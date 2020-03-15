Коронавирус – правильно оценить масштабы угрозы

Человечество столкнулось с очень серьёзным вызовом, и опасность эта – общая

Эпидемия, а теперь и пандемия коронавируса, третий месяц занимающая первые полосы мировых СМИ и казавшаяся чем-то далёким, экзотическим, к нам особого отношения не имеющим, с недавних пор весомо, зримо, грубо вторглась в повседневную жизнь людей.

Практически во всех странах севернее тропиков и субтропиков принимаются жесточайшие карантинные меры, закрываются учебные и увеселительные заведения, отменяется множество мероприятий, прекращается пассажирское сообщение между государствами. СМИ и соцсети заполнились комментариями «экспертов» как доморощенных, так и с медицинскими степенями. Разобраться в море информации и мнений, часто противоположных, крайне сложно. Однако наблюдается любопытный феномен – хотя, как правило, в кризисных ситуациях панические слухи распространяются со скоростью горящей сухой травы, сейчас большинство комментариев и оценок носит, скорее, скептический характер.

Дескать, в мире заболело всего 100 тыс. человек (цифра каждый день растёт), из них 3-4% умерли, в основном люди старшего возраста, отягощённые хроническими болезнями. Что ж, люди умирают от болезней, гибнут в результате несчастных случаев в масштабах, несоизмеримых с числом жертв Covid-19. Такие инфекции, как туберкулёз, гепатит, ВИЧ, малярия, уносят куда больше жизней, включая и сезонный грипп, от которого ежегодно умирает 650 тыс. человек, при смертности около 1%, что соизмеримо с летальностью коронавируса…

Есть и такие мнения, что паникой с коронавирусом хотят создать дымовую завесу для «плановой» посадки мировой экономики, запретом массовых мероприятий хотят сорвать акции протеста и т. п.

Отчасти с этим можно согласиться. Общество обычно спокойно относится к «привычному злу», но остро откликается на трагедии, выходящие за рамки повседневности. К примеру, мы спокойно относимся к тому, что каждый день в ДТП гибнут сотни людей, но двух катастроф в течение нескольких месяцев оказалось достаточно, чтобы поставить на прикол, длящийся уже более года, несколько сот новейших американских лайнеров «Боинг-737MAX», что, по оценкам экспертов, привело в 2019 году к потере 0,5% ВВП США, не считая убытков авиакомпаний по всему миру. Наверное, американские власти могли бы счесть, что 200-300 жизней в год – «терпимая» цена за полпроцента ВВП и финансовое благополучие крупнейшей корпорации, но общественный резонанс заставил пойти на крайние меры и снять все машины этого типа с полётов.

Так и в ситуации в коронавирусом. Можно было бы допустить, что власти многих стран дуют на воду, боясь обвинений в недостаточной реакции на опасность, но представляется, что ситуация серьёзнее.

Нельзя сравнивать Covid-19 с «традиционными» инфекциями – туберкулёзом, гепатитом, ВИЧ. Эти болезни основную жатву смертей собирают в странах третьего мира с низким уровнем жизни и медицинского облуживания, имеют не очень агрессивные пути распространения и обычно протекают длительное время

С коронавирусом иначе. Он имеет высокую скорость распространения и острый характер течения заболевания. Он не выбирает жертвы по социальному статусу и, главное, он гораздо опаснее обычного сезонного гриппа.

Элементарный подсчёт показывает, что при смертности в 1% шанс умереть от гриппа в течение жизни для каждого человека приближался бы к процентам десяти. Однако часто ли каждый из нас сталкивался с такими случаями? Так же и с цифрой в 650 тысяч ежегодно умирающих от гриппа. Цифра пошла от статьи на сайте ВОЗ, но в оригинале статьи говорится: от 290 до 650 000 случаев смертей от респираторных заболеваний, включая и воспаления лёгких, и многие другие заболевания. Снова отмечу, что эта статистика охватывает страны с низким уровнем медицины.

250 тысяч жизней унесла в 2009 году последняя объявленная ВОЗ пандемия гриппа, чрезвычайно агрессивного штамма H1N1 (на Украине он запомнился по имитации бурной деятельности тогдашним премьером Юлией Тимошенко, самолично разгружавшей самолёты с «чудо-лекарством» "Тамифлю", потом лекарство оказалось просроченным). Тогда на Украине заболело минимум шесть миллионов человек и более тысячи погибло, т. е. смертность составила около 0,02%.

А у коронавируса, напомню, смертность 3-4%. Для той же Украины при 6 миллионах заболевших это будет означать 200 тысяч смертей и даже гораздо больше. В тяжёлой форме Covid-19 протекает примерно в 15% случаев, и никакая медицина не в состоянии обеспечить необходимое лечение всем – нужны аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое дорогостоящее оборудование, но такого количества «избыточных» мощностей нет ни у одной медицины в мире. В Италии, по информации СМИ, врачи уже получили указания проводить сортировку больных (как на войне), сосредотачиваясь на лечении тех, у кого наибольшие шансы на выздоровление.

Ещё одно кардинальное отличие коронавируса от сезонного гриппа: против последнего у многих людей выработан иммунитет; проводится массовая ежегодная вакцинация, в первую очередь групп риска, что кардинально замедляет распространение болезни. Против коронавируса вакцины пока нет. Нет и людей с выработанным иммунитетом. В Китае зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусом.

Похоже, что человечество столкнулось с очень серьёзной угрозой. Принимаемые властями десятков стран меры никак нельзя счесть излишними. Самые опустошительные эпидемии в мировой истории начинались из одного очага, и накопленный опыт требует купировать потенциальный очаг немедленно.

И этот же опыт показывает, что нельзя поддаваться панике тем более. Следование общепринятым рекомендациям способно значительно снизить персональный риск заболеть, а превентивные меры дают надежду, что массовое вторжение вируса на территорию страны удастся предотвратить. Опыт Китая и Южной Кореи показывает, что эпидемию можно купировать и одолеть (в этих двух странах количество ежедневно выявляемых новых случаев не превышает одного-двух десятков, тогда как ранее речь шла о тысячах). Наконец, хотя специалисты осторожны в прогнозах, есть основания полагать, что с наступлением тепла вирус отступит; по крайней мере, в тёплых странах практически все выявленные случаи связаны с людьми, «вернувшимися с севера».

На Украине, однако, ситуация сложнее – виной тому и общее состояние медицины, и большое количество вернувшихся на родину заробитчан, особенно из Италии. Остаётся надеяться на лучшее; в конце концов, все эпидемии в истории человечества когда-нибудь заканчивались.