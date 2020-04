Коронавирус был создан на территории США • 80 • Война Из истории появления вируса-химеры Споры о происхождении коронавируса COVID-19 можно завершить. Он был искусственно создан международной группой учёных на территории США в 2015 году. В состав этой группы входили 12 американских вирусологов, два китайских эксперта из Уханьского института вирусологии и один швейцарский ученый из Цюрихского института биомедицины. Возглавлял группу Vineet D. Menachery, доцент (assistant professor) ряда университетов США, основное место работы которого Национальная лаборатория Галвестона (Galveston National Laboratory, GNL) в Техасском университете. 9 ноября 2015 года в самом авторитетном медицинском журнале Nature Medecine была опубликована статья A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence (SARS-подобный кластер циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал появления у человека). Первым в ряду авторов этой статьи стоит Vineet D. Menachery. Вот что говорится в этой научной публикации: «Используя систему обратной генетики SARS-CoV2, мы создали и исследовали вирус-химеру, вызывающий всплеск коронавируса летучей мыши SHC014 в адаптированном для мыши остове SARS-CoV». Для справки сообщим, что метод обратной генетики заключается в манипуляции отдельными генами. По сути, это метод проб и ошибок. Вирус-химера – это гибридный вирус, созданный путём объединения фрагментов нуклеиновой кислоты из двух или более различных вирусов. Объединение двух патогенных вирусов резко увеличивает летальность нового вируса. Далее в исследовании группы Vineet D. Menachery сказано: «Результаты показывают, что вирусы группы 2b… могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать титров in vitro (в пробирке. – Ред.), эквивалентных эпидемическим штаммам SARS-CoV. Кроме того, эксперименты in vivo (в естественных условиях. – Ред.) демонстрируют репликацию вируса-химеры в легких мыши с заметным патогенезом. Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии показала низкую эффективность; подходы как к моноклональным антителам, так и к вакцинам не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования CoV с использованием нового белка с шипами». На основании этих результатов группа учёных под руководством Vineet D. Menachery воспроизвела «инфекционный полноразмерный рекомбинантный вирус SHC014» с «надёжной репликацией вируса как in vitro, так и in vivo». Авторы объяснили, что ими создан крайне опасный вирус и объявили, что «появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям» [выделено нами. – В.П.]. Данная публикация – убедительное доказательство того, что химерный коронавирус SARS-CoV был искусственно создан на территории США под руководством известного американского вирусолога из лаборатории Галвестона. Исследования этой лаборатории финансируются, как пишет итальянский эксперт Беатриса Кавалли, «Пентагоном, центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), федеральными агентствами и, само собой разумеется, биофармацевтической промышленностью». Профессор Фрэнсис Бойл из Иллинойского университета в Шампейне (США) в октябре 2015 года в интервью новозеландскому новостному порталу Scoop Nedia рассказал, что «Национальная лаборатория Галвестон в Техасе – это исследовательская лаборатория с высоким уровнем защиты, которая занимается поиском потенциальных агентов биологической войны в дикой природе в других частях мира, чтобы превратить их в биологическое оружие [выделено нами. – В.П.]». «Они говорят, что их работа с Эболой связана с вакциной, но эту же технологию можно использовать и для оружия. Галвестон работает, чтобы аэрозолизировать Эболу, как Форт Детрик работал над аэрозолем сибирской язвы. Аэрозоль агента биологической войны всегда является подспорьем для разработки оружия, доставляемого по воздуху людям, которые будут его вдыхать. Галвестон должен быть закрыт, как и Форт Детрик, это преступные предприятия», – подчеркнул Фрэнсис Бойл, не зная, что через месяц в научном журнале будет рассказано о создании в Соединённых Штатах ещё более опасного биологического оружия. Среди авторов статьи в Nature Medecine – китайский профессор вирусологии, исследовательница Уханьского института Ши Чженли. Именно она установила, что заболевшие в Ухане пациенты заражены новым коронавирусом 2019-nCoV. И именно её сотрудники провели «быстрое секвенирование генома нового коронавируса и поделились результатами с мировой общественностью, что позволило с невиданной скоростью начать поиск вакцины и создание тестов на антитела», – пишет Deutsche Welle. В последние недели Ши Чженли «стала объектом травли в социальных сетях как в Азии, так и в других регионах мира. Её обвиняют в том, что она допустила утечку коронавируса из лаборатории». Ши Чженли отрицает обвинения в свой адрес. «Клянусь жизнью, вирус не имеет никакого отношения к лаборатории», – говорит она. В защиту китайского вирусолога выступил Питер Дасзак, президент американской организации EcoHealth Alliance, занимающейся проблемами передачи инфекций от животных к людям. В интервью радиостанции National Public Radio Дасзак назвал полной чушью утверждение о том, что вирус сбежал из китайской лаборатории. Дасзак работал вместе с Ши Чженли и свидетельствует, что в лаборатории в Ухане не хранились образцы вируса SARS-CoV-2. Однако если в лаборатории в Ухане коронавируса SARS-CoV-2, позднее переименованного в COVID-19, не было, то он определённо был в одной из американских лабораторий. И скорее всего, это лаборатория Галвестон в Техасском университете. Версии о том, что коронавирус был выкраден из американской лаборатории китайскими учёными, несостоятельны. Лаборатория Галвестона охраняется строже Форт-Нокса. История с COVID-19 – часть глобалистской кампании, главным дирижёром которой выступает Билл Гейтс. Трудно отрицать и причастность к этому Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой поступает в основном от Гейтса. О тяжёлом кризисе в современном российском военном кино Бывший советник Трампа Роджер Стоун, отбывающий 40 месяцев лишения свободы за лжесвидетельство о своём участии в недоказанном сговоре предвыборного штаба Трампа с Кремлём, на днях из-за тюремной решётки дал радиоинтервью The Joe Piscopo Show, в котором заявил, что Билл Гейтс, возможно, создал коронавирус, чтобы микрочипировать людей. Говоря о смертоносном вирусе, Стоун сказал: «Сыграл ли Билл Гейтс какую-либо роль в создании и распространении вируса – открытый вопрос для бурных дебатов. У меня есть друзья-консерваторы, которые говорят, что это смехотворно, и другие, которые абсолютно уверены в этом. Но вот что я знаю наверняка. Он и другие глобалисты определенно пользуются им для принудительной вакцинации и вживления людям микрочипов, чтобы помечать тех, кто прошел тестирование. Только через мой труп. Принудительная вакцинация? Ни за что на свете!» Если Роджера Стоуна ещё можно заподозрить в нелюбви к глобалистам, засадившим его в тюрьму за попытки защитить Трампа, то вполне респектабельное издание Politico опубликовало ещё в мае 2017 года статью «Знакомьтесь: Билл Гейтс, самый могущественный в мире врач». В ней говорилось, что благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, третьим попечителем которого является Уоррен Баффет, благодаря своим щедрым взносам фактически взял под контроль ВОЗ. Авторы статьи, европейские корреспонденты Politico Натали Уэ и Кармен Пон, писали: «За последнее десятилетие самый богатый человек мира стал вторым крупнейшим донором ВОЗ, уступая лишь Соединенным Штатам и опередив Соединенное Королевство. Такая щедрость дала ему непомерное влияние на ее повестку – влияние, которое может возрасти, поскольку США и Великобритания угрожают сократить финансирование, если организация не найдёт лучшее употребление средствам». Тридцать НПО по защите здоровья направили открытое письмо исполнительному комитету ВОЗ с протестом «против превращения Фонда Гейтса в официального партнера организации, поскольку его доход поступает от инвестиций в компании, противоречащие целям общественного здравоохранения, такие как Coca-Cola». В апреле 2018 года независимый портал Mysterious Times написал, что вакцины Гейтса – орудие сокращения населения Земли. Массовые прививки калечат и убивают тысячи детей на разных континентах, приводят к бесплодию женщин. Автор текста на Mysterious Times цитирует Гейтса: «Делая людей более здоровыми, мы можем сократить численность мирового населения». Предположения Роджера Стоуна не лишены оснований. На официальном сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс имеется информация о сотрудничестве с британским The Pirbright Institute, изучающим вирусы домашних животных. В 2018 году институт получил патент на выделенный им ослабленный штамм коронавируса, поражающего кур. Актуальные выводы из уроков Второй мировой войны Независимый портал Human Are Free пишет, что это «всего лишь еще один превращенный в оружие штамм вируса, созданный для того, чтобы продать как можно больше бесполезных вакцин, одновременно убивая тысячи, а может быть, и миллионы людей». Внимательное рассмотрение страницы патента показывает, что Институту Пирбрайта принадлежат ряд патентов на вирусы, в том числе патент на вирус африканской чумы свиней, который указан как «вакцина». «То, как складывается вся эта ситуация с коронавирусом, создает впечатление, что однажды было предложено Гейтсом в качестве “решения” предполагаемой проблемы “перенаселения”. Возможно, президенту США было бы полезно ознакомиться с цитированной выше статьёй в Nature Medecine, особенно с тем её местом, где говорится, что «появление SARS-CoV ознаменовало новую эру в межвидовой передаче тяжелых респираторных заболеваний с глобализацией, ведущей к быстрому распространению по всему миру и огромным экономическим последствиям». Эти слова были написаны четыре года назад. Сейчас они воплощаются в жизнь. Фото: REUTERS/Tom Brenner Если 45-й президент США не сможет обуздать распространение эпидемии в США, президентом на второй срок ему, скорее всего, не быть. И времени у Трампа очень мало. Заглавное фото: REUTERS/Dado Ruvic Владимир ПРОХВАТИЛОВ Фонд Стратегической Культуры





