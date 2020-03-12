Коронавирус - элемент "медицинского терроризма": Депутат из Ирана обвинил США в создании биооружия

Коронавирус COVID-2019 мог быть разработан в лабораториях США в рамках реализации плана по созданию так называемого однополярного мира, считает депутат консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехичи. Об этом пишет "Политэксперт".

По мнению политика, американцы занимаются "медицинским терроризмом", с которым весь остальной мир должен бороться. Отметим, что на территории Ирана заболевание выявлено у восьми тысяч человек, власти страны приняли решение временно закрыть школы и госучреждения.

"Мы не исключаем, что это может быть биологическим оружием США. Применяя такое оружие, преследуются две основные цели: снизить численность населения и разрушить экономику стран, чтобы сделать их более зависимыми", - отметил он.

На прошлой неделе правительство России сообщило о решении временно приостановить пропуск людей, которые прибывают из Ирана. Ограничение затронуло иностранцев, которые едут в РФ на заработки, учёбу, транзитом или в качестве туристов, передаёт телеканал "360".