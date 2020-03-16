Коронавирус COVID-19: угрозы, последствия, действия • 113 • Аналитика

Начало 2020 года оказалось богатым на «весёлые» новости. Здесь и распространение коронавируса COVID-19, и угроза разрастания военного конфликта в Сирии из-за действий Турции, и резкое снижение цен на нефть с последующим снижением курса рубля.



Снижение курса рубля мы переживали уже не раз, может, и в этот раз обойдётся, хотя радости, конечно, мало. Ядерная война из-за Турции тоже вряд ли начнётся – великие державы не жертвуют собой ради союзников. А вот на коронавирусе остановимся поподробнее.







Темпы распространения

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были выявлены в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Уже 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. На 12.03.2020 г. было зафиксировано 126 672 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них выздоровело 68 305 человек, скончался 4 641 человек. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ 30 января 2020 года вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение



В России первые заболевшие коронавирусом были зафиксированы 31 января 2020 года. Заболевшими оказались жители КНР. На 12.03.2020 г. в России зафиксировано 28 заражённых коронавирусом COVID-19.





Карта распространения коронавируса



Динамика изменения количества заболевших и выздоровевших

Основным показателем, характеризующим степень заразности вируса, является базовое репродуктивное число – ожидаемое количество вторичных случаев заражения, вызванное одной инфекцией, то есть количество человек, которых в среднем заражает один больной. По последним оценкам, для коронавируса COVID-19 этот показатель равен примерно 2-4 (показатель увеличивался с конца января до текущего времени). Для сравнения: у вируса гриппа этот показатель равен 1,3-2.





Базовое репродуктивное число для различных заболеваний

По информации с сайта ВОЗ, инкубационный период (период времени между заражением и появлением клинических симптомов заболевания вирусом COVID-19) колеблется в пределах от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Эти оценки будут уточняться по мере поступления новых данных, поскольку есть информация, что этот период может составлять до 28 дней.



Заразность носителя при отсутствии симптомов способствует распространению коронавируса. Человек, заражённый коронавирусом COVID-19, продолжительный период не подозревает о своём заболевании, активно контактирует с окружающими, и к моменту появления признаков заболевания успевает заразить значительное число людей.





Кумулятивное число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии



Кумулятивное число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во Франции



Подтвержденные случаи по дате регистрации случаев заболевания COVID-19 в Италии



Подтвержденные случаи по дате регистрации случаев заболевания COVID-19 во Франции

Обратите внимание на схожесть графиков увеличения количества заболеваний в Италии и во Франции: единичные случаи и через три-четыре недели — резкий всплеск.



Экстраполируя ситуацию на нашу страну, можно предположить, что существует вероятность развития ситуации аналогичным образом, в этом случае резкого увеличения заболевших коронавирусом COVID-19 можно ожидать в течение нескольких недель.



Есть подозрение, что малое количество заболевших в некоторых странах объясняется либо неспособностью их системы здравоохранения оперативно выявлять заболевших, либо нежеланием руководства этих стран признавать/озвучивать проблему. В первую очередь это относится к странам третьего мира, где при ужасной скученности и антисанитарии эпидемии коронавируса вроде как и нет. Достаточно вспомнить случай в Туркмении:



В Ашхабаде полиция оштрафовала местную жительницу, которая появилась на улице с маской, чтобы уберечься от коронавируса. Как сообщает «Хроника Туркменистана», полицейские остановили женщину на улице под предлогом проверить прописку. Убедившись, что с этим всё нормально, они поинтересовались, зачем она гуляет в маске. Стражи порядка расценили её действия как провокацию и недоверие к карантинным мерам правительства. Горожанке выписали штраф на 249 манатов (71$).



11 марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию коронавируса COVID-19 2019-nCoV.



С другой стороны, есть и хорошие новости: власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел. Вопрос в том, насколько реален этот прогноз, и в том, насколько правительства других стран могут и готовы повторить жесткие и эффективные меры КНР по сдерживанию распространения заболевания.







Летальность COVID-19

Важным вопросом является показатель летальности COVID-19. Во многом это определяет отношение населения к заболеванию: страх смерти заставляет людей (не всех) более трепетно относиться к своему здоровью и рекомендациям медиков.



Летальность заболевания является статистическим показателем, равным отношению числа умерших от какой-либо болезни к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. Те, кто еще болеет, в расчет не берутся.



Таким образом, на 12.03.2020 г. средняя летальность COVID-19 составляет:



(количество умерших / (количество умерших + количество выздоровевших)) х 100% = (4 641 / (4 641 + 68 305)) х 100% = 6,4%,



при этом:



— в Китае: (3 172 / (3 172 + 62 892)) х 100% = 4,8%;

— в Италии: (827 / (827 + 1 045)) х 100% = 44,1%;

— в Иране: (429 / (429 + 2 959)) х 100% = 12,7%;

— в Южной Корее: (66 / (66 + 333)) х 100% = 16,5%;

— в Испании: (55 / (55 + 183)) х 100% = 23,1%.



