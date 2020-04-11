Коронавирус головного мозга: русофобов Эстонии оскорбила помощь Москвы

Чувства в себе, если они тебе дороги, нужно поддерживать действиями, это ведь, как огонь в камине – не подбрасываешь дрова, и пламя угасает. Остаются лишь зола, тлен, мрак, холод... страшная история. Еще точнее, чем влюбленные, это понимают наркоманы, им буквально день-другой без возбуждающей дозы мучителен, и одна лишь мысль о воздержании вызывают трепет. Это несколько выспренное вступление нужно лишь для того, чтобы понять эстонского русофоба, который своей ненавистью к России живет, дышит и питается, в прямом и переносном смысле этого слова.

Вот кажется, ныне нет в мире иных новостей, кроме как сводок с фронта борьбы с коронавирусом. Все пишут и читают лихорадочно только о нем, мечтая вырваться из добровольного заточения в благоустроенных домашних тюрьмах. Однако око эстонского патриота и сейчас не дремлет, пусть даже ограниченное обзором из окна квартиры или хутора. Только прокричат петухи утреннюю зарю, а он уже на подоконнике с подзорной трубой – выискивает следы российской угрозы.

Совсем недавно таковую углядели авторы ура-патриотического блога Propastop, которые обнаружили, что гуманитарную помощь из Китая (медицинские маски) доставили в Таллин самолеты, о ужас, российских авиакомпаний. Надо сразу заметить, что СМИ Эстонии, опубликовавшие новость о доставке ценного груза, подвергли фотографии, сделанные на летном поле, цензуре. На их страницах были выставлены лишь те снимки, на которых не видно знаков государственной принадлежности воздушного судна. О том, что это самолеты восточного соседа, мы узнали из публикаций в прессе РФ, которая упомянула участие в гуманитарной миссии авиапредприятий своей страны.

Господа из Propastop тут же квалифицировали эти российские сообщения, как массированную пропагандистскую атаку. Погрозив в сторону эстонских правительственных чиновников, допустивших русские крылья в эстонское небо, они высокомерно посоветовали искать для следующих партий груза иные возможности доставки. И это был не единственный всплеск в местном националистическом болотце, поспешили отметиться на этом поприще и иные персонажи.

Господин Райво Варе, некогда побывавший в кресле министра Эстонской республики, решил пофантазировать на тему, а что же Эстонии делать, если Россия, не дай бог, предложит ей свою помощь в борьбе с коронавирусом. И сообщил, что "любой намек на "итальянский вариант" наша страна не может принять". И не волнует его, что восточный сосед и не думал прибалтийской республике что-то навязывать. Экс-министр ляпнул эту нелепицу так, на всякий случай, чтобы прослыть своим в среде поднимающих голову националистов, а это сегодня важно.

Схожие с Варе чувства при виде российских военных врачей в Италии испытывают и другие местные политики, о чем тут же уведомляют своих потенциальных избирателей. Помрем, но не сдадимся на милость коварного врага – вероятно, эту мысль хотят они им донести. Прав был Софокл, когда говорил: "Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума".

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония