Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная / Аналитика

Коронавирус делает НАТО небоеспособным

13 марта 2020, 10:35  •  103 • Аналитика

«Несокрушимое единство» Североатлантического альянса, не так давно давшее вполне явственную трещину в ходе кризиса в Идлибе, сейчас подвергается новому, еще более серьезному, испытанию. Эпидемия COVID-2019, в большей или меньшей степени поразившая уже множество стран, входящих в этот военно-политический альянс служит не его сплочению, а, скорее, демонстрирует достаточно сомнительную способность НАТО к единым действиям в действительно критической ситуации.


Несмотря на то, что на нынешнюю весну назначены широко распиаренные «крупнейшие за четверть столетия» учения НАТО Defender Europe 2020, Соединенные Штаты уже заявили о том, что никаких обещанных ранее 20 тысяч своих военнослужащих присылать в Старый Свет они не намерены. Об этом официально сообщили представители Европейского командования армии США. Сколько американских военных будут отправлены за океан в конечном итоге и прибудут ли они туда вообще, пока неясно. Очень может статься, что их там не будет вовсе.



В пользу этого, в частности, свидетельствуют два факта. Прежде всего, принятое лично Дональдом Трампом решение о закрытии границ Соединенных Штатов для всех приезжих из Европы, сопровождавшееся упреками главы Белого Дома в адрес руководства ЕС, которое, по его мнению, «недостаточно решительно борется с эпидемией». И, наконец, второе – сделанное уже непосредственно главой Пентагона, Марком Эспером заявление о том, что с 13 марта на двухмесячный срок всем без исключения американским военнослужащим, а также членам их семей строжайше воспрещено посещение стран, внесенных Центром по контролю над заболеваниями в список подвергшихся особо сильному воздействию пандемии. Пока что речь идет о Китае, Южной Корее, Иране и Италии, однако, учитывая динамику распространения заболевания, этот список наверняка будет значительно расширен. И, прежде всего – за счет европейских стран, поскольку в Азии вспышка заболевания как раз идет на спад.

Впрочем, совершенно неверно было бы приписывать «коронавирусный пацифизм» исключительно одним американцам. О немедленном сворачивании из-за эпидемии едва начавшихся учений Североатлантического Альянса Cold Response 2020 уже заявило командование вооруженных сил Норвегии, выступавшей в качестве принимавшей стороны этих маневров, в которых были задействованы около 15 тысяч военнослужащих из различных стран НАТО. Как подчеркнули в тамошнем оборонном ведомстве, главным приоритетом является «здоровье наших вооруженных сил и мирного населения». А учения подождут...

По мнению многих военных аналитиков, главной «ахиллесовой пятой» НАТО в Европе в последние годы стала неспособность различных членов Альянса к быстрым и согласованным действиям в моменты кризисов. Разобщённость - налицо.

Все попытки организовать развертывание частей и подразделений входящих в него армий, «сколачивание» их в хотя бы более-менее дееспособное подобие единой боевой силы, неизбежно сталкивались со сложностями с местной бюрократией, затрудненной логистикой, различиями в уровне подготовки и обеспечения североатлантических армий. В конечном итоге любые «многонациональные» учения сводились к потугам обеспечить высадку в Европе американских войск и их перемещение с Запада на Восток – поближе к границам главного «вероятного противника».

В нынешней ситуации Соединенные Штаты совершенно четко и ясно дали понять, что со своими проблемами их заокеанские союзники должны разбираться самостоятельно, держась при этом подальше от американских берегов. Сами же европейцы, похоже тоже далеко не в восторге от перспектив устройства на их земле военных игрищ, особенно в те времена, когда всех их занимают куда более насущные и актуальные проблемы. Исходя из всего этого остается лишь в очередной раз вспомнить слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО и предположить, что одним мозгом там дело не ограничилось. Получается, что проблема с коронавирусом делает альянс в данный момент не только ещё более разобщённой структурой, но и даже небоеспособной, ведь теперь даже совместные учения отменяются или переносятся, а границы внутри НАТО закрываются на неопределённый срок.
Александр Харалужный

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 06:35
Грудинин и Рогозин: странный след в небе
12 марта 2020, 17:35
Зеленский: между молотом Трампа и наковальней Путина
13 марта 2020, 07:35
Тайная операция по уничтожению останков Гитлера
13 марта 2020, 08:35
К чему привёл бы уход России из Сирии
12 марта 2020, 19:35
Японцы ищут «лазейки» по вопросу Курил в ещё не принятой версии Конституции РФ
13 марта 2020, 08:35
Не будем уподобляться писавшим доносы в 1937-м
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во в...
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и мо...
13 марта 2020, 00:35
Эксперт объяснил, почему националисты «вытирают ноги» об украинскую власть
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.