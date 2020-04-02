Коронавирус добрался до голландского флота: Каждый четвёртый на подлодке MS Dolfijn под подозрением

Коронавирус диагностировали у моряков на подлодке ВМС Нидерландов. У 15 из 58 человек личного состава обнаружили симптомы COVID-19. Они жаловались на кашель, жар и боль в горле. Теперь под подозрением каждый четвёртый человек. Голландская подлодка MS Dolfijn прервала своё боевое дежурство в Северном море у побережья Шотландии. Теперь субмарина идёт на свою базу. Моряков ждёт двухнедельный карантин.

Напомним, ранее коронавирус добрался до военнослужащих США. На днях скончался первый из заразившихся коронавирусом военнослужащих. Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что умерший военный служил в рядах Национальной гвардии. При этом имя скончавшегося Эспер называть не стал.

"Это горькая утрата для нашего военного сообщества. Мы соболезнуем его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии", - сказал глава Пентагона.

По данным военного ведомства, новым штаммом коронавируса были заражены уже почти 600 американских военнослужащих.