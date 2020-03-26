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Коронавирус добрался до королевской семьи: Тест подтвердился у принца Чарльза
26 марта 2020, 18:35 • 31 • В мире
У принца Чарльза обнаружен коронавирус. Тест подтвердил наличие заболевания. Таким образом, COVID-19 добрался теперь и до королевской семьи.
У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Sky News. Таким образом, COVID-19 добрался теперь и до королевской семьи.
К слову, он находится в зоне риска, ведь старшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II, наследнику британского престола, фельдмаршалу, адмиралу флота и маршалу Королевских ВВС Великобритании, 71 год.
В канцелярии принца информацию подтвердили, уточнив, что у него "слабые симптомы заболевания" и пока он "работает из дома". А вот анализы герцогини Корнуольской на коронавирус показали отрицательный результат.
Как и где именно он мог заразиться, пока не ясно. Ранее, напомним, даже для королевской почты из-за эпидемии коронавируса были введены ограничения.
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