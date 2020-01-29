Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ФСБ выявила несколько каналов рассылки ложных сообщений о минировании объектов в...
Теплый блог о нацистах
Бред, деменция и склероз: президенты с "диагнозами"
WSJ: Фармацевты США хотят на заражённых коронавирусом китайцах испытать непровер...
Главная / В России

Коронавирус добрался до Кремля: Путин собрал совещание по борьбе с болезнью

29 января 2020, 19:39  •  98 • В России

Ажиотаж вокруг китайской эпидемии коронавируса достиг Кремля. Хотя в России пока нет случаев заболевания этой болезнью, Владимир Путин в среду собрал на совещание вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Роспотребнадзора Анну Попову.

- Специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову, - сказал президент. - Практически во всех странах мира, в том числе и в нашей, ежегодно теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери. Сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было.

Впрочем, пока подобной угрозы в России нет.

- За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено, - доложила Голикова о результатах обследования туристов из Китая. - Но мы должны понимать, что проникновение на территорию России может быть. Сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса.

Вакцины от вируса в мире пока нет, но российские ученые работают над этим.

- Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", ведутся", - рассказала вице-премьер. - Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, растут день ото дня, потому что наращивается объем производства.

После этой встречи президент поставил точку в начавшемся две недели назад процессе смены правительства - он встретился с министрами и вице-премьерами кабмина Медведева, не попавшими в новый состав.

- Я пообещал встретиться с каждым из вас, это все и происходит, - обратился к собравшимся Путин. - Мы встречаемся, чтобы сказать вам спасибо за совместную работу в течение многих лет. Правительство работало в непростых условиях. В целом, считаю, сделало очень много важного для долгосрочного стратегического развития страны.

Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство.Дмитрий СМИРНОВ

Некоторые из бывших членов правительства уже получили новые назначения, некоторые еще нет, но глава государства пообещал, что всем будет найдена работа по его опыту и компетенции.

- Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать, - сказал Путин. - Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что сегодня мы окончательно их доработаем. Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю.

Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

ВАЖНО

"При вирусной атаке температура повышается сразу до 39": Что делать при подозрении на коронавирус

Врач-терапевт просит исключить самолечение, оставаться дома и вызывать врача (подробности)

Что нужно знать о коронавирусе: симптомы, методы лечения, профилактика

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань (подробности)

В ТЕМУ

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля

Число погибших от кронавируса в Китае достигло уже 132 человек, но ученые предупреждают – пик распространения заболевания наступит только через 7-10 дней (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
29 января 2020, 16:24
Первые шаги новых министров: упростить силовикам доступ к перепискам россиян и развивать 20 главных регионов
29 января 2020, 19:39
В России самый низкий уровень антисемитизма в мире
29 января 2020, 03:24
Планировал ли Рейган взорвать советский газопровод с помощью компьютерного вируса
29 января 2020, 17:54
«Личная неприязнь»: что известно об убийстве депутата ростовского заксобрания Алабушева
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
28 января 2020, 22:24
«Я проявил слабость»: бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
29 января 2020, 01:54
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради СШ...
29 января 2020, 11:39
Флаг мести спущен: Иран отомстил за убийство генерала Сулеймани?
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
24 января 2020, 20:54
Искали с ноября: в Чите арестовали мужчину, скрывавшегося с детьми от полиции и органов опеки в заброшенном бараке
24 января 2020, 04:54
Военные США перехватили российского генерала в Сирии: В Госдепе рассказали, как решают вопросы с Россией
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.