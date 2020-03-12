Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / В России

Коронавирус форуму "Армия" не помеха

12 марта 2020, 17:00  •  66 • В России

- Военно-технический форум "Армия" пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" 23-29 августа. Формирование национальных экспозиций подтвердили семь стран, приглашены 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств, - сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Свое участие несмотря на распространение коронавируса уже подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран.

- Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества", - сказал журналистам начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Напомним, на днях Минобороны России сообщало о переносе на 2021 год из-за коронавируса московской конференции по международной безопасности, которая была запланирована на апрель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 02:30
«Проецировать силу на дальних рубежах»: как корвет «Гремящий» усилит боевые возможности ВМФ России
12 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Мы сами с усами, без всякого Запада и Востока
12 марта 2020, 12:00
Не спешите на уезжающий в будущее самокат
12 марта 2020, 13:00
Павел Крашенинников - о снятии ограничений президента по участию в выборах: Терешкова совершила мужественный поступок
12 марта 2020, 13:00
Мишустин обратился к россиянам: «Прошу отнестись с пониманием к нашим мерам по борьбе с коронавирусом!»
12 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Российский бизнес серьёзным образом изменился за последние как минимум десять лет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.