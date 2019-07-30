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Королю Артуру при живом Владимире Зеленском не нашлось места в Луганской области

30 июля 2019, 03:24  •  7 • Политика
Главе одной из районных администраций Луганской области Артуру Королю при живом президенте Украины Владимире Зеленском не нашлось места в области. В итоге чиновник был уволен указом президента.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку председателя Миловской районной госадминистрации Луганской области Артура Короля. Об этом сообщили в офисе главы государства.
Распоряжением было опубликовано на официальном портале президента Украины. В качестве причины было указано, что истек срок полномочий предыдущего президента Украины Петра Порошенко, при котором Король возглавил район.
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации", - указано в заявлении.
Ранее стало известно об увольнении главы полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери, чего добивался президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, времена безнаказанности в стране закончились, поэтому он требует от провинившихся украинских чиновников "явки с повинной".

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