Расчёт в целом и для каждой страны отдельно ведётся за период накопления статистики.



Если рассчитывать летальность на количество заболевших:



(количество умерших / (количество умерших + количество заболевших)) х 100% = (4 641 / (4 641 + 128 343)) х 100% = 3,5%,



при этом:



— в Китае: (3 172 / (3 172 + 80 932)) х 100% = 3,8%;

— в Италии: (827 / (847 + 12 462)) х 100% = 6,2%;

— в Иране: (429 / (429 + 10 075)) х 100% = 4,1%; Если цена на нефть продолжит падать, то кого она раздавит?

— в Южной Корее: (66 / (66 + 7 869)) х 100% = 0,8%;

— в Испании: (55 / (55 + 2 277)) х 100% = 2,4%.



Расчёт в целом и для каждой страны отдельно ведётся за период накопления статистики.



Необходимо понимать, что показатели летальности становятся более реалистичными со временем, когда накапливается статистика, поскольку скончаться пациенты могут гораздо быстрее, чем выздороветь. Поэтому наиболее реалистичным можно считать показатель смертности в Китае, составляющий порядка 3,8-4,8%. Тем не менее, в случае отсутствия надлежащего оказания медицинской помощи показатель летальности может быть существенно выше.



Широкомасштабное исследование, в основу которого легли данные о 72 000 подтвержденных случаев инфекции в Китае, показало, что в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме, в 14% случаев – в тяжелой форме, а в 5% случаев – в крайне тяжелой форме. По имеющимся данным, эта инфекция наиболее опасна для пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.





Уровень смертности от коронавируса COVID-19 для разных возрастных групп

Предположительно средний показатель летальности COVID-19 составит порядка 3-6% и может быть значительно выше в странах с плохим медицинским обслуживанием. Для сравнения: летальность вируса гриппа — менее 1% (около 0,1 % у вирусов гриппа H2N2 и H3N2).



Угрозы и риски

Угрозы от коронавируса COVID-19 можно разбить на три группы:

— угроза здоровью;

— падение качества жизни;

— угроза экономике.



Начнём со второго пункта, поскольку он уже заметен. Можно сколько угодно говорить о том, что угроза коронавируса — это фейк, что COVID-19 не опаснее гриппа и что коронавирус — это происки производителей аспирина. Существующую реальность это никак не отменяет.



Угроза эпидемии рассматривается всерьёз на разных уровнях, вызывает соответствующую реакцию специальных служб и организаций, которые выпускают отчёты, делают заявления и выдают рекомендации по её предотвращению, в том числе ограничительно-запретительного характера. В результате останавливаются коммуникации, закрываются предприятия, возрастает нагрузка на систему здравоохранения и социальную инфраструктуру. Это вызывает соответствующие движения в экономике: падают акции и курсы валют, растут цены и ставки по кредитам.



К примеру, российские акции и курс рубля упали после объявления пандемии ВОЗ.





Снижение стоимости акций российских компаний идёт по всем секторам экономики

Не следует думать, что это характерно только для России. После разрастания эпидемии в КНР то же самое происходило и с акциями китайских компаний. По данным Bloomberg, цена акций более 2800 китайских компаний упала больше чем на 10%, Financial Times отмечает, что падение котировок на открытии бирж материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2007 года.



В США ситуация не лучше: Нью-йоркская фондовая биржа в четверг, 12 марта 2020 года, пережила крупнейший спад с «черного понедельника» 1987 года, несмотря на решение Федеральной резервной системы (ФРС), исполняющей роль Центробанка США, выделить 1,5 трлн. долларов в качестве краткосрочных займов для стимулирования национальной экономики и стабилизации финансовой системы.



Прямым влиянием вируса COVID-19 на россиян в части экономики, да и на граждан других стран, могут стать:

— снижение заработной платы;

— дефицит некоторых товаров;

— сокращение количества рабочих мест;

— рост стоимости товаров и услуг.



Другим фактором влияние вируса COVID-19 станет снижение качества жизни. Уже сейчас введены ограничения на международные перемещения, отменяются мероприятия с большим скоплением людей, прибывшие из-за рубежа помещаются на строгий карантин. В дальнейшем можно ожидать существенного усиления ограничительных мер вплоть до ввода запрета на работу развлекательных учреждений, комендантского часа, закрытия на карантин целых населённых пунктов. Чехословакия-68. Провал политиков: чужая работа для танковой армии



В России можно ожидать:

— запрета на туристические поездки в ряд стран или в целом;

— отмены концертов, спортивных мероприятий и т.п.;

— домашнего карантина для находящихся под подозрением на коронавирус;

— принудительной изоляции для находящихся под подозрением на коронавирус.



