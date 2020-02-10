Коронавирус – только начало: вслед за разгулом болезни может прийти голод • 123 • Аналитика

Пока весь мир, содрогаясь, подсчитывает убытки, уже нанесенные ему разворачивающейся эпидемией вируса 2019-nCoV и с замиранием сердца пытается просчитать, насколько катастрофическим может стать для мировой экономики ее дальнейшее распространение, на подходе, похоже, новая беда. И не одна. События разворачиваются так, словно кто-то открыл настоящий ящик Пандоры, из которого на Землю разом хлынули опаснейшие заболевания. И пусть эти хвори пока поражают не людей, а скот и птицу, однако их вспышки вполне могут вызвать проблемы с продовольствием, и отнюдь не локального, а глобального уровня. Во всяком случае, пока что к тому все и идет.



Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных, первый месяц нынешнего года стал небывало богат на активность особо опасных, высокопатогенных заболеваний братьев наших меньших. Только в течение января организацией зафиксированы около полутысячи их очагов по всему миру. Творится что-то невообразимое: стремительно распространяется ящур в Южной Африке, в Японии свирепствует классическая чума свиней. В пасторальной Швейцарии вновь заявил о себе блютанг – опаснейшая овечья лихорадка. Резкую вспышку дало бешенство – сейчас с ним идет борьба как в Испании, так и в весьма далекой от нее Малайзии. В обеих странах опаснейшее заболевание имеет множество центров распространения.







Особую тревогу ученых вызывает прямо-таки всемирная «атака» целого ряда штаммов птичьего гриппа. Датчанам еще повезло – они имеют дело с низкопатогенной его разновидностью. А вот в Китае, Румынии, Чехии, Словакии, на Украине и даже в благополучной Германии выявлены его высокопатогенные разновидности, представляющие особую опасность. О возможных последствиях бедствия можно судить по ситуации в подвергшихся особенно сильному удару этого заболевания Саудовской Аравии и Вьетнаме. В первой из этих стран, где зафиксирован штамм вируса птичьего гриппа H5N8, уже пало около 25 тысяч хохлаток, около 300 тысяч кур пришлось забить в санитарных целях.



Во Вьетнаме, где выявлен птичий грипп штамма H5N6, дела пока не столь катастрофичны. Однако особое беспокойство вызывает тот факт, что первые тысячи погибших от него домашних птиц были выявлены в одной из деревень на границе с Китаем. А ведь именно в китайской провинции Хунань, расположенной по соседству с «родиной» 2019-nCoV, был впервые в этом году зафиксирован и птичий грипп, правда, несколько иного штамма — H5N1. Возможно, выдвигаемые время от времени версии относительно того, что Поднебесная стала объектом биологической атаки, все-таки имеют под собой основания. Впрочем, тогда придется предположить, что одним только Китаем деятельность тех, кто выпустил на свободу опаснейшие заболевания, далеко не ограничилась. И, соответственно, злодейские планы их заключаются не только в подрыве китайской экономики.



Во всяком случае, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) уже сегодня заявляет о росте мировых цен на абсолютное большинство видов продовольствия. Индекс продовольственных цен ФАО в январе 2020 года вырос на 0,7% в сравнении с показателями декабря 2019 года и на 11,3% превысил собственную величину за соответствующий период прошлого года. Пока что ничего катастрофического вроде бы не происходит. Тем не менее, тенденция к подорожанию хлеба насущного на планете вряд ли может быть предметом для радости, а уж в сочетании с терзающими сельское хозяйство болезнями животных — тем более. Возможно, человечеству следует на время отвлечься от бесконечных баталий за сферы влияния, рынки и энергетические потоки и задуматься о том, что оно завтра будет есть…



Китай с его 1,5-миллиардным населением уже задумывается, учитывая, что до 15% традиционных внутренних поставщиков продуктов питания временно приостановили свою работу из-за разгула коронавируса. Пока весь мир, содрогаясь, подсчитывает убытки, уже нанесенные ему разворачивающейся эпидемией вируса 2019-nCoV и с замиранием сердца пытается просчитать, насколько катастрофическим может стать для мировой экономики ее дальнейшее распространение, на подходе, похоже, новая беда. И не одна. События разворачиваются так, словно кто-то открыл настоящий ящик Пандоры, из которого на Землю разом хлынули опаснейшие заболевания. И пусть эти хвори пока поражают не людей, а скот и птицу, однако их вспышки вполне могут вызвать проблемы с продовольствием, и отнюдь не локального, а глобального уровня. Во всяком случае, пока что к тому все и идет.Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных, первый месяц нынешнего года стал небывало богат на активность особо опасных, высокопатогенных заболеваний братьев наших меньших. Только в течение января организацией зафиксированы около полутысячи их очагов по всему миру. Творится что-то невообразимое: стремительно распространяется ящур в Южной Африке, в Японии свирепствует классическая чума свиней. В пасторальной Швейцарии вновь заявил о себе блютанг – опаснейшая овечья лихорадка. Резкую вспышку дало бешенство – сейчас с ним идет борьба как в Испании, так и в весьма далекой от нее Малайзии. В обеих странах опаснейшее заболевание имеет множество центров распространения.Особую тревогу ученых вызывает прямо-таки всемирная «атака» целого ряда штаммов птичьего гриппа. Датчанам еще повезло – они имеют дело с низкопатогенной его разновидностью. А вот в Китае, Румынии, Чехии, Словакии, на Украине и даже в благополучной Германии выявлены его высокопатогенные разновидности, представляющие особую опасность. О возможных последствиях бедствия можно судить по ситуации в подвергшихся особенно сильному удару этого заболевания Саудовской Аравии и Вьетнаме. В первой из этих стран, где зафиксирован штамм вируса птичьего гриппа H5N8, уже пало около 25 тысяч хохлаток, около 300 тысяч кур пришлось забить в санитарных целях.Во Вьетнаме, где выявлен птичий грипп штамма H5N6, дела пока не столь катастрофичны. Однако особое беспокойство вызывает тот факт, что первые тысячи погибших от него домашних птиц были выявлены в одной из деревень на границе с Китаем. А ведь именно в китайской провинции Хунань, расположенной по соседству с «родиной» 2019-nCoV, был впервые в этом году зафиксирован и птичий грипп, правда, несколько иного штамма — H5N1. Возможно, выдвигаемые время от времени версии относительно того, что Поднебесная стала объектом биологической атаки, все-таки имеют под собой основания. Впрочем, тогда придется предположить, что одним только Китаем деятельность тех, кто выпустил на свободу опаснейшие заболевания, далеко не ограничилась. И, соответственно, злодейские планы их заключаются не только в подрыве китайской экономики.Во всяком случае, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) уже сегодня заявляет о росте мировых цен на абсолютное большинство видов продовольствия. Индекс продовольственных цен ФАО в январе 2020 года вырос на 0,7% в сравнении с показателями декабря 2019 года и на 11,3% превысил собственную величину за соответствующий период прошлого года. Пока что ничего катастрофического вроде бы не происходит. Тем не менее, тенденция к подорожанию хлеба насущного на планете вряд ли может быть предметом для радости, а уж в сочетании с терзающими сельское хозяйство болезнями животных — тем более. Возможно, человечеству следует на время отвлечься от бесконечных баталий за сферы влияния, рынки и энергетические потоки и задуматься о том, что оно завтра будет есть…Китай с его 1,5-миллиардным населением уже задумывается, учитывая, что до 15% традиционных внутренних поставщиков продуктов питания временно приостановили свою работу из-за разгула коронавируса. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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