Коронавирус довел: Потускневшая шевелюра Трампа попала в объектив

Карантин вынудил американского лидера Дональда Трампа предстать перед публикой в более натуральном виде, пишет издание Nation News.

Западные СМИ, в том числе газета DailyMail, заметили, что шевелюра президента потеряла привычный желтоватый цвет и поблекла до седины.

Похоже, что из-за временного закрытия всех парикмахерских и салонов красоты, а также из-за обязательного социального дистанцирования главе Белого дома пришлось отложить так любимые им процедуры окрашивания, подчёркивают сотрудники прессы.

В обновлённом, но при этом потускневшем виде Трамп предстал 14 июня в Розовом саду. При этом пару месяцев назад американский лидер был обладателем почти золотистых локонов.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Соединённых Штатах недавно вновь начала осложняться. На днях был зафиксирован новый рекорд по ежесуточному приросту новых случаев - более 67 тысяч заражений.