При ухудшении ситуации:

— закрытия развлекательных заведений – ресторанов, баров, магазинов и т.п.;

— запрета на покидание населённых пунктов (создание карантинных зон).





Карта стран, ограниченных для посещения. Можно не сомневаться, что количество таких стран будет увеличиваться

С точки зрения здоровья в наибольшей группе риска находятся пожилые люди, летальность от коронавируса COVID-19 для которых достигает 20%. Учитывая то, что многие семьи проживают совместно с пожилыми родственниками или плотно общаются, угроза для последних существенно возрастает из-за повышенного риска заражения. Положительным моментом является меньшее воздействие коронавируса COVID-19 на детей, особенно младшего возраста.



Паника и увеличение числа заболевших могут привести к дефициту жизненно важных лекарственных средств, возможно, что и продуктов, а также других товаров первой необходимости. В настоящий момент уже существует значительный дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) – респираторов, медицинских масок и т. п. из-за их закупок в огромных количествах зарубежными покупателями.



Самой значительной проблемой можно считать возможность превышения числа заболевших коронавирусом COVID-19 над возможностями системы здравоохранения по их лечению. В этом случае можно ожидать увеличения смертности из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.



Таким образом, основными угрозами здоровью россиян, возникающими из-за коронавируса COVID-19, можно считать:

— задержки в получении медицинской помощи при заболевании или полное отсутствие такой возможности;

— дефицит лекарств, СИЗ, продуктов питания и других жизненно-важных товаров;

— повышенный риск наступления смерти для людей пожилого возраста.



Вопросы и ответы

Возможно, российская система здравоохранения сможет сдержать эпидемию лучше, чем это сделано в Китае, Италии и других странах? Наша система здравоохранения и в обычное время работает на пределе из-за нехватки врачей. Моего ребёнка обследует женщина-врач, которая обследовала ещё меня в детстве, а было это более 30 лет назад. По её словам, желающих прийти на её место особо не наблюдается.



У врачей нормальным явлением считается суточное дежурство с последующей сменой, т.е. фактически рабочий день протяжённостью порядка 30-35 часов (поспать на дежурстве в крупной больнице практически нереально, в лучшем случае 1-2 часа урывками).



При заболевании ОРВИ проще взять несколько дней за свой счёт, чем стоять через день по 1-2 часа в очереди в поликлинику за больничным, рискуя подхватить что-то ещё, при этом записаться заранее чаще всего можно только на дату через 1-2 недели, что будет уже не актуально.



А теперь попробуем спрогнозировать ситуацию в больницах при увеличении числа заболевших коронавирусом COVID-19 до 1000-5000-10000 человек…





Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц и падению качества медицинской помощи в России, утверждают эксперты. К 2021—2022 годам страна по количеству больниц может достигнуть уровня Российской империи 1913 года Охота за нефтью. Погоня за прибылью как разновидность оккупации

Если не система здравоохранения, то, может, нас спасёт правительство?



Пока правительством никаких серьёзных действий не предпринято. Нет, есть какие-то проверки, кого-то посадили в карантин, но всё это капля в море. Инкубационный период длительный, поэтому количество заражённых увеличивается незаметно. Вводить карантин после того, как эпидемия уже разрослась, гораздо менее эффективно, чем сделать это сейчас.



Ничего такого не делается, «панику» поднимают только независимые СМИ:



Угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Хотелось бы только понять, на чём основаны столь оптимистичные заявления?



С другой стороны, возможно, какие-то меры всё-таки принимаются. Например, на сайте производителя систем очистки воздуха размещено такое объявление:



На данный момент сложилась сложная ситуация с отгрузкой облучателей «Дезар» в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Облучателей в свободной продаже НЕТ. Нет НИКАКИХ моделей! В свободной продаже в наличии на складе они появятся только после того, как будут обеспечены все потребности большинства общественных мест.

Не вызовет ли статья автора панику и тот самый дефицит, от которого предлагается застраховаться? Нет. Большинство людей, осознанно или нет, исповедуют т. н. овечий принцип выживания – игнорирование угроз, неограниченно-оптимистичное восприятие реальности и расчёт на волю случая (везение). То есть никаких разумных действий по повышению своей безопасности они предпринимать не будут по умолчанию, да и материалами на эту тему не интересуются. Как показывает опыт, изменить эту модель поведения практически невозможно.



