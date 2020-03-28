Коронадайджест: Врачи США отказывают пациентам в реанимации, в Италии увидели в русских помощниках участников биологических войн

Автор:

Кучер Егор

США – коронавирусный лидер

Многие эпидемиологи ранее предрекали, что в США будет стремительно увеличиваться число заболевших коронавирусом и вскоре страна окажется на первой строчке. Как пишет британская Guardian в онлайн-блоге по развитию ситуации с коронавирусом, США впервые обогнали Китай по числу заболевших COVID-19 и стали лидером.

"Во время брифинга рабочей группы по коронавирусу Дональд Трамп выразил скептицизм в связи с новостью о том, что пандемия больше всего поразила США, обвинив Китай в распространении ложных данных", – напоминает издание.

Однако университет Джона Хопкинса придерживается другого мнения и отмечает, что США становятся наиболее поражённой страной, и виной тому – действия американских властей, которые не приняли мер раннего реагирования.

По состоянию на четверг, 26 марта, в США было зафиксировано уже более 82 тыс. случаев коронавируса, Китай с 81 тыс. заражённых оказался на втором месте. Следом идёт Италия с 80 тыс. инфицированных. Как пишет Guardian, Трамп уже нашёл, что ответить и на это.

Причина выхода Соединённых Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования, – заявил президент США.

Трамп выразил скептицизм в связи с новостью о том, что пандемия больше всего поразила США, обвинив Китай в распространении ложных данных. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress

Между тем координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила на брифинге по коронавирусу, что в больницах может не хватить мест и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а врачи уже вынуждены выносить пациентам приговоры "не реанимировать".

Трамп при этом призвал всех американцев максимально оставаться дома и заявил, что готов ввести ограничения на дистанцию при контактах людей друг с другом, несмотря на предупреждения о катастрофических последствиях такой нормы, сообщает Guardian.

"Министерство труда США объявило, что число заявок на пособие по безработице уже достигло рекорда, их подали 3,3 млн человек. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США может войти в рецессию", – добавляет издание.

Почему Италия не благодарит Россию за помощь, а обвиняет в оккупации?

Широкий резонанс получила статья в итальянском издании La Stampa о "тревожном" телефоном разговоре президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте. Издание пишет со ссылкой на "анонимных высокопоставленных источников", что 80% поставок российской помощи Италии бесполезны. В отличие от помощи из Китая, который отправил Италии аппараты ИВЛ и защитные маски, Россия прислала военных, отмечает издание.

"Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом. В воскресенье вечером 9 самолётов ИЛ с российскими поставками и 100 специалистов по бактериологической защите прибыли на военный аэропорт Пратика-ди-Маре. Это люди, которых в России называют экспертами в этой области, они работали над ликвидацией вспышек чумы свиней", – говорится в материале.

La Stampa пишет о политической подоплёке. В частности, премьер Италии Конте якобы сознательно пустил в страну российских военных, чтобы в кризисной ситуации "опереться на поддержку Москвы", тогда как Путин увидел в операции по спасению итальянцев "возможность военного внедрения на территорию Италии".

Издание далее приводит имена некоторых российских военных врачей и напоминает, что они ранее "участвовали в бактериологических войнах", которые якобы вела разведка России. В то же время для La Stampa стала неожиданностью информация российского агентства "Интерфакс", которое разъяснило, что Россия перебросила в Италию не военную технику, а оборудование для диагностики и дезинфекции. В России уже ответили итальянской газете на неоправданные подозрения.

Критиковать из тёплых редакционных помещений проще всего. Пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам. Оценит итальянский народ, когда всё завершится,

– заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров уверен, что итальянцы оценят помощь России. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Раскритиковали статью La Stampa и в самой Италии. Так, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал отказаться от распространения слухов на эту тему. По его словам, есть страна, которая нуждается в помощи, и есть государства, которые эту помощь ей оказывают.

Готова ли Россия к пику пандемии?

Этим вопросом задаётся американский журнал Science. Он отмечает, что в течение нескольких недель Россия, казалось, "увернулась от пули". Коронавирус бушевал в соседнем Китае, а Россию это никак не затронуло. Однако с тех пор число заразившихся в России начало расти.

Нет ничего удивительного в том, что Science предпочитает не верить российским властям и обращается к "теневым источникам" – цитирует главу уже замеченного в фейках "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, которая привела данные Росстата о росте числа больных пневмонией в России на 37% в январе. Васильева считает, что этот рост "хотя бы отчасти" был вызван COVID-19.

"Бесспорно, число случаев COVID-19 в России начинает расти, власти быстро наращивают число койкомест в больницах. Российский федеральный координационный совет по коронавирусу сообщает, что на сегодняшний день проведено 193 тыс. тестов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР)", – пишет Science.

Журнал также отмечает, что если раньше все пробы с подозрением на коронавирус отправлялись в новосибирскую лабораторию "Вектор", то сейчас тесты на COVID-19 появились в ряде регионов, включая Москву и область.

"Чтобы справиться с растущим потоком пациентов, федеральное правительство России строит на окраине Москвы новую больницу. Власти призвали жителей Москвы в возрасте старше 65 лет перейти на режим самоизоляции и оставаться дома", – пишет журнал, указывая, что 67-летний Путин освободил себя от выполнения этой нормы.

Путин также объявил в России нерабочую неделю и призвал граждан максимально отказаться от контактов и побыть дома. С 27 марта Россия отменила все международные авиарейсы, за исключением чартеров, которые привозят граждан страны из-за рубежа. Примечательно, что в конечном счёте Science так и не даёт ответа на поставленный им самим же вопрос о готовности России.

Что беспокоит людей в России?

Российские СМИ в целом продолжают анализировать меры, которые предложил президент России Владимир Путин. Минтруд разъяснил, что в нерабочую неделю 30 марта – 3 апреля (исключая два выходных 4 и 5 апреля) работодатели обязаны выплачивать зарплату сотрудникам, но не обязаны делать надбавки, как за работу в выходные.

Деловая пресса России озабочена тем, как коронавирус повлияет на все сферы жизни. Отмечается, например, что компании понесут убытки из-за массового перевода сотрудников на "удалёнку".

СМИ также обсуждают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Граждане не всегда правильно интерпретируют новые "карантинные" правила, и нередко можно услышать, что государство якобы будет безжалостно карать тех, кто посмеет нарушить режим самоизоляции. Однако эти жёсткие нормы касаются не всех граждан, а только тех, у кого подтверждён диагноз COVID-19.

СМИ также активно делятся с читателями мнениями экономистов, которые прогнозируют рецессию в России. Убыточной окажется и нерабочая неделя, говорят они. При этом эксперты не принимают в расчёт, что очень многие предприятия, которые уже перевели сотрудников на удалённую работу, не уйдут на длинные выходные. Негативные прогнозы касаются в основном малого бизнеса в сфере услуг, отельеров, рестораторов, работа которых будет приостановлена.

СМИ пишут также о том, что по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России нет, динамика остаётся спокойной. Между тем премьер Михаил Мишустин поручил перевести в регионы средства на оборудование больничных коек, специализирующихся на коронавирусе. Мишустин добавил, что Россия выиграла время в борьбе с коронавирусом, что позволяет принимать эффективные меры.