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Коронавирус Джонсона лишил Британию двух министров. Пока на время карантина

28 марта 2020, 02:35  •  14 • Политика
Министру финансов Великобритании и министру здравоохранения придется уйти на карантин. Оба контактировали с заражённым коронавирусом британским премьером. У главы Минздрава уже подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
Сразу два министра Великобритании отправлены на карантин, так как контактировали с главой правительства страны Борисом Джонсоном, у которого обнаружили коронавирус. Речь идёт о министре финансов Великобритании и министре здравоохранения, сообщает британское издание The Sun.
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок уже подтвердил, что он тоже заразился коронавирусом. Его тесты на наличие болезни оказались положительными. При этом министр отметил, что болезнь протекает у него в лёгкой форме.
К счастью, мои симптомы - умеренные. Я самоизолируюсь и работаю дома, - заявил он в своём обращении в Facebook.
Напомним, что ранее в самоизоляцию удалился британский принц Чарльз. Его тест на коронавирус тоже дал положительный результат. При этом стоит отметить, что принцу Чарльзу 71 год. Таким образом, он входит в группу наиболее уязвимых при пандемии COVID-19.
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