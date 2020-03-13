Коронавирус делает НАТО небоеспособным • 103 • Аналитика

«Несокрушимое единство» Североатлантического альянса, не так давно давшее вполне явственную трещину в ходе кризиса в Идлибе, сейчас подвергается новому, еще более серьезному, испытанию. Эпидемия COVID-2019, в большей или меньшей степени поразившая уже множество стран, входящих в этот военно-политический альянс служит не его сплочению, а, скорее, демонстрирует достаточно сомнительную способность НАТО к единым действиям в действительно критической ситуации.



Несмотря на то, что на нынешнюю весну назначены широко распиаренные «крупнейшие за четверть столетия» учения НАТО Defender Europe 2020, Соединенные Штаты уже заявили о том, что никаких обещанных ранее 20 тысяч своих военнослужащих присылать в Старый Свет они не намерены. Об этом официально сообщили представители Европейского командования армии США. Сколько американских военных будут отправлены за океан в конечном итоге и прибудут ли они туда вообще, пока неясно. Очень может статься, что их там не будет вовсе.







В пользу этого, в частности, свидетельствуют два факта. Прежде всего, принятое лично Дональдом Трампом решение о закрытии границ Соединенных Штатов для всех приезжих из Европы, сопровождавшееся упреками главы Белого Дома в адрес руководства ЕС, которое, по его мнению, «недостаточно решительно борется с эпидемией». И, наконец, второе – сделанное уже непосредственно главой Пентагона, Марком Эспером заявление о том, что с 13 марта на двухмесячный срок всем без исключения американским военнослужащим, а также членам их семей строжайше воспрещено посещение стран, внесенных Центром по контролю над заболеваниями в список подвергшихся особо сильному воздействию пандемии. Пока что речь идет о Китае, Южной Корее, Иране и Италии, однако, учитывая динамику распространения заболевания, этот список наверняка будет значительно расширен. И, прежде всего – за счет европейских стран, поскольку в Азии вспышка заболевания как раз идет на спад.



Впрочем, совершенно неверно было бы приписывать «коронавирусный пацифизм» исключительно одним американцам. О немедленном сворачивании из-за эпидемии едва начавшихся учений Североатлантического Альянса Cold Response 2020 уже заявило командование вооруженных сил Норвегии, выступавшей в качестве принимавшей стороны этих маневров, в которых были задействованы около 15 тысяч военнослужащих из различных стран НАТО. Как подчеркнули в тамошнем оборонном ведомстве, главным приоритетом является «здоровье наших вооруженных сил и мирного населения». А учения подождут...



По мнению многих военных аналитиков, главной «ахиллесовой пятой» НАТО в Европе в последние годы стала неспособность различных членов Альянса к быстрым и согласованным действиям в моменты кризисов. Разобщённость - налицо.



Все попытки организовать развертывание частей и подразделений входящих в него армий, «сколачивание» их в хотя бы более-менее дееспособное подобие единой боевой силы, неизбежно сталкивались со сложностями с местной бюрократией, затрудненной логистикой, различиями в уровне подготовки и обеспечения североатлантических армий. В конечном итоге любые «многонациональные» учения сводились к потугам обеспечить высадку в Европе американских войск и их перемещение с Запада на Восток – поближе к границам главного «вероятного противника».



В нынешней ситуации Соединенные Штаты совершенно четко и ясно дали понять, что со своими проблемами их заокеанские союзники должны разбираться самостоятельно, держась при этом подальше от американских берегов. Сами же европейцы, похоже тоже далеко не в восторге от перспектив устройства на их земле военных игрищ, особенно в те времена, когда всех их занимают куда более насущные и актуальные проблемы. Исходя из всего этого остается лишь в очередной раз вспомнить слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО и предположить, что одним мозгом там дело не ограничилось. Получается, что проблема с коронавирусом делает альянс в данный момент не только ещё более разобщённой структурой, но и даже небоеспособной, ведь теперь даже совместные учения отменяются или переносятся, а границы внутри НАТО закрываются на неопределённый срок. «Несокрушимое единство» Североатлантического альянса, не так давно давшее вполне явственную трещину в ходе кризиса в Идлибе, сейчас подвергается новому, еще более серьезному, испытанию. Эпидемия COVID-2019, в большей или меньшей степени поразившая уже множество стран, входящих в этот военно-политический альянс служит не его сплочению, а, скорее, демонстрирует достаточно сомнительную способность НАТО к единым действиям в действительно критической ситуации.Несмотря на то, что на нынешнюю весну назначены широко распиаренные «крупнейшие за четверть столетия» учения НАТО Defender Europe 2020, Соединенные Штаты уже заявили о том, что никаких обещанных ранее 20 тысяч своих военнослужащих присылать в Старый Свет они не намерены. Об этом официально сообщили представители Европейского командования армии США. Сколько американских военных будут отправлены за океан в конечном итоге и прибудут ли они туда вообще, пока неясно. Очень может статься, что их там не будет вовсе.В пользу этого, в частности, свидетельствуют два факта. Прежде всего, принятое лично Дональдом Трампом решение о закрытии границ Соединенных Штатов для всех приезжих из Европы, сопровождавшееся упреками главы Белого Дома в адрес руководства ЕС, которое, по его мнению, «недостаточно решительно борется с эпидемией». И, наконец, второе – сделанное уже непосредственно главой Пентагона, Марком Эспером заявление о том, что с 13 марта на двухмесячный срок всем без исключения американским военнослужащим, а также членам их семей строжайше воспрещено посещение стран, внесенных Центром по контролю над заболеваниями в список подвергшихся особо сильному воздействию пандемии. Пока что речь идет о Китае, Южной Корее, Иране и Италии, однако, учитывая динамику распространения заболевания, этот список наверняка будет значительно расширен. И, прежде всего – за счет европейских стран, поскольку в Азии вспышка заболевания как раз идет на спад.Впрочем, совершенно неверно было бы приписывать «коронавирусный пацифизм» исключительно одним американцам. О немедленном сворачивании из-за эпидемии едва начавшихся учений Североатлантического Альянса Cold Response 2020 уже заявило командование вооруженных сил Норвегии, выступавшей в качестве принимавшей стороны этих маневров, в которых были задействованы около 15 тысяч военнослужащих из различных стран НАТО. Как подчеркнули в тамошнем оборонном ведомстве, главным приоритетом является «здоровье наших вооруженных сил и мирного населения». А учения подождут...По мнению многих военных аналитиков, главной «ахиллесовой пятой» НАТО в Европе в последние годы стала неспособность различных членов Альянса к быстрым и согласованным действиям в моменты кризисов. Разобщённость - налицо.Все попытки организовать развертывание частей и подразделений входящих в него армий, «сколачивание» их в хотя бы более-менее дееспособное подобие единой боевой силы, неизбежно сталкивались со сложностями с местной бюрократией, затрудненной логистикой, различиями в уровне подготовки и обеспечения североатлантических армий. В конечном итоге любые «многонациональные» учения сводились к потугам обеспечить высадку в Европе американских войск и их перемещение с Запада на Восток – поближе к границам главного «вероятного противника».В нынешней ситуации Соединенные Штаты совершенно четко и ясно дали понять, что со своими проблемами их заокеанские союзники должны разбираться самостоятельно, держась при этом подальше от американских берегов. Сами же европейцы, похоже тоже далеко не в восторге от перспектив устройства на их земле военных игрищ, особенно в те времена, когда всех их занимают куда более насущные и актуальные проблемы. Исходя из всего этого остается лишь в очередной раз вспомнить слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО и предположить, что одним мозгом там дело не ограничилось. Получается, что проблема с коронавирусом делает альянс в данный момент не только ещё более разобщённой структурой, но и даже небоеспособной, ведь теперь даже совместные учения отменяются или переносятся, а границы внутри НАТО закрываются на неопределённый срок. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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