Если же возникнет паника, то, скорее всего, она начнётся из-за официального сообщения, например, о закрытии города на карантин, или чего-то подобного. Паника не имеет ничего общего с разумным планированием, портрет паники – это толпа, сметающая всё с полок магазинов без оглядки на то, нужно ей это или нет. Паника и погромы приводят к ещё большим ограничениям: комендантскому часу, карточному распределению товаров и тому подобному.



Можно предположить, что основным фактором дефицита тех или иных товаров могут стать поставки их за рубеж по большей стоимости и/или действия спекулянтов, скупающих товары для последующей перепродажи.



Граждане, которые сделают заранее разумные закупки необходимых им основных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, скорее сгладят пик потребления, который придётся на период максимального развития эпидемии.



Эпидемия коронавируса — это заговор фармацевтов с целью нажиться на простых людях? Ага, конечно, ВОЗ объявила пандемию именно для того, чтобы Челябинский завод нетканых материалов нарастил продажи медицинских масок…



Эпидемию коронавируса организовали США против Китая? Играть с бактериологическим оружием – это всё равно что поджечь многоквартирный дом, чтобы досадить соседу. Но даже если и так, то какая разница? На объективную реальность это уже никак не повлияет.



Меры по предотвращению эпидемии коронавируса COVID-19

Меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса COVID-19 могут и должны быть приняты как на государственном, так и на личном уровне.



На государственном уровне необходимо:



— уже сейчас отменить в масштабах всей страны все публичные мероприятия: концерты, выставки, спортивные мероприятия и тому подобное, всё только через телевидение и Интернет;



— официально рекомендовать работодателям по возможности переводить сотрудников на режим работы home office (удалённая работа на дому);



— рекомендовать работодателям минимизировать количество командировок сотрудников, совещаний, личных встреч – по возможности организовывать решение вопросов удалённо;

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— отменить или ограничить обучение в школах и институтах, по возможности переходить на удалённое обучение через Интернет;



— рекомендовать родителям не водить детей в детский сад, если есть возможность их с кем-то оставить;



— выработать перечень рекомендаций по поведению в общественных местах, определению признаков заболевания и т.п., и довести их до населения через официальные средства массовой информации;



— жёстко ограничить или полностью запретить экспорт СИЗ (респираторов класса FFP3 и расходных материалов для них, медицинских масок), приборов для очистки и фильтрации воздуха, жизненно важных медицинских препаратов, продуктов;



— снизить или временно убрать налоги и акцизы на производство продукции, дефицит которой может возникнуть из-за эпидемии коронавируса;



— привлекать к уголовной ответственности за спекулятивную торговлю по многократно завышенным ценам СИЗ, лекарствами и другими предметами первой необходимости;



— обеспечить оснащение приборами для очистки и фильтрации воздуха государственные учреждения, школы, детские сады и т.д.;



— обязать крупные предприятия и компании федерального уровня оснастить помещения приборами для очистки и фильтрации воздуха;



— организовать раздачу населению СИЗ, антисептических средств, а, возможно, и ограниченного продуктового набора со складов Росрезерва, на процедуре голосования за внесение поправок в Конституцию РФ (заодно это обеспечит необходимую руководству страны явку);



— рассмотреть и предусмотреть возможность быстрого развёртывания мобильных госпиталей для заболевших, в том числе на базе крытых стадионов и других спортивных учреждений, концертных залов и кинотеатров и т.п., а также способы увеличения возможностей действующих медицинских учреждения по лечению заражённых пациентов.





Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3-КРОНТ («Дезар-3») предотвращает распространение таких инфекций, как грипп, ОРЗ, дифтерия, туберкулез и многих других путем дезинфекции воздуха в помещении. Основная задача – работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей. Также рециркулятор предназначен для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем. Степень обеззараживания: 99%, производительность – 100 м³ в час, мощность – 60 Вт

На личном уровне:



— отказаться от посещения массовых развлекательных мероприятий вне зависимости от запретов на государственном уровне;



— не водить детей в детский сад, если есть с кем оставить их дома;



— ограничить посещение детьми дополнительных занятий, кружков, секций и т.д. до окончания эпидемии;



— по возможности минимизировать контакты в общественном транспорте и в местах скопления людей;



— соблюдать личную гигиену – обязательно мыть руки сразу после посещения общественных мест, использовать рекомендованные средства для дезинфекции рук и лица;



— при ухудшении ситуации вне дома постоянно использовать СИЗ (респираторы), возможно, стоит это делать уже сейчас, а при заболевании кого-либо из членов семьи использовать их и дома;



