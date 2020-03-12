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Коронавирус форуму "Армия" не помеха
12 марта 2020, 17:00 • 66 • В России
- Военно-технический форум "Армия" пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" 23-29 августа. Формирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств, - сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Свое участие несмотря на распространение коронавируса уже подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран.
- Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал журналистам начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
Напомним, на днях Минобороны России сообщало о переносе на 2021 год из-за коронавируса московской конференции по международной безопасности, которая была запланирована на апрель.
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