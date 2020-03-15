Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / Война

Коронавирус – правильно оценить масштабы угрозы

15 марта 2020, 17:35  •  127 • Война
Человечество столкнулось с очень серьёзным вызовом, и опасность эта – общая
Эпидемия, а теперь и пандемия коронавируса, третий месяц занимающая первые полосы мировых СМИ и казавшаяся чем-то далёким, экзотическим, к нам особого отношения не имеющим, с недавних пор весомо, зримо, грубо вторглась в повседневную жизнь людей.
Практически во всех странах севернее тропиков и субтропиков принимаются жесточайшие карантинные меры, закрываются учебные и увеселительные заведения, отменяется множество мероприятий, прекращается пассажирское сообщение между государствами. СМИ и соцсети заполнились комментариями «экспертов» как доморощенных, так и с медицинскими степенями. Разобраться в море информации и мнений, часто противоположных, крайне сложно. Однако наблюдается любопытный феномен – хотя, как правило, в кризисных ситуациях панические слухи распространяются со скоростью горящей сухой травы, сейчас большинство комментариев и оценок носит, скорее, скептический характер.
Дескать, в мире заболело всего 100 тыс. человек (цифра каждый день растёт), из них 3-4% умерли, в основном люди старшего возраста, отягощённые хроническими болезнями. Что ж, люди умирают от болезней, гибнут в результате несчастных случаев в масштабах, несоизмеримых с числом жертв Covid-19. Такие инфекции, как туберкулёз, гепатит, ВИЧ, малярия, уносят куда больше жизней, включая и сезонный грипп, от которого ежегодно умирает 650 тыс. человек, при смертности около 1%, что соизмеримо с летальностью коронавируса…
Есть и такие мнения, что паникой с коронавирусом хотят создать дымовую завесу для «плановой» посадки мировой экономики, запретом массовых мероприятий хотят сорвать акции протеста и т. п.
Отчасти с этим можно согласиться. Общество обычно спокойно относится к «привычному злу», но остро откликается на трагедии, выходящие за рамки повседневности. К примеру, мы спокойно относимся к тому, что каждый день в ДТП гибнут сотни людей, но двух катастроф в течение нескольких месяцев оказалось достаточно, чтобы поставить на прикол, длящийся уже более года, несколько сот новейших американских лайнеров «Боинг-737MAX», что, по оценкам экспертов, привело в 2019 году к потере 0,5% ВВП США, не считая убытков авиакомпаний по всему миру. Наверное, американские власти могли бы счесть, что 200-300 жизней в год – «терпимая» цена за полпроцента ВВП и финансовое благополучие крупнейшей корпорации, но общественный резонанс заставил пойти на крайние меры и снять все машины этого типа с полётов.
Так и в ситуации в коронавирусом. Можно было бы допустить, что власти многих стран дуют на воду, боясь обвинений в недостаточной реакции на опасность, но представляется, что ситуация серьёзнее.
Нельзя сравнивать Covid-19 с «традиционными» инфекциями – туберкулёзом, гепатитом, ВИЧ. Эти болезни основную жатву смертей собирают в странах третьего мира с низким уровнем жизни и медицинского облуживания, имеют не очень агрессивные пути распространения и обычно протекают длительное время
С коронавирусом иначе. Он имеет высокую скорость распространения и острый характер течения заболевания. Он не выбирает жертвы по социальному статусу и, главное, он гораздо опаснее обычного сезонного гриппа.
Элементарный подсчёт показывает, что при смертности в 1% шанс умереть от гриппа в течение жизни для каждого человека приближался бы к процентам десяти. Однако часто ли каждый из нас сталкивался с такими случаями? Так же и с цифрой в 650 тысяч ежегодно умирающих от гриппа. Цифра пошла от статьи на сайте ВОЗ, но в оригинале статьи говорится: от 290 до 650 000 случаев смертей от респираторных заболеваний, включая и воспаления лёгких, и многие другие заболевания. Снова отмечу, что эта статистика охватывает страны с низким уровнем медицины.
