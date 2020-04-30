Коронавирус – преступление против человечества. При чём тут Рокфеллеры?

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире "Царьград. Главное" призвал российские следственные органы провести расследование о происхождении COVID-19. Слишком много странностей в рассуждениях о природе заболевания, между тем страдают наши граждане, русские люди. Подобное расследование может стать "новым Нюрнбергским процессом". "Если потребуется", - подчеркнул Малофеев.

Кто, как не русские, будут разбираться во всех нюансах? Особенно в ситуации, когда мы прекрасно знаем, кем именно и как финансируется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметил Константин Малофеев.

"Как человек, который достаточно времени посвятил критике мирового олигархата, который сам себя предпочитает называть мировой закулисой, окутываясь "мантией" конспирологии, могу сказать... Такая "мантия" очень выгодна. Получается, что всякий, кто выступает против этого олигархата - мировой закулисы, начинает выглядеть идиотом. Но если мы от словоблудия уйдём, то перед нами окажется факт. Мы не можем отрицать наличия вируса нового типа, который очень быстро мутирует, о чём говорят ведущие российские учёные. Подобное, безусловно, наталкивает нас на мысль о том, что это непростая вещь".

Каждый слышал о докладе Рокфеллера, выпущенном в 2010 году, а многие его и читали, добавил Малофеев. Наверняка нет тех, кто не знает о фильме, как под копирку описывающем сегодняшнюю пандемию COVID-19. Только выпущен этот фильм был много раньше сегодняшних дней.

"Расследование должно быть непредвзятое. И уж точно не русские организовали вирус в Ухане, и уж точно не русские писали доклад Фонда Рокфеллера, - напомнил Константин Малофеев. - И в этом обсуждении между американцами и китайцами, кто из них первый начал, точно нет нигде России. Поэтому мы являемся независимой стороной, которая должна установить истину. Это нам по силам. А учитывая суверенитет России, мы - единственная страна, которая не испугается этого сделать. Вот это будет настоящая демонстрация нашего суверенитета".

Ресурсов у России более чем достаточно, уверен Малофеев. Информация для расследования также есть, продолжил учредитель Царьграда.

"Достаточно того биоматериала, извините, который имеется в наших руках. Этого уже достаточно. Каким образом проводили, например, свои расследования в отношении нашей антидопинговой лаборатории коллеги из-за границы? Задача была дискредитировать не только российский спорт, а, собственно говоря, и Россию после присоединения Крыма. Они, соответственно, работали с одним информатором. Потом этот информатор бежал на Запад. Потом на основании его слов было всё выполнено. У нас же и сведений достаточно прямо сейчас. И есть возможность силами спецслужб найти информатора среди тех, кто в Институте Джонса Хопкинса или в каких-либо других околосоросовских организациях занимались этим грязным делом. Напоминаю, что даже когда ядерную бомбу делали люди, которые планировали уничтожить Советский Союз, среди них нашлись передавшие эти разработки в Советский Союз. И сейчас, я уверен, найдутся эти люди. Вот, мне кажется, это как раз работа для наших органов безопасности", - сказал Малофеев.

Отдельно учредитель Царьграда подчеркнул, что коронавирус – преступление против человечества.