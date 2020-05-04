Коронавирус активной работе не помеха: Пресс-секретарь рассказал о заболевшем Мишустине

Премьер-министр России Михаил Мишустин вопреки болезни активно работает удалённо. Он находится под наблюдением врачей и чувствует себя нормально. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он отметил, что Мишустин продолжает работу с документами и всё время находится на связи с коллегами.

"Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное", - рассказал Беляков.

Ранее сообщалось о том, что в самый канун майских праздников стало известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина тест на коронавирус оказался положительным и он уходит в самоизоляцию. Временно исполнять его обязанности будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, который известен резкими заявлениями, сделанными в адрес либералов.