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Коронавброс: Россия борется с ложной информацией об эпидемии COVID-19

04 марта 2020, 22:35  •  68 • Политика
Большинство вбросов о вспышке коронавируса в России организованы из-за границы. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства, которое 4 марта прошло в резиденции Ново-Огарево. По мнению Владимира Путина, в стране не происходит ничего критичного и ситуация под контролем. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала не верить ложной информации и опираться лишь на проверенные данные.

В штабном режиме

Основной темой совещания была заявлена реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Тем не менее, еще до начала встречи все ожидали заявлений по борьбе с новой инфекцией. Коронавирус COVID-19 давно перестал считаться исключительно «китайской проблемой» и постепенно становится главной вызовом для всего мира.
— Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в «штабном» режиме работать по этой теме, — заявил Владимир Путин, передав слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Зампредседателя правительства по традиции начала со статистических данных. В частности, она отметила, что на утро 4 марта было зарегистрировано более 93 тыс. случаев заболевания, из них более 83 тыс. в Китайской Народной Республике и 12 тыс. — в других странах мира. Умерло свыше трех тыс. человек, выздоровело более 48 тыс.
— Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону, — продолжила Татьяна Голикова.
После столь удручающих прогнозов вице-премьер решила успокоить сограждан, напомнив, что с момента организации работы по предотвращению проникновения коронавирусной инфекции в РФ было выявлено всего три случая заболевания.
— Два из них – это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале — это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения заболевания на территорию России — это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии, — подчеркнула Татьяна Голикова.
Состояние граждан РФ, которые были эвакуированы с круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме, добавила она.

«Люди должны знать»

В последнее время в соцсетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших в России, информацию о которых якобы скрывают официальные власти, отметила вице-премьер. Татьяна Голикова призвала граждан не верить ложной информации, а опираться лишь на «истинные данные» властей.
— Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, — отреагировал Владимир Путин.
Цель такой деятельности вполне понятна — авторы фейков пытаются посеять панику среди населения, подчеркнул президент.
— Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить, — поручил Владимир Путин.
К слову, в Роскомнадзоре уже заявили о готовности ограничить доступ к некоторым интернет-ресурсам. В ведомство поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
На заседании обсуждалось и создание вакцины, разработка которой идет в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области.
— У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов, — уточнила Татьяна Голикова.
Кроме того, на всех пунктах пропуска государственной границы силами Пограничной службы ФСБ и Роспотребнадзора ведутся контрольные мероприятия по профилактике и выявлению лиц с признаками инфекции, подчеркнула вице-премьер. Правительство принимает ни еобходимые меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них.
После выявления «элементов недобросовестной конкуренции» было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за исключением гуманитарных целей, сообщила вице-премьер.
— Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? — поинтересовался президент.
— Гуманитарные цели, когда мы Китаю поставляли, например, — ответила Татьяна Голикова.
— Понятно, но если у нас у самих не хватает? — был в недоумении президент.
— Исключительно по решению высшего политического руководства страны, — пояснила Татьяна Голикова.
Решение ограничить экспорт — абсолютно правильное, поскольку в стране необходимо обеспечить запас защитных средств, чтобы в обществе не было нервозности, отметил в беседе с «Известиями» депутат Алексей Чепа. При этом ситуация с коронавирусом в России полностью под контролем, а вокруг «очередного респираторного заболевания» в мире просто раздут ажиотаж, считает он.
— Через несколько месяцев мы получим вакцину, и тогда вопрос будет полностью решен. Тем более, мы видим, что, например, в Китае коронавирус идет на спад, — заявил парламентарий.

Помочь слабым

Во время совещания слово было предоставлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, который рассказал о результатах отопительного сезона. По его словам, процесс проходит в штатном режиме, а субъекты РФ оперативно ликвидируют все аварии и инциденты.
Кроме того, министр сообщил, что органы государственного жилищного надзора в прошлом году рассмотрели 1,5 млн обращений граждан.
— При этом только 5% обращений граждан связаны с жалобами на качество подготовки жилищного фонда к зиме и 3% — жалобы на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это на порядок меньше, чем было в предыдущий период, — подчеркнул он.
Выступил на мероприятии и министр экономического развития Максим Решетников, который сконцентрировался на освещение индивидуальных программ по развитию слабых регионов.
— Четыре показателя мы взяли за основу. Это доходы населения, уровень инвестиций, высокий уровень безработицы и бедности. В число таких регионов попали республики Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл и Калмыкия, Псковская область и Курганская область, Алтайский край, — заявил чиновник.
По словам министра, общий объём финансирования таких программ за счёт федерального бюджета до 2024 года составит 50 млрд рублей — «по миллиарду на каждый регион дополнительно в год». Средства пойдут, в первую очередь, на поддержку малого и среднего бизнеса, на создание производственных площадок, особых экономических зон, технопарков, на развитие туризма и инфраструктуры, пояснил Максим Решетников.
— На данный момент проекты таких программ отработаны, ожидается, что их реализация позволит увеличить объём инвестиций в этих регионах почти на 20 тыс. рублей на душу населения. Это плюсом 60% к тому, что там сейчас есть, то есть мы более чем в полтора раза увеличиваем. Доходы граждан должны вырасти за пять лет на 6,5 тыс. рублей в среднем, это примерно 30%, — пообещал министр.
В конце открытой части совещания слово было предоставлено министру транспорта Евгению Дитриху. Однако его выступление прошло без присутствия камер, поэтому о ходе реализации Комплексного плана журналисты так и не узнали.

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