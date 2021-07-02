"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах • 294 • Аналитика © REUTERS / Dado Ruvic Власти США продолжают искать организаторов утечки коронавируса в китайской лаборатории в Ухане. А вот сами американцы нашли возможного виновника гораздо ближе — на собственной территории. Им оказался британский ученый с засекреченной биографией и интересными международными связями. Знакомьтесь, Питер Дашак. Видный зоолог. Глава загадочной благотворительной организации EcoHealth Alliance, в которой наряду с известными учеными состоят жены богатых американцев и высокопоставленные сотрудники спецслужб, в том числе бывший глава легендарной биолаборатории Форт-Детрик. © AFP 2021 / Hector Retamal Член группы ВОЗ Питер Дашак в Ухане Только что американское издание добыло доказательства того, что уже больше десяти лет Питер Дашак занимался исследованиями коронавирусов в лабораториях и в дикой природе. Причем финансировались его "изыскания" американской корпорацией Google. Интересно, что корпорация всячески скрывала эти проекты, хотя, казалось бы, спонсирование научных исследований — благое дело. Питер Дашак активно экспериментировал с коронавирусом, пытаясь модифицировать его так, чтобы он мог от животных передаваться людям. "Коронавирус такой классный! — рассказывал он в 2019 году. — Им очень легко манипулировать в лаборатории. Мы с Ральфом Бариком (Университет Северной Каролины) работали над этим… Вставляешь в него кусочек другого вируса и дорабатываешь в лаборатории". Однако сразу после начала пандемии Дашак стал главным спикером Google по теме коронавируса и принялся яростно отрицать саму возможность искусственного происхождения заразы. Он даже организовал письмо ученых в респектабельный научный журнал Lancet, в котором любое предположение о рукотворном характере коронавируса объявлялось ересью. В это же самое время руководство Google топило в поисковике и откровенно банило всех спикеров, в том числе и знаменитых ученых, которые пытались озвучить альтернативную точку зрения. Лабораторное происхождение коронавируса на целый год стало табу. Сегодня ситуация изменилась, однако Дашак продолжает пиарить версию естественного происхождения вируса. Зимой этого года он в составе комиссии ВОЗ ездил в Ухань и опять развенчивал идею об искусственном происхождении коронавируса. Возникает вопрос: а зачем вообще IT-гиганту нужны проекты в области вирусологии? Послушаем "главврача" корпорации, главу подразделения Google Health Дэвида Фейнберга. "На самом деле Google — это компания, занимающаяся здравоохранением, — признается он журналистам. — Она хочет помочь миллиардам людей, к которым имеет доступ". А миллиарды-то и не знали... До сих пор все планы Google Health по охране здоровья человечества остаются тайной за семью печатями. Изредка только наружу прорываются скандалы типа того, что случился в 2019-м. Тогда, незадолго до пандемии, выяснилось, что в 2018-2019 годах корпорация запустила абсолютно засекреченный проект "Соловей" по сбору медицинских данных всех пациентов клиник американской сети "Вознесение" (Ascension). У "Вознесения" более 2600 клиник, действующих в 21 штате. Соответственно, в распоряжении корпорации оказалась интимнейшая персональная информация миллионов американцев. Зачем она Google, что она собирается с этими данными делать? Не менее загадочен и скандал с Дашаком. Американцы сегодня сконцентрировались на том, что ученый не раз работал в уханьской лаборатории. Однако на самом деле он работал по всему миру. Эксперименты по передаче коронавируса от летучих мышей людям он проводил, например, на территории Бангладеш, другие опыты — в Танзании, Малайзии, Южной Африке, США. Нет, никто не говорит, что британский ученый сконструировал вирус, а потом организовал его рукотворную утечку. Это годится разве что на сценарий фильма про Джеймса Бонда и суперзлодея. Однако невозможно не заметить, насколько выгодной оказалась пандемия для корпорации Google. Пока мы с вами теряли здоровье и заработки, хозяева корпорации бешеными темпами "рубили бабло": всего за год чистая прибыль Alphabet (хозяина Google) выросла на 17%, а капитализация — на треть. Особенно зловещий характер программам здравоохранения от Google придает то, что корпорация давно и плотно сотрудничает с американским Министерством обороны. Топ-менеджер компании Айзек Тейлор заседает в экспериментальном подразделении Пентагона по инновациям (DIUx). Глава Alphabet Эрик Шмидт возглавляет Совет по оборонным инновациям при Пентагоне — вместе с ним там заседает глава Amazon Джефф Безос, кстати сказать. Оба эти совета занимаются в том числе вопросами биозащиты и военного применения новейших биотехнологий. Неудивительно, что и опыты Дашака с коронавирусами спонсировались Пентагоном и правительственными агентствами США. Больше 64 миллионов долларов предоставило британскому ученому USAID — запрещенная в России организация, печально известная своими диверсиями и провокациями по всему миру. Еще шесть с половиной миллионов Дашаку перевело Агентство по уменьшению оборонной угрозы при Министерстве обороны США (DTRA). Деньги перечислялись в 2017-2020 годах. Название гранта: "На изучение риска вспышки зоонотической эпидемии в Западной Азии, вызванной вирусом летучих мышей". © AFP 2021 / Fadel Senna Члены отряда спасения и оказания помощи Вооруженных сил Марокко принимают участие в биохимическом моделировании, организованном Агентством США по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) Раньше специалисты DTRA работали по предотвращению создания "грязной бомбы", искали источники радиоактивного заражения, сейчас большинство из них переквалифицировалось на поиски биологических угроз. Ищут их сотрудники агентства почти исключительно вдоль границ России — в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Армении и, натурально, на Украине. То есть именно там, где расположены засекреченные американские биолаборатории. Еще в 2007 году DTRA составляло план действий на случай эпидемии гриппа типа "испанки". В 2009-м рассматривался сценарий, в котором некий "гениальный злодей" осуществит биодиверсию, заразив десятки тысяч людей вирусом Марбурга. Казалось бы, борьба с биотерроризмом вещь хорошая, нужная. Парадокс, однако, в том, что мировым лидером по утечкам опасных веществ остаются сами Соединенные Штаты. Из более чем полутора тысяч американских биолабораторий (это только те, которым разрешено работать с самыми опасными вирусами и бактериями) течет как из ведра. "В наших лабораториях по два инцидента каждую неделю, и все идет по нарастающей", — жаловался журналистам агентства Рейтер эпидемиолог Марк Липсич из Гарварда. Северокавказские республики «проели» 73 миллиарда Только в 2014 году на правительственном уровне несколько раз обсуждались опасные происшествия, связанные с тем, что на свободу вырвались возбудители оспы, сибирской язвы и птичьего гриппа. "Как нам справиться с утечками? Позакрывать лаборатории", — писала пресса. Но, что еще хуже, американские ученые осуществляли и сознательные диверсии. В 2001 году, всего спустя неделю после 11 сентября, Брюс Ивинс, работавший в биолаборатории Форт-Детрик, принялся рассылать по почте споры сибирской язвы. С 2007 года ФБР следило за ним. Наверное, на допросах Ивинс мог бы рассказать много интересного, однако в 2008-м он почему-то покончил с собой. ...И вот с таким удивительным бэкграундом американцы сегодня пытаются обвинить в утечке коронавируса китайских ученых. С больной головы на здоровую, что называется. "Что же это получается, мои легкие были уничтожены биооружием, создание которого проспонсировало правительство США? Ну и кто ответит за эту тупость невероятную?" — задается вопросом читатель из Сан-Антонио. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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