного взаимодействия (МДВ) в оптическом диапазоне. В этом диапазоне и функционируют биополя простейших организмов.

Особенности реакции живых систем на СМД корпускулярной и волновой природы говорят о возможном квантовом характере межклеточных взаимодействий не только простейших организмов. Это позволяет добиться желаемого воздействия на биополя вирусов через введение СМД биологически активных веществ.

На основе экспериментов российских учёных специалисты биолаборатории профессора Александра Плешкова и коллектива учёных Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН создали эффективные методики профилактики и лечения COVID -19 именно на основе сверхмалых доз биологически активных веществ. Производство эффективных препаратов антивирусного класса на основании этих методик может быть налажено при затратах на порядки меньших, чем в современной коммерциализированной фарминдустрии.