— приобрести респираторы класса FFP3, а кому позволяют средства, полумаски или полнолицевые маски с соответствующими фильтрами, изучить методы их дезинфекции для продолжительного использования (FAQ по выбору респираторов), можно сразу сказать, что это уже сейчас не везде просто получится сделать, и цены уже выросли в 4-10 раз. Наиболее эффективными являются полнолицевые маски, с респираторами и полумасками необходимо использование защитных очков, так как вирус эффективно заражает при попадании в глаза;





Респираторы класса FFP3

Не отрекайся от рубля. Советы постороннего

Полнолицевая маска и полумаска с противоаэрозольными фильтрами — это наилучшее средство для защиты от заражения коронавирусом COVID-19

— медицинские маски для здоровых людей практически бесполезны, они необходимы тем, кто уже заболел, для снижения воздействия на окружающих. Использовать медицинские маски можно только при отсутствии других СИЗ: Рекомендации ВОЗ по применению масок среди населения, в условиях ухода за заболевшим на дому и при оказании медицинской помощи в контексте вспышки нового коронавируса (2019-нКоВ);



— создать запас необходимых для личного использования лекарственных средств, например, если кто-то пьёт таблетки от хронического заболевания, то создать их запас на 2-3 месяца, а также аналогичный запас простейших недорогих препаратов – жаропонижающих, противовоспалительных. Помимо риска дефицита лекарств необходимо минимизировать количество посещений аптек в угрожаемый период, поскольку в них будут выше шансы столкнуться с заболевшими COVID-19;



— создать запас продуктов длительного хранения и хозтоваров на период 2-3 месяца на случай дефицита продуктов или ввода ограничений на перемещение (карантин);



— исходя из финансовых возможностей рассмотреть возможность приобретения бытового очистителя воздуха с HEPA-фильтром и УФ-фильтром, способного снизить вероятность передачи инфекции между членами семьи (FAQ по выбору очистителей воздуха);



— ограничить траты на предметы роскоши и другие товары, не относящиеся к товарам первой необходимости;



— не поддаваться панике, при создании запасов использовать принципы разумной достаточности, не проявлять агрессии по отношению к заболевшим и потенциально заболевшим людям и предотвращать такую агрессию, проявляемую другими, быть внимательными по отношению к состоянию здоровья своих близких.



