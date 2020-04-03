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Коронавирус довел "неблагодарную" Польшу до провокаций по Катыни

03 апреля 2020, 20:35  •  228 • Политика
Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва ответила Варшаве на ее выпад о причине отмены траурных мероприятий под Смоленском
Россия обвинила Польшу в неблагодарности после того, как власти последней подвергли критике наше руководство в якобы задержке с предоставлением письменного ответа на представленные польской стороной "логистические планы визита" в РФ. Об этом говорится в заявлении российского МИД в пятницу, 3 апреля.
"Вместо признательности имеем теперь дело с вызывающей неблагодарностью, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан. Соответствующие выводы нами сделаны", – сообщает наше внешнеполитическое ведомство.
У Москвы вызвал недоумение упрек Варшавы с запоздалым ответом из России о планах властей Польши посетить Смоленск и Катынь, которые намечались на 10 апреля в связи с 10-летием гибели польского президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынского расстрела.
На Смоленской площади заявление польской стороны назвали "новым провокационным выпадом". Причем в официальном ответе Варшавы указано, что приезд делегации отменен из-за распространения эпидемии коронавируса, отметили в МИДе.
В министерстве подчеркнули, что Москва, как только получила запрос из Варшавы, незамедлительно послала ответную ноту, в которой уведомила о нашей готовности содействовать организации этого визита, но для этого та сторона должна предоставить всю необходимую информацию "для подготовки мероприятия".
Россия готова была в сжатые сроки помочь Польше даже в тяжелых условиях пандемии.
Ранее сегодня глава пресс-службы польского кабмина Михал Дворчик в эфире местного телевидения разразился словами обиды на то, что Варшава вела с Москвой диалог по данной теме с начала февраля, но так и не получила однозначного письменного ответа на свой запрос, пишет ТАСС. Он обещал, что поездка обязательно состоится, но чуть позже. Вероятно, когда мир победит COVID-19.

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