250 тысяч жизней унесла в 2009 году последняя объявленная ВОЗ пандемия гриппа, чрезвычайно агрессивного штамма H1N1 (на Украине он запомнился по имитации бурной деятельности тогдашним премьером Юлией Тимошенко, самолично разгружавшей самолёты с «чудо-лекарством» "Тамифлю", потом лекарство оказалось просроченным). Тогда на Украине заболело минимум шесть миллионов человек и более тысячи погибло, т. е. смертность составила около 0,02%.
А у коронавируса, напомню, смертность 3-4%. Для той же Украины при 6 миллионах заболевших это будет означать 200 тысяч смертей и даже гораздо больше. В тяжёлой форме Covid-19 протекает примерно в 15% случаев, и никакая медицина не в состоянии обеспечить необходимое лечение всем – нужны аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое дорогостоящее оборудование, но такого количества «избыточных» мощностей нет ни у одной медицины в мире. В Италии, по информации СМИ, врачи уже получили указания проводить сортировку больных (как на войне), сосредотачиваясь на лечении тех, у кого наибольшие шансы на выздоровление.
Ещё одно кардинальное отличие коронавируса от сезонного гриппа: против последнего у многих людей выработан иммунитет; проводится массовая ежегодная вакцинация, в первую очередь групп риска, что кардинально замедляет распространение болезни. Против коронавируса вакцины пока нет. Нет и людей с выработанным иммунитетом. В Китае зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусом.
Похоже, что человечество столкнулось с очень серьёзной угрозой. Принимаемые властями десятков стран меры никак нельзя счесть излишними. Самые опустошительные эпидемии в мировой истории начинались из одного очага, и накопленный опыт требует купировать потенциальный очаг немедленно.
И этот же опыт показывает, что нельзя поддаваться панике тем более. Следование общепринятым рекомендациям способно значительно снизить персональный риск заболеть, а превентивные меры дают надежду, что массовое вторжение вируса на территорию страны удастся предотвратить. Опыт Китая и Южной Кореи показывает, что эпидемию можно купировать и одолеть (в этих двух странах количество ежедневно выявляемых новых случаев не превышает одного-двух десятков, тогда как ранее речь шла о тысячах). Наконец, хотя специалисты осторожны в прогнозах, есть основания полагать, что с наступлением тепла вирус отступит; по крайней мере, в тёплых странах практически все выявленные случаи связаны с людьми, «вернувшимися с севера».
На Украине, однако, ситуация сложнее – виной тому и общее состояние медицины, и большое количество вернувшихся на родину заробитчан, особенно из Италии. Остаётся надеяться на лучшее; в конце концов, все эпидемии в истории человечества когда-нибудь заканчивались.
В религиозные эпохи о таких бедствиях говорили – бич Божий. А что сейчас скажем?
Антон КАНЕВСКИЙ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 15:35
Сирия 2:0: Американцы нарываются на русскую пощечину, унижая наших военных
11 марта 2020, 09:35
Сирия 2.0: Почему Эрдоган сможет победить в русско-турецкой
10 марта 2020, 09:35
Попадут ли российские Су и МиГи под огонь «русско-турецких» С-400 в небе Сирии
11 марта 2020, 15:35
«Попер — получил»: Путин рассказал об обмане Саакашвили
14 марта 2020, 01:35
Пути сообщения и русская геополитика
11 марта 2020, 14:35
Соглашение по военно-техническому сотрудничеству России и Беларуси истекает в 2020 году
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
15 марта 2020, 02:35
"Проигравшие бандеровские нацисты мстят победителям": Блогер рассказал о по...
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2020, 17:20
Самая дешевая *** Одессы дает жесткий ответ
08 марта 2020, 19:35
Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
10 марта 2020, 07:35
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.