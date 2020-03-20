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Коронавирус-2. Впереди кризис и застой, но жизнь наладится. Или нет?

20 марта 2020, 10:35  •  76 • Аналитика
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 20 марта/ Радио Sputnik. Весь мир закрылся на карантин, и самое время – а его сейчас будет много, свободного – задуматься о нашем будущем. Экономическом. Собрали самые очевидные вопросы и спросили эксперта. Что еще изменит в нашей жизни эпидемия? Что можно назвать индексом паники? Нужно ли скупать айфоны? А что в Китае? Дональд Трамп, Меркель и другие политики, которые наводят ужас – им не страшно? Кто ответит за кризис? Что отразится на рубле? Покупать ли доллары? Как быть тем, кто работает на проценте? Когда все наладится и что делать прямо сейчас?
1:22 Паникеры по-своему испытывают удовольствие, им нравится эта ситуация, в глубине души они рады, что у них подвернулся повод попаниковать, посметать эту тушенку, вспомнить немножко 90-е.
2:09 В условиях глобального кризиса перепроизводства нет ничего лучше, чем продать излишки.
2:48 Это новая волна глобального кризиса, который мы переживаем с 2008 года.
3:34 Китайские власти позволяют кризису идти своим ходом, потому что уже не могут, видимо, ему препятствовать. Они мобилизовали общество под темой "коронавирус"… показали высокую организованность китайской нации в борьбе с угрозой. Страшная угроза или нет – уже не важно.
4:21 В Америке сейчас другая "пластинка" – паническая, огромные очереди.
4:40 Американцы заинтересованы не столько мобилизовать общество, как это сделали в Китае и, как мне кажется, будет происходить и у нас, а скорее его деморализовать. И перенаправить его недовольство на вирус.
8:46 В правительстве говорят – это не мы устроили кризис. Мы не ответственны и не мы не предотвратили его.
13:11 Хотя чиновники при замедлении экономики говорят, что это – пауза роста, небольшое замедление, потом все ускорится… но экономика так не работает: либо вниз, либо вверх. Поэтому, если уже пошло вниз, значит пойдет вниз дальше.
15:37 Покупать доллары сейчас, на мой взгляд, не стоит, был прекрасный момент в январе-феврале, когда можно было купить по 61.
16:12 Те, кто не успел купить, должны успокоиться, и думать не о долларе, а о том, чтобы иметь рублевые резервы.
20:11 После того, как падение закончится, будет застой.
20:31 Как мы будем выходить из кризиса? Мы будем строить очень много жилья, инфраструктурное строительство.
24:15 Тем, кто работает на проценте, на коротких соглашениях, фриланс и так далее, для них может наступить очень серьезная просадка.
25:30 Экономика будет регулируемая, экономика будет рыночная, экономика будет с очень большой ролью государства и с очень большой ролью высшей бюрократии. Это касается всех стран.
27:51 Налаживаться все начнет с 21-го года. Примерно.
28:01 Самое главное в кризис и в депрессию – деньги. Если у вас есть деньги, наличные средства, то вы можете чувствовать себя в безопасности. Хороший момент покупать недвижимость, если есть деньги.
31:04 В России нужна эффективная национальная система здравоохранения, которая распространяется на всех.
32:34 Такие кризисы случаются примерно раз в четверть века, могут продолжаться 10 лет и более.
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