Рекомендации ВОЗ по уходу за пациентами с легкой формой заболевания, предположительно вызванного новым коронавирусом COVID-19. Начало 2020 года оказалось богатым на «весёлые» новости. Здесь и распространение коронавируса COVID-19, и угроза разрастания военного конфликта в Сирии из-за действий Турции, и резкое снижение цен на нефть с последующим снижением курса рубля.Снижение курса рубля мы переживали уже не раз, может, и в этот раз обойдётся, хотя радости, конечно, мало. Ядерная война из-за Турции тоже вряд ли начнётся – великие державы не жертвуют собой ради союзников. А вот на коронавирусе остановимся поподробнее.Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были выявлены в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Уже 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. На 12.03.2020 г. было зафиксировано 126 672 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них выздоровело 68 305 человек, скончался 4 641 человек. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ 30 января 2020 года вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значениеВ России первые заболевшие коронавирусом были зафиксированы 31 января 2020 года. Заболевшими оказались жители КНР. На 12.03.2020 г. в России зафиксировано 28 заражённых коронавирусом COVID-19.Основным показателем, характеризующим степень заразности вируса, является– ожидаемое количество вторичных случаев заражения, вызванное одной инфекцией, то есть количество человек, которых в среднем заражает один больной. По последним оценкам, для коронавируса COVID-19 этот показатель равен примерно 2-4 (показатель увеличивался с конца января до текущего времени). Для сравнения: у вируса гриппа этот показатель равен 1,3-2.По информации с сайта ВОЗ, инкубационный период (период времени между заражением и появлением клинических симптомов заболевания вирусом COVID-19) колеблется в пределах от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Эти оценки будут уточняться по мере поступления новых данных, поскольку есть информация, что этот период может составлять до 28 дней.Заразность носителя при отсутствии симптомов способствует распространению коронавируса. Человек, заражённый коронавирусом COVID-19, продолжительный период не подозревает о своём заболевании, активно контактирует с окружающими, и к моменту появления признаков заболевания успевает заразить значительное число людей.Обратите внимание на схожесть графиков увеличения количества заболеваний в Италии и во Франции: единичные случаи и через три-четыре недели — резкий всплеск.Есть подозрение, что малое количество заболевших в некоторых странах объясняется либо неспособностью их системы здравоохранения оперативно выявлять заболевших, либо нежеланием руководства этих стран признавать/озвучивать проблему. В первую очередь это относится к странам третьего мира, где при ужасной скученности и антисанитарии эпидемии коронавируса вроде как и нет. Достаточно вспомнить случай в Туркмении:С другой стороны, есть и хорошие новости: власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел. Вопрос в том, насколько реален этот прогноз, и в том, насколько правительства других стран могут и готовы повторить жесткие и эффективные меры КНР по сдерживанию распространения заболевания.Важным вопросом является показатель летальности COVID-19. Во многом это определяет отношение населения к заболеванию: страх смерти заставляет людей (не всех) более трепетно относиться к своему здоровью и рекомендациям медиков.Летальность заболевания является статистическим показателем, равным отношению числа умерших от какой-либо болезни к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. Те, кто еще болеет, в расчет не берутся.Таким образом, на 12.03.2020 г. средняя летальность COVID-19 составляет:(количество умерших / (количество умерших + количество выздоровевших)) х 100% = (4 641 / (4 641 + 68 305)) х 100% = 6,4%,при этом:— в Китае: (3 172 / (3 172 + 62 892)) х 100% = 4,8%;— в Италии: (827 / (827 + 1 045)) х 100% = 44,1%;— в Иране: (429 / (429 + 2 959)) х 100% = 12,7%;— в Южной Корее: (66 / (66 + 333)) х 100% = 16,5%;— в Испании: (55 / (55 + 183)) х 100% = 23,1%.Если рассчитывать летальность на количество заболевших:(количество умерших / (количество умерших + количество заболевших)) х 100% = (4 641 / (4 641 + 128 343)) х 100% = 3,5%,при этом:— в Китае: (3 172 / (3 172 + 80 932)) х 100% = 3,8%;— в Италии: (827 / (847 + 12 462)) х 100% = 6,2%;— в Иране: (429 / (429 + 10 075)) х 100% = 4,1%;— в Южной Корее: (66 / (66 + 7 869)) х 100% = 0,8%;— в Испании: (55 / (55 + 2 277)) х 100% = 2,4%.Широкомасштабное исследование, в основу которого легли данные о 72 000 подтвержденных случаев инфекции в Китае, показало, что в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме, в 14% случаев – в тяжелой форме, а в 5% случаев – в крайне тяжелой форме. По имеющимся данным, эта инфекция наиболее опасна для пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.Предположительно средний показатель летальности COVID-19 составит порядка 3-6% и может быть значительно выше в странах с плохим медицинским обслуживанием. Для сравнения: летальность вируса гриппа — менее 1% (около 0,1 % у вирусов гриппа H2N2 и H3N2).Угрозы от коронавируса COVID-19 можно разбить на три группы:— угроза здоровью;— падение качества жизни;— угроза экономике.Начнём со второго пункта, поскольку он уже заметен. Можно сколько угодно говорить о том, что угроза коронавируса — это фейк, что COVID-19 не опаснее гриппа и что коронавирус — это происки производителей аспирина. Существующую реальность это никак не отменяет.Угроза эпидемии рассматривается всерьёз на разных уровнях, вызывает соответствующую реакцию специальных служб и организаций, которые выпускают отчёты, делают заявления и выдают рекомендации по её предотвращению, в том числе ограничительно-запретительного характера. В результате останавливаются коммуникации, закрываются предприятия, возрастает нагрузка на систему здравоохранения и социальную инфраструктуру. Это вызывает соответствующие движения в экономике: падают акции и курсы валют, растут цены и ставки по кредитам.