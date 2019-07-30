Королю Артуру при живом Владимире Зеленском не нашлось места в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку председателя Миловской районной госадминистрации Луганской области Артура Короля. Об этом сообщили в офисе главы государства.

Распоряжением было опубликовано на официальном портале президента Украины. В качестве причины было указано, что истек срок полномочий предыдущего президента Украины Петра Порошенко, при котором Король возглавил район.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации", - указано в заявлении.

Ранее стало известно об увольнении главы полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери, чего добивался президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, времена безнаказанности в стране закончились, поэтому он требует от провинившихся украинских чиновников "явки с повинной".