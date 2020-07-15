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Коронавирус довел: Потускневшая шевелюра Трампа попала в объектив

15 июля 2020, 18:00  •  12 • Политика
Коронавирус довёл Дональда Трампа до седины. Потускневшая шевелюра президента США попала в объектив журналистов. Похоже, из-за карантина главе Белого дома пришлось отложить любимые им процедуры окрашивания, подчёркивают сотрудники прессы.
Карантин вынудил американского лидера Дональда Трампа предстать перед публикой в более натуральном виде, пишет издание Nation News.
Западные СМИ, в том числе газета DailyMail, заметили, что шевелюра президента потеряла привычный желтоватый цвет и поблекла до седины.
Похоже, что из-за временного закрытия всех парикмахерских и салонов красоты, а также из-за обязательного социального дистанцирования главе Белого дома пришлось отложить так любимые им процедуры окрашивания, подчёркивают сотрудники прессы.
В обновлённом, но при этом потускневшем виде Трамп предстал 14 июня в Розовом саду. При этом пару месяцев назад американский лидер был обладателем почти золотистых локонов.
Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Соединённых Штатах недавно вновь начала осложняться. На днях был зафиксирован новый рекорд по ежесуточному приросту новых случаев - более 67 тысяч заражений.

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