К примеру, российские акции и курс рубля упали после объявления пандемии ВОЗ.Не следует думать, что это характерно только для России. После разрастания эпидемии в КНР то же самое происходило и с акциями китайских компаний. По данным Bloomberg, цена акций более 2800 китайских компаний упала больше чем на 10%, Financial Times отмечает, что падение котировок на открытии бирж материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2007 года.В США ситуация не лучше: Нью-йоркская фондовая биржа в четверг, 12 марта 2020 года, пережила крупнейший спад с «черного понедельника» 1987 года, несмотря на решение Федеральной резервной системы (ФРС), исполняющей роль Центробанка США, выделить 1,5 трлн. долларов в качестве краткосрочных займов для стимулирования национальной экономики и стабилизации финансовой системы.— снижение заработной платы;— дефицит некоторых товаров;— сокращение количества рабочих мест;— рост стоимости товаров и услуг.Другим фактором влияние вируса COVID-19 станет снижение качества жизни. Уже сейчас введены ограничения на международные перемещения, отменяются мероприятия с большим скоплением людей, прибывшие из-за рубежа помещаются на строгий карантин. В дальнейшем можно ожидать существенного усиления ограничительных мер вплоть до ввода запрета на работу развлекательных учреждений, комендантского часа, закрытия на карантин целых населённых пунктов.— запрета на туристические поездки в ряд стран или в целом;— отмены концертов, спортивных мероприятий и т.п.;— домашнего карантина для находящихся под подозрением на коронавирус;— принудительной изоляции для находящихся под подозрением на коронавирус.При ухудшении ситуации:— закрытия развлекательных заведений – ресторанов, баров, магазинов и т.п.;— запрета на покидание населённых пунктов (создание карантинных зон).С точки зрения здоровья в наибольшей группе риска находятся пожилые люди, летальность от коронавируса COVID-19 для которых достигает 20%. Учитывая то, что многие семьи проживают совместно с пожилыми родственниками или плотно общаются, угроза для последних существенно возрастает из-за повышенного риска заражения. Положительным моментом является меньшее воздействие коронавируса COVID-19 на детей, особенно младшего возраста.Паника и увеличение числа заболевших могут привести к дефициту жизненно важных лекарственных средств, возможно, что и продуктов, а также других товаров первой необходимости. В настоящий момент уже существует значительный дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) – респираторов, медицинских масок и т. п. из-за их закупок в огромных количествах зарубежными покупателями.Самой значительной проблемой можно считать возможность превышения числа заболевших коронавирусом COVID-19 над возможностями системы здравоохранения по их лечению. В этом случае можно ожидать увеличения смертности из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.— задержки в получении медицинской помощи при заболевании или полное отсутствие такой возможности;— дефицит лекарств, СИЗ, продуктов питания и других жизненно-важных товаров;— повышенный риск наступления смерти для людей пожилого возраста.Наша система здравоохранения и в обычное время работает на пределе из-за нехватки врачей. Моего ребёнка обследует женщина-врач, которая обследовала ещё меня в детстве, а было это более 30 лет назад. По её словам, желающих прийти на её место особо не наблюдается.У врачей нормальным явлением считается суточное дежурство с последующей сменой, т.е. фактически рабочий день протяжённостью порядка 30-35 часов (поспать на дежурстве в крупной больнице практически нереально, в лучшем случае 1-2 часа урывками).При заболевании ОРВИ проще взять несколько дней за свой счёт, чем стоять через день по 1-2 часа в очереди в поликлинику за больничным, рискуя подхватить что-то ещё, при этом записаться заранее чаще всего можно только на дату через 1-2 недели, что будет уже не актуально.А теперь попробуем спрогнозировать ситуацию в больницах при увеличении числа заболевших коронавирусом COVID-19 до 1000-5000-10000 человек…Пока правительством никаких серьёзных действий не предпринято. Нет, есть какие-то проверки, кого-то посадили в карантин, но всё это капля в море. Инкубационный период длительный, поэтому количество заражённых увеличивается незаметно. Вводить карантин после того, как эпидемия уже разрослась, гораздо менее эффективно, чем сделать это сейчас.Ничего такого не делается, «панику» поднимают только независимые СМИ:Хотелось бы только понять, на чём основаны столь оптимистичные заявления?С другой стороны, возможно, какие-то меры всё-таки принимаются. Например, на сайте производителя систем очистки воздуха размещено такое объявление:Нет. Большинство людей, осознанно или нет, исповедуют т. н. овечий принцип выживания – игнорирование угроз, неограниченно-оптимистичное восприятие реальности и расчёт на волю случая (везение). То есть никаких разумных действий по повышению своей безопасности они предпринимать не будут по умолчанию, да и материалами на эту тему не интересуются. Как показывает опыт, изменить эту модель поведения практически невозможно.Если же возникнет паника, то, скорее всего, она начнётся из-за официального сообщения, например, о закрытии города на карантин, или чего-то подобного. Паника не имеет ничего общего с разумным планированием, портрет паники – это толпа, сметающая всё с полок магазинов без оглядки на то, нужно ей это или нет. Паника и погромы приводят к ещё большим ограничениям: комендантскому часу, карточному распределению товаров и тому подобному.Можно предположить, что основным фактором дефицита тех или иных товаров могут стать поставки их за рубеж по большей стоимости и/или действия спекулянтов, скупающих товары для последующей перепродажи.Граждане, которые сделают заранее разумные закупки необходимых им основных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, скорее сгладят пик потребления, который придётся на период максимального развития эпидемии.Ага, конечно, ВОЗ объявила пандемию именно для того, чтобы Челябинский завод нетканых материалов нарастил продажи медицинских масок…Играть с бактериологическим оружием – это всё равно что поджечь многоквартирный дом, чтобы досадить соседу. Но даже если и так, то какая разница? На объективную реальность это уже никак не повлияет.Меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса COVID-19 могут и должны быть приняты как на государственном, так и на личном уровне.— уже сейчас отменить в масштабах всей страны все публичные мероприятия: концерты, выставки, спортивные мероприятия и тому подобное, всё только через телевидение и Интернет;— официально рекомендовать работодателям по возможности переводить сотрудников на режим работы home office (удалённая работа на дому);— рекомендовать работодателям минимизировать количество командировок сотрудников, совещаний, личных встреч – по возможности организовывать решение вопросов удалённо;— отменить или ограничить обучение в школах и институтах, по возможности переходить на удалённое обучение через Интернет;— рекомендовать родителям не водить детей в детский сад, если есть возможность их с кем-то оставить;— выработать перечень рекомендаций по поведению в общественных местах, определению признаков заболевания и т.п., и довести их до населения через официальные средства массовой информации;— жёстко ограничить или полностью запретить экспорт СИЗ (респираторов класса FFP3 и расходных материалов для них, медицинских масок), приборов для очистки и фильтрации воздуха, жизненно важных медицинских препаратов, продуктов;— снизить или временно убрать налоги и акцизы на производство продукции, дефицит которой может возникнуть из-за эпидемии коронавируса;— привлекать к уголовной ответственности за спекулятивную торговлю по многократно завышенным ценам СИЗ, лекарствами и другими предметами первой необходимости;— обеспечить оснащение приборами для очистки и фильтрации воздуха государственные учреждения, школы, детские сады и т.д.;— обязать крупные предприятия и компании федерального уровня оснастить помещения приборами для очистки и фильтрации воздуха;— организовать раздачу населению СИЗ, антисептических средств, а, возможно, и ограниченного продуктового набора со складов Росрезерва, на процедуре голосования за внесение поправок в Конституцию РФ (заодно это обеспечит необходимую руководству страны явку);— рассмотреть и предусмотреть возможность быстрого развёртывания мобильных госпиталей для заболевших, в том числе на базе крытых стадионов и других спортивных учреждений, концертных залов и кинотеатров и т.п., а также способы увеличения возможностей действующих медицинских учреждения по лечению заражённых пациентов.— отказаться от посещения массовых развлекательных мероприятий вне зависимости от запретов на государственном уровне;— не водить детей в детский сад, если есть с кем оставить их дома;— ограничить посещение детьми дополнительных занятий, кружков, секций и т.д. до окончания эпидемии;— по возможности минимизировать контакты в общественном транспорте и в местах скопления людей;— соблюдать личную гигиену – обязательно мыть руки сразу после посещения общественных мест, использовать рекомендованные средства для дезинфекции рук и лица;— при ухудшении ситуации вне дома постоянно использовать СИЗ (респираторы), возможно, стоит это делать уже сейчас, а при заболевании кого-либо из членов семьи использовать их и дома;— приобрести респираторы класса FFP3, а кому позволяют средства, полумаски или полнолицевые маски с соответствующими фильтрами, изучить методы их дезинфекции для продолжительного использования (FAQ по выбору респираторов), можно сразу сказать, что это уже сейчас не везде просто получится сделать, и цены уже выросли в 4-10 раз. Наиболее эффективными являются полнолицевые маски, с респираторами и полумасками необходимо использование защитных очков, так как вирус эффективно заражает при попадании в глаза;— медицинские маски для здоровых людей практически бесполезны, они необходимы тем, кто уже заболел, для снижения воздействия на окружающих. Использовать медицинские маски можно только при отсутствии других СИЗ: Рекомендации ВОЗ по применению масок среди населения, в условиях ухода за заболевшим на дому и при оказании медицинской помощи в контексте вспышки нового коронавируса (2019-нКоВ);— создать запас необходимых для личного использования лекарственных средств, например, если кто-то пьёт таблетки от хронического заболевания, то создать их запас на 2-3 месяца, а также аналогичный запас простейших недорогих препаратов – жаропонижающих, противовоспалительных. Помимо риска дефицита лекарств необходимо минимизировать количество посещений аптек в угрожаемый период, поскольку в них будут выше шансы столкнуться с заболевшими COVID-19;— создать запас продуктов длительного хранения и хозтоваров на период 2-3 месяца на случай дефицита продуктов или ввода ограничений на перемещение (карантин);— исходя из финансовых возможностей рассмотреть возможность приобретения бытового очистителя воздуха с HEPA-фильтром и УФ-фильтром, способного снизить вероятность передачи инфекции между членами семьи (FAQ по выбору очистителей воздуха);— ограничить траты на предметы роскоши и другие товары, не относящиеся к товарам первой необходимости;— не поддаваться панике, при создании запасов использовать принципы разумной достаточности, не проявлять агрессии по отношению к заболевшим и потенциально заболевшим людям и предотвращать такую агрессию, проявляемую другими, быть внимательными по отношению к состоянию здоровья своих близких.Рекомендации ВОЗ по уходу за пациентами с легкой формой заболевания, предположительно вызванного новым коронавирусом COVID-19. Андрей Митрофанов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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