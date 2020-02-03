Коронавирус делает всё, чтобы сбросить Китай с первой ступени мировой экономики • 38 • Аналитика

Об эпидемии коронавируса в Китае исписаны уже тысячи газетных страниц. В основном речь идёт о заболевших, погибших, об особенностях свалившейся на людей заразы и действиях местных властей по ликвидации эпидемии. Однако в последние дни в СМИ появились новые нотки.



Иностранный бизнес запаниковал

Пишут, что вирус имеет искусственное происхождение. Мол, вышел он из профильной биологической лаборатории в очаговом Ухане. Больше того, в ней работал американский вирусолог, сбежавший теперь за океан под защиту своего правительства, в интересах которого он якобы и выпустил на свободу вирус 2019-nCoV.







От этой писанины проще всего – отмахнуться. Однако почему-то же она возникла? Дело в том, что сейчас стали проявляться экономические последствия эпидемии коронавируса для Китая. Он уже несёт колоссальные убытки. На первых порах это коснулось туристического бизнеса. Потом остановились авиаперевозки, железнодорожное пассажирское сообщение.



Дальше дело пошло по нарастающей. Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen объявили о приостановке производства на своих заводах в КНР и продлении новогодних каникул сотрудников – пока до 10 февраля. Примеру немцев последовали шведы. Концерн Volvo тоже продлил каникулы работникам.



Точно такие же меры приняла американская компания Apple. Она закрыла свои офисы и магазины до 9 февраля. Прекратила работу подразделений в Китае корпорация Google и порекомендовала сотрудникам вернуться на родину, работать из дома в течение не менее 14 дней.



Ещё более драматичная история случилась с германской компанией Webasto. В её штаб-квартиру в Штокдорф, что близ Мюнхена, приехала коллега из Китая. От неё заразились сразу четыре работника фирмы. Всех их поместили в мюнхенский изолятор, а офис компании закрыли на карантин.



Меж тем, у Webasto 50 предприятий по всему миру, в том числе, 12 – в Китае, а одно – так вообще в карантинном Ухане. Компания сейчас испытывает трудности не только с остановленными в КНР предприятиями, но и управлением другими активами.



Эксперты сомневаются

Примеры панического настроения иностранного бизнеса можно продолжать. Важно, что его действия спровоцировал обвал на фондовых рынках Китая. Индекс Shanghai Composite в периодах терял более восьми процентов. Пришлось вмешаться в ситуацию Центральному банку Китая.

В воскресенье Центробанк КНР сообщил, что с 3 февраля пополняет свою ликвидность на рынке на сумму 1,3 триллиона юаней (156 млрд. евро)!



После этого общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд. юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года. Банк надеется, его мера восстановит стабильность на валютно-финансовом рынке страны. Впрочем, эксперты сомневаются, что в долгосрочной перспективе эта мера даст позитивный результат.



Всё-таки ликвидностью не перебить пусть и частичную, но остановку роста экономики. По оценкам специалистов Bloomberg Economics, коронавирус неизбежно нанесет сокрушительный удар по производственному сектору. Уже в первом квартале экономика КНР будет расти на полтора процента медленнее запланированного, а по итогам года рост вряд ли превысит уровень в 4-4,5%.



Эти прогнозы американских экспертов очень приблизительные, поскольку сегодня не ясно главное – как долго продлится эта стреножившая китайскую экономику эпидемия. Очевидно одно: к 10 февраля она точно не закончится, а новые дополнительные «каникулы» бизнеса – ещё один удар по экономике КНР.



Отсюда и все эти конспирологии про намеренно запущенный вирус. «Надо признать, – говорит экономический аналитик Сергей Барашков, – что всего за месяц существования новой инфекции Китай понес колоссальные потери. Это и дает основания говорить об искусственном характере происхождения коронавируса».



Иными словами, у эпидемии просматривается бенефициар. Эксперты прямо не показывают пальцем в главного экономического конкурента Китая. Но ослабление КНР, безусловно, выгодно Вашингтону. Это позволит ему сохранить свои лидирующие позиции в мире.







Не случайно в рабочую группу по борьбе с коронавирусом в США президент Трамп включил не только «ведущих экспертов страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями», но и помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна.



Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в этой связи пояснила: «Риск заражения для американцев остается низким, и все ведомства активно работают над тем, чтобы следить за постоянно развивающейся ситуацией и держать общественность в курсе событий».



Упоминание про «все ведомства» раззадорило СМИ. Они вспомнили, как Трамп звал американский бизнес вернуть производственные мощности в Америку. Сегодня для этого настало самое благоприятное время. Если страсти вокруг коронавируса продолжатся, то Китай рискует потерять недавно завоёванное первое место в мировой экономике. Фактически коронавирус уже сейчас делает всё, чтобы сбросить Китай с первой ступени мировой экономики.



Ранее в Китае говорили, что пик заболеваемости придётся на 30-31 января, но дело обстоит так, что с каждым новым днём заболевших коронавирусом всё больше. Об эпидемии коронавируса в Китае исписаны уже тысячи газетных страниц. В основном речь идёт о заболевших, погибших, об особенностях свалившейся на людей заразы и действиях местных властей по ликвидации эпидемии. Однако в последние дни в СМИ появились новые нотки.Пишут, что вирус имеет искусственное происхождение. Мол, вышел он из профильной биологической лаборатории в очаговом Ухане. Больше того, в ней работал американский вирусолог, сбежавший теперь за океан под защиту своего правительства, в интересах которого он якобы и выпустил на свободу вирус 2019-nCoV.От этой писанины проще всего – отмахнуться. Однако почему-то же она возникла? Дело в том, что сейчас стали проявляться экономические последствия эпидемии коронавируса для Китая. Он уже несёт колоссальные убытки. На первых порах это коснулось туристического бизнеса. Потом остановились авиаперевозки, железнодорожное пассажирское сообщение.Дальше дело пошло по нарастающей. Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen объявили о приостановке производства на своих заводах в КНР и продлении новогодних каникул сотрудников – пока до 10 февраля. Примеру немцев последовали шведы. Концерн Volvo тоже продлил каникулы работникам.Точно такие же меры приняла американская компания Apple. Она закрыла свои офисы и магазины до 9 февраля. Прекратила работу подразделений в Китае корпорация Google и порекомендовала сотрудникам вернуться на родину, работать из дома в течение не менее 14 дней.Ещё более драматичная история случилась с германской компанией Webasto. В её штаб-квартиру в Штокдорф, что близ Мюнхена, приехала коллега из Китая. От неё заразились сразу четыре работника фирмы. Всех их поместили в мюнхенский изолятор, а офис компании закрыли на карантин.Меж тем, у Webasto 50 предприятий по всему миру, в том числе, 12 – в Китае, а одно – так вообще в карантинном Ухане. Компания сейчас испытывает трудности не только с остановленными в КНР предприятиями, но и управлением другими активами.Примеры панического настроения иностранного бизнеса можно продолжать. Важно, что его действия спровоцировал обвал на фондовых рынках Китая. Индекс Shanghai Composite в периодах терял более восьми процентов. Пришлось вмешаться в ситуацию Центральному банку Китая.В воскресенье Центробанк КНР сообщил, что с 3 февраля пополняет свою ликвидность на рынке на сумму 1,3 триллиона юаней (156 млрд. евро)!После этого общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд. юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года. Банк надеется, его мера восстановит стабильность на валютно-финансовом рынке страны. Впрочем, эксперты сомневаются, что в долгосрочной перспективе эта мера даст позитивный результат.Всё-таки ликвидностью не перебить пусть и частичную, но остановку роста экономики. По оценкам специалистов Bloomberg Economics, коронавирус неизбежно нанесет сокрушительный удар по производственному сектору. Уже в первом квартале экономика КНР будет расти на полтора процента медленнее запланированного, а по итогам года рост вряд ли превысит уровень в 4-4,5%.Эти прогнозы американских экспертов очень приблизительные, поскольку сегодня не ясно главное – как долго продлится эта стреножившая китайскую экономику эпидемия. Очевидно одно: к 10 февраля она точно не закончится, а новые дополнительные «каникулы» бизнеса – ещё один удар по экономике КНР.Отсюда и все эти конспирологии про намеренно запущенный вирус. «Надо признать, – говорит экономический аналитик Сергей Барашков, – что всего за месяц существования новой инфекции Китай понес колоссальные потери. Это и дает основания говорить об искусственном характере происхождения коронавируса».Иными словами, у эпидемии просматривается бенефициар. Эксперты прямо не показывают пальцем в главного экономического конкурента Китая. Но ослабление КНР, безусловно, выгодно Вашингтону. Это позволит ему сохранить свои лидирующие позиции в мире.Не случайно в рабочую группу по борьбе с коронавирусом в США президент Трамп включил не только «ведущих экспертов страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями», но и помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна.Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в этой связи пояснила: «Риск заражения для американцев остается низким, и все ведомства активно работают над тем, чтобы следить за постоянно развивающейся ситуацией и держать общественность в курсе событий».Упоминание про «все ведомства» раззадорило СМИ. Они вспомнили, как Трамп звал американский бизнес вернуть производственные мощности в Америку. Сегодня для этого настало самое благоприятное время. Если страсти вокруг коронавируса продолжатся, то Китай рискует потерять недавно завоёванное первое место в мировой экономике. Фактически коронавирус уже сейчас делает всё, чтобы сбросить Китай с первой ступени мировой экономики.Ранее в Китае говорили, что пик заболеваемости придётся на 30-31 января, но дело обстоит так, что с каждым новым днём заболевших коронавирусом